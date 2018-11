Black Friday : Philips Hue et les ampoules jusqu’à -55% 🔥

Les ampoules de Philips Hue enregistrent un vrai succès lors du Black Friday. Cette année, on n’aura vu aucune promotion sur ces ampoules intelligentes lors des premiers jours de la Black Friday Week. C’est seulement aujourd’hui, vendredi, que tous les modèles arrivent en réduction, avec une mention spéciale sur Amazon où elles sont quasiment toutes regroupées. Ci-dessous, la liste des offres valables au Black Friday sur les Philips Hue :

Les ampoules Philips Hue bouleversent la maison

Le hollandais Philips a été le premier à offrir des produits grand public pour la maison connectée. Ses ampoules connectées, qui sont produites par sa filiale Philips Lightning, sont très appréciées parce qu’elles sont simples à utiliser, et qu’elles apportent une vraie valeur ajoutée à une installation lumineuse classique. En l’occurrence, les dernières Philips Hue peuvent être contrôlées par un interrupteur classique, par une télécommande fournie, depuis un smartphone, ou par la voix via l’assistant vocal Alexa.

Les ampoules Philips Hue en promotion pour Black Friday sont donc connectées à internet, et c’est comme ça qu’elles peuvent interagir avec un smartphone via une application mobile, ou grâce à la reconnaissance vocale. Pour cela, il faudra posséder un « pont de connexion » qui est fourni dans tous les kits de démarrage qui sont affichés ci-dessus.

Ce petit boîtier permet de convertir un langage domotique (entre les ampoules et lui) peu énergivore dans du Wi-Fi, qui est ensuite compris par d’autres appareils. Une fois que vous avez ce boîtier, vous pouvez ensuite rajouter autant d’ampoules que vous voulez dans votre installation. Il faut bien vérifier que le culot de l’ampoule soit le bon (E27, LED…) quand vous achetez un kit de démarrage. Ce dernier est d’ailleurs positionné comme « meilleure vente » dans sa catégorie sur le site marchand Amazon, et il obtient un macaron à cet effet.

Superbe remises pour Black Friday

En plus du fait qu’elles puissent être contrôlées par la voix, les ampoules Philips Hue ont également l’avantage de pouvoir changer de couleur à la demande de son utilisateur (dans le cas des ampoules colorées). Depuis son application mobile, il peut ainsi configurer des ambiances colorées (qu’il peut activer aussi par la voix avec Alexa) ou l’une des 16 millions de couleurs disponibles dans la palette.

Le tout se contrôle très simplement, et c’est pour cela que les ampoules Philips Hue ont tant de succès à Black Friday. Elles sont loin d’être un gadget, et elles permettent aussi d’économiser de l’énergie et renforcer la sécurité (en les activant à distance quand l’utilisateur est absent par exemple). C’est aussi un cadeau de Noël idéal, avec un prix qui reste encore très raisonnable. À noter que l’autonomie est toute aussi longue que pour les ampoules traditionnelles : elles peuvent durer jusqu’à 15 ans, en sachant que la garantie du fabricant porte sur les 2 premières années.

Les lampes Philips aussi en promotion

En plus des ampoules connectées Philips Hue, on retrouve également une grande partie de la gamme des lampes du fabricant en promotion pour Black Friday. On peut citer par exemple les Hue Go, les LivingColors Iris ou encore le ruban lumineux de 2 mètres Philips Lighstrip (pratique pour les téléviseurs par exemple). Tous ces produits sont en forte remise pour ce Black Friday, pour le plus grand bonheur des amateurs de la maison connectée.

