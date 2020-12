Black Friday : le prix des Redmi Note 9 Pro en chute drastique 🔥

On s’attendait Ă ce que le Redmi Note 9 Pro soit en promotion Ă Black Friday et c’est bel et bien le cas. SignĂ© Xiaomi, le smartphone se positionne parmi les meilleures ventes sur Amazon. Et pour cause, son rapport qualitĂ©-prix est irrĂ©sistible, il est encore amĂ©liorĂ© par ce deal qui fait baisser son tarif de 299 euros Ă 195 euros. Il n’a jamais eu droit Ă une telle remise chez le marchand.

Le Redmi Note 9 Pro a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© par Xiaomi en avril durant le premier confinement. Ce smartphone se positionne entre l’entrĂ©e et le milieu de gamme, il conserve un prix accessible pour de belles caractĂ©ristiques. MĂŞme Ă son tarif de base, son rapport qualitĂ©-prix est au top pour un tĂ©lĂ©phone fonctionnant sous Android. Nous avons eu l’opportunitĂ© de l’essayer longuement lors d’un test et nous avons Ă©tĂ© convaincu par ses performances.

Choisir le Redmi Note 9 Pro

Avant d’Ă©voquer quelques spĂ©cificitĂ©s techniques du Redmi Note 9 Pro, il faut faire un petit rappel. Le deal en cours sur Amazon ne restera pas très longtemps disponible. En effet, les unitĂ©s ne sont pas nombreuses Ă profiter de ce prix sur le site marchand – et ils partent très vite. En somme, la promotion peut disparaĂ®tre Ă tout moment, d’autres produits sont partis très vite, il faut ĂŞtre rapide.

Du cĂ´tĂ© de la fiche technique, le Redmi Note 9 Pro a d’abord le droit Ă un Ă©cran 6,67 pouces. Xiaomi a dotĂ© le tĂ©lĂ©phone d’une puce intermĂ©diaire Snapdragon 720G, elle apporte la puissance suffisante pour faire tourner les applications sans latence. Vous pourrez rĂ©aliser toutes les tâches habituelles sans problème. Les fans de jeux pourront ĂŞtre un peu déçu sachant que certaines applications de ce type sont très Ă©nergivores. Toutefois, c’est parfait pour une utilisation quotidienne.

Le Redmi Note 9 Pro se dĂ©marque vraiment de sa catĂ©gorie sur l’offre photo. Il a droit Ă un quadruple photo qui se compose d’un grand-angle et de capteurs respectifs de 64 Mpx, 8 Mpx, 2 Mpx et 2 Mpx. Aucun autre smartphone n’est capable de proposer aussi bien au mĂŞme tarif que ce modèle. Le processeur est plus limitĂ© que celui de l’iPhone 12, vous n’aurez donc pas le mĂŞme rendu photo mais la qualitĂ© est Ă la hauteur pour un tel prix.

L’autonomie du Redmi Note 9 Pro est un bel argument qui explique aussi son succès auprès du grand public. Il se dote d’une batterie de 5 020 mAh, soit l’une des meilleures du marchĂ© —mĂŞme que plusieurs modèles premium. Il tient 2 journĂ©es complètes pour une utilisation basique et inclut la charge rapide de 33W. Cela signifie que 30 minutes de recharge suffisent Ă rĂ©cupĂ©rer la moitiĂ© de l’autonomie du tĂ©lĂ©phone.

Me smartphone se montre ultra compétitif

Pour faire simple, le Redmi Note 9 Pro Ă tous les atouts pour plaire au plus grand nombre. Et pour cause, on note un prix accessible, une autonomie premium, un Ă©cran au bon ratio Ă©cran/corps et une qualitĂ© photo au top. Son prix de base est de 299 euros, autant dire que la remise affichĂ©e par Amazon fait lourdement chuter ce tarif. C’est l’un des meilleurs plans pour ce Black Friday.

DĂ©voilĂ© il y a un peu plus de six mois, le Redmi Note 9 Pro atteint rĂ©gulièrement le top 3 des meilleures ventes de smartphones sur Amazon. C’est logique, son prix est excellent par rapport Ă ses caractĂ©ristiques techniques. Le gĂ©ant a pour rĂ©putation de proposer des smartphones de choix sur ce segment, c’est encore le cas avec ce modèle.

On le disait, le Redmi Note 9 Pro va attirer du monde lors de ce Black Friday. D’autres modèles qui se placent sur le crĂ©neau du haut de gamme seront aussi Ă©voquĂ©s, mais leurs tarifs seront logiquement bien plus Ă©levĂ©s. Si vous voulez profiter d’un smartphone tournant sous Android, ce modèle vous conviendra parfaitement. On prĂ©cise qu’il est un peu moins puissant que le Mi Note 10, sachant que ce dernier revient un peu plus cher. Ă€ vous de voir selon votre budget et vos usages.

Pourquoi choisir le smartphone chez Amazon

Amazon peut ĂŞtre critiquĂ©, mais il avance quelques avantages non nĂ©gligeables avant les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Lors de cette Ă©dition du Black Friday, on retrouve des deals de choix sur des produits qui sĂ©duisent le public, Ă l’instar du Redmi Note 9 Pro. Le marchand compte bien sur la pĂ©riode pour se rattraper du reste de l’annĂ©e durant laquelle il a dĂ» faire face Ă la crise, la fermeture des entrepĂ´ts et autres obstacles logistiques.

Afin de permettre aux français de prendre de l’avance tout en Ă©vitant de se stresser le jour de Black Friday, la plateforme marchande affiche des deals avant le jour officiel. La qualitĂ© du deal sur le Redmi Note 9 Pro montre son implication dans cette Ă©dition. Le tĂ©lĂ©phone se vend très bien mĂŞme sans promotion, et il a pourtant droit Ă une rĂ©duction au delĂ de 30%.

En plus des prix bas, le marchand permet plus de souplesse sur les retours Ă ses clients. Depuis la fin du mois dernier et jusqu’Ă fin dĂ©cembre, vous pouvez renvoyer les produits jusqu’au 31 janvier. Cela marche avec tous les achats que vous faites sur la plateforme, que ce soit le Redmi Note 9 Pro ou d’autres produits. C’est parfait si vous prĂ©voyez de l’offrir Ă NoĂ«l, mais que vous voulez quand mĂŞme avoir la possibilitĂ© de le retourner si besoin.

Habituellement, Amazon donne 30 jours après la livraison pour faire un retour. C’est dĂ©jĂ pas mal, sachant que tous ses concurrents français se limitent plutĂ´t Ă 14 jours, le minimum pour des achats sur internet rĂ©alisĂ©s depuis la France. Vous ĂŞtes assurĂ© de profiter de tous ces avantages en prenant le Redmi Note 9 Pro chez le marchand, le tarif est plus bas et vous pouvez l’offrir sans souci lors des fĂŞtes de NoĂ«l.

