Black Friday PS4 : la console cassée à -50% au prix de 189€ 🔥

Au Black Friday, la PS4 de Sony fait son grand retour en promotion. Elle reste l’un des produits les plus appréciés parmi les promotions proposées par Amazon, Cdiscount, Darty et tous les autres. Chaque année, la console PlayStation de Sony attire un large public, car elle fait l’objet de fortes réductions, ce qui la rend beaucoup plus accessible tout en permettant à certains de préparer leurs cadeaux de fin d’année et de Noël.

Black Friday PS4 : les offres incontournables

Cette liste ci-dessus regroupe deux types d’offres pour le Black Friday sur la PS4 : certaines offres sont des offres flash très ponctuelles, tandis que d’autres sont en fil rouge aussi longtemps qu’elles sont en stock. Pour avoir la console PS4 au Black Friday avec la meilleure remise, acheter un pack peut s’avérer très bénéfique. Pour ceux qui se contentent juste de la console, une version à 189€ vous permettra de réduire vos frais.

La PS4, le must-have de console au Black Friday

Après chaque édition du Black Friday, les marchands en ligne comme Amazon et Cdiscount partagent leur top des produits les plus vendus au cours de l’opération. Autant dire que pour le Black Friday, la PS4 est toujours présente dans les premières lignes aux côtés de la populaire Nintendo Switch, une console portable d’un tout autre genre également très apprécié par les adeptes de jeux vidéo. Les accessoires sont aussi souvent listés, à l’exemple des casques de VR ou des manettes de console, car ils viennent parfaire l’expérience, que ce soit pour les nouveaux propriétaires d’une PlayStation 4 de Sony ou les anciens.

La majorité des offres de PS4 au Black Friday sont des packs, ce qui veut dire que vous achetez la PS4 avec un ou plusieurs jeux vidéo. Des offres vous permettent de ne choisir que la console, mais cela ne réglera pas le problème des jeux, dont vous devez faire l’acquisition pour espérer profiter à 100%. Heureusement, les bundles qui mêlent PlayStation et jeux concernent souvent des titres très connus et populaires comme FIFA 2020, The Last of us Part II ou Call of Duty.

Nul doute que la PS4 va encore voir décoller ses ventes lors de ce Black Friday, sachant que la console bénéficie déjà de résultats convaincants tout le reste de l’année. Rappelons que la dernière PlayStation de Sony a largement dépassé les 102 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie au Japon, déjà en 2014. Ce chiffre propulse la PS4 au rang de la deuxième console la plus vendue de toute l’histoire, juste derrière la PS2.

La console de Sony se présente donc en tête des ventes durant le Black Friday, la PS4 devançant le Nintendo Switch et la Xbox One, sa concurrente directe conçue par Microsoft. Évidemment, la PlayStation de Sony attire en raison des prix cassés dont elle profite actuellement, mais ce n’est mas tout. La console propose des jeux mondialement connus qui attirent plusieurs millions de joueurs. Avec FIFA 2020, Crash Team Racing, The Last of Us Part II et d’autres, nul doute que les adeptes y trouveront leur compte et sauront trouver un intérêt de taille à la console.

Quels avantages à acheter la PS4 au Black Friday ?

Comme nous l’expliquions, la PS4 connait un pic des ventes très important à cette période, et cela s’explique par plusieurs raisons. Le Black Friday est bien évidemment la première raison, car la console PS4 profite de fortes réductions qui vous permettront d’en faire l’acquisition tout en économisant de façon non négligeable. Les tarifs sont de plus en plus compétitifs année après année, ce qui est une excellente raison de craquer sur ces prix avantageux.

Le risque principal de ce Black Friday PS4 est bien évidemment de risquer de passer à coté du meilleur deal, que ce soit à cause des stocks très limités ou des offres qui expirent en quelques heures à peine. Globalement, les offres sont assez proches d’un marchand à l’autre et ce sont les géants Amazon et Cdiscount qui mènent la danse lorsqu’il s’agit de la dernière PlayStation de Sony.

Si jamais vous avez été trop rapide dans l’achat de votre PS4 lors du Black Friday, vous avez encore une chance de vous rattraper. Tous les marchands évoqués ici proposent une période de rétractation, c’est-à-dire un temps durant lequel vous pouvez renvoyer votre PlayStation et vous faire rembourser. Avec Amazon, ce délai est de trente jours après votre achat. Chez Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore la Fnac, vous avez 15 jours pour faire de même et retourner la console de Sony chez l’envoyeur.

Cette liste des bons plans du Black Friday sur la PS4 de Sony ainsi que les autres sont régulièrement mises à jour afin que vous puissiez profiter des meilleures offres de l’opération et réaliser des économies. N’hésitez donc pas à mettre cette page en favori si vous souhaitez réfléchir encore un peu avant de réaliser un achat chez un de ces marchands. Attention tout de même à ne pas rater les meilleurs deals et à rester très vigilants.

Voici les meilleures offres du Black Friday sur la PS4 :

Voir toutes les offres