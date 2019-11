Black Friday : Philips Hue, une chute brutale du prix ce samedi !

Il y a certains produits qui sont très attendus au Black Friday : c’est le cas des ampoules Philips Hue qui figurent toujours parmi les meilleures ventes sur les grands sites marchands comme Amazon pendant l’opération. Une nouvelle offre éclair de la gamme vient tout juste d’arriver samedi, et il faut saisir au plus vite ces bons plans avant qu’ils ne disparaissent – faute de stock.

Bons plans sur les Philips Hue :

Très clairement, les ampoules Philips Hue du Black Friday n’ont quasiment aucune concurrence sur leur créneau – et ce sont des excellents produits. Plutôt que d’avoir un éclairage classique, ces ampoules intelligentes peuvent être contrôlées par différents moyens, et surtout à distance : smartphone, ordinateur, télécommande ou même par la voix.

Cela permet d’obtenir davantage de sécurité, réduire sa consommation d’énergie et éviter des déplacements inutiles. D’un côté plus ludique, cela permet de créer des ambiances (comme une ambiance tropicale) en associant plusieurs ampoules dans une seule pièce. Pendant Black Friday, vous avez la possibilité d’en profiter à un prix bien plus avantageux – ce qui devrait être l’argument qui vous fera basculer vers ces Philips Hue.

Il faut se rendre à l’évidence : si les ampoules connectées Philips Hue sont des excellents produits high-tech, ils sont un peu chers sans promotion. Et c’est justement là que Black Friday apporte une vraie solution puisque les pourcentages de réduction sont vraiment exceptionnels. C’est pour cette raison que les ampoules sont littéralement prises d’assaut, et que les bons plans ne durent jamais plus que quelques heures tout au plus.

Les ampoules Philips Hue au Black Friday, c’est un bonheur pour tous : c’est un cadeau de Noël qui est utile et original – et il fera plaisir à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas très familiers avec les technologies. Pour ceux qui ont déjà une installation existante chez eux et qui veulent encore étoffer le nombre d’ampoules dans leur maison, c’est un moment idéal pour réduire les frais. Pour ceux qui veulent (enfin) s’équiper d’ampoules intelligentes, c’est aussi une bonne occasion de le faire.

Si vous doutez encore sur vos capacités à installer vos ampoules Philips Hue pour ce Black Friday chez vous, il faut savoir que cela s’installe en moins de 5 minutes. Dans le kit de démarrage qui est obligatoire pour tous les novices, il y a un petit boitier qui permet de faciliter la connexion entre la box Wi-Fi et les ampoules Philips. D’un point de vue technique, c’est lui qui traduit le langage Wi-Fi en langage domotique. Une fois que cette connexion est faite, on peut ensuite contrôler ses ampoules Philips Hue par différents moyens.

Au delà du fait qu’il soit possible de contrôler les Philips Hue en promo au Black Friday par la voix, par un smartphone ou par une télécommande, ce qui est pratique est qu’on peut vraiment créer des ambiances différentes grâce à ces ampoules. Pendant Black Friday, ce sont aussi bien les ampoules colorées que les ampoules blanches qui sont en réduction. Dans le cas des ampoules colorées, il est possible de choisir parmi 16 millions de couleurs pour créer l’ambiance que l’on souhaite. Par défaut, Philips propose dans son application différentes ambiances très réalistes et agréables. En utilisant plusieurs ampoules, on arrive à créer des environnements variés, ce qui est plutôt agréable.

Une solution de sécurité, très ludique

Au delà du fait que les ampoules Philips Hue en promotion pour Black Friday soient ludiques, ce sont aussi des outils de sécurité. Vous pouvez par exemple planifier des périodes d’allumage / extinction des ampoules pour simuler des présences humaines lorsque vous êtes absents de votre domicile. Vous pouvez faire tout cela à distance depuis l’application mobile de votre smartphone, pratique lorsque vous êtes en vacances.

Dans la vente flash que l’on retrouve ce samedi matin sur Amazon pendant le Black Friday, il faut savoir trouver le produit qui vous conviendra : tout d’abord, kit de démarrage versus ampoule individuelle; puis le culot (E27, GU10, E14…) et enfin le coloris de l’ampoule (White ou Color). Chacune de ces configurations a une influence sur le prix final, mais les économies pendant le Black Friday sont significatives.

Le Black Friday est le moment opportun pour faire des économies sur les Philips Hue. Même lors des soldes, on ne voit pas beaucoup de remise sur ces produits, il n’y a vraiment qu’au Black Friday où Amazon fait des réductions sur ces produits. Les autres marchands se montrent plutôt discrets sur ces ampoules, alors même que la demande est très forte. Les bonnes affaires sont quasi-exclusivement (voire exclusivement tout court) sur Amazon, il faut donc se dépêcher au plus vite avant la rupture de stock.

Voici les Philips Hue au Black Friday :

