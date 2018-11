Black Friday PS4 : console Sony en promo à -35% au Cyber Monday 🔥

Si la fin du Black Friday est imminente, la PS4 reste encore en promotion et enchaine ainsi sans transition vers le Cyber Monday. La console de jeux Sony est en promo via des bundles qui incluent la PS4, les jeux vidĂ©os compatibles, les manettes ainsi que les abonnements au PS Plus. Les diffĂ©rentes remises peuvent aller jusqu’Ă -35% par rapport au tarif d’origine. Depuis ce matin, de nombreuses offres ont dĂ©jĂ expirĂ©, il faut se dĂ©pĂŞcher de prendre les derniers exemplaires disponibles.

Ci-dessous, les dernières promotions en cours sur la Sony PS4 pour ce Black Friday et Cyber Monday. On retrouve aussi bien la console de jeux dans des bundles qui l’incluent avec des jeux et des manettes, que des accessoires de manière indĂ©pendantes : manettes, casque de rĂ©alitĂ© virtuelle PlayStation VR, jeux et abonnement au PS Plus. En achetant la Sony PS4 seule, la remise est moins intĂ©ressante.

La PS4 est un gros succès du Black Friday

L’annĂ©e passĂ©e, l’un des hauts dirigeants de Sony affirmait que le Black Friday avait Ă©tĂ© la journĂ©e record au niveau des ventes pour sa PlayStation 4. Cette annĂ©e, les promotions lors de cette semaine ont pullulĂ© sur la console de jeux – qui reste de loin la plus vendue du monde actuellement. La Nintendo Switch a Ă©tĂ© Ă©coulĂ©e Ă 20 millions d’exemplaires, tandis que la Microsoft Xbox One s’est vendue Ă 40 millions d’unitĂ©s, et ce sont plus de 82 millions de PS4 Sony qui ont Ă©tĂ© vendues.

Avec ses rĂ©ductions massives pour le Black Friday et le Cyber Monday, la PS4 devrait atteindre ses objectif : franchir le cap des 96 millions d’unitĂ©s vendues d’ici Ă la fin de l’exercice fiscal de sa maison mère Sony. Il faut dire que la console de jeux a Ă©tĂ© largement promue par les gĂ©ants du e-commerce en France : Amazon, Fnac, Cdiscount et Boulanger ont offerts de très belles promotions sur la PS4 au Black Friday, et le Cyber Monday en fera tout autant. Les remises entre aujourd’hui et demain seront finalement assez proches, donc c’est le moment d’en profiter.

La PlayStation 4 en promotion jusqu’Ă -35%

Chaque annĂ©e, la PS4 termine dans les meilleures ventes des marchands pendant le Black Friday et le Cyber Monday. L’annĂ©e passĂ©e, elle avait fini dans le Top 15 chez Amazon (en plus des nombreux jeux vidĂ©os de PlayStation 4 qui y figuraient aussi). Cette annĂ©e, le gĂ©ant du e-commerce a encore une fois proposĂ© des remises très agressives tous les jours, y compris en ce dimanche de Black Friday, pour le plus grand bonheur des joueurs. Au delĂ de la console, les jeux vidĂ©os et les manettes ont vu leur prix chuter presque jusqu’Ă 50% pour certains accessoires.

Ces promotions Ă Black Friday et Cyber Monday tombent pile Ă l’heure : Ă quelques 3 semaines de NoĂ«l, ces promotions sur la console PlayStation Sony arrivent Ă temps pour faire un beau cadeau de NoĂ«l (qu’il soit pour soi, ou pour quelqu’un de son entourage) avec en prime une belle remise qui monte jusqu’Ă 35% voire 40% de la console de jeux. C’est tout autant que le montant des promotions du Black Friday et Cyber Monday que l’on pourrait avoir sur une Xbox One par exemple.

Cyber Monday est-il le nouveau Black Friday ?

Si le Cyber Monday est un peu moins connu que le Black Friday, c’est parce que le marchĂ© est plus petit : il est uniquement organisĂ© entre les marchands en ligne, et les commerces traditionnels n’y prennent pas part. Il faut savoir que pour Black Friday, environ 80% du volume est gĂ©nĂ©rĂ© par les boutiques physique – et le reste sur internet. Pour le Cyber Monday, l’opĂ©ration se dĂ©roule uniquement en ligne, et elle se concentre sur les produits Ă©lectroniques comme la Sony PlayStation 4, les ordinateurs ou encore les tĂ©lĂ©viseurs.

Le Cyber Monday fait suite au Black Friday, et se dĂ©roule du lundi Ă minuit jusqu’au soir. Pendant cette journĂ©e, les consoles PS4 sous forme de bundle seront encore une fois parmi les produits les plus populaires. Comme toujours, les meilleures offres sur la PS4 seront via des ventes flash qui sont organisĂ©es avec une limite de temps impartie et un stock donnĂ©. Ce sont donc des Ă©ditions en promotion très limitĂ©, et il faudra se dĂ©pĂŞcher pour en avoir une. Si l’une des promotions pour Black Friday et Cyber Monday sur la PS4 vous intĂ©resse, il ne faut pas rĂ©flĂ©chir et foncer. C’est la dernière chance après quoi elle ne sera plus en rĂ©duction jusqu’aux fĂŞtes de fin d’annĂ©e.