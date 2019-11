Black Friday : la PS4 en promotion éclair à -50% sur Amazon 🔥

Le Black Friday revient en force cette année avec une PS4 de Sony à prix vraiment cassé. La console de jeux qui se positionne toujours dans le classement des meilleures ventes sur Amazon et Cdiscount devrait une nouvelle fois s’y inscrire grâce à cette offre peu croyable, à plus de -50% par rapport au prix d’origine. Ci-dessous, les bons plans valables.

Black Friday PS4 : les offres incontournables

Cette sélection comprend 2 types d’offres sur la PS4 lors du Black Friday : d’une part, il y a les promotions ponctuelles, celles qui ne sont disponibles que pour un temps très court. Quelques heures après leur apparition, elles peuvent disparaître. Les autres types d’offres sont basées sur les stocks et se terminent dès lors que ce dernier est écoulé. Dans les 2 cas, il faut se dépêcher un maximum pour espérer faire main basse sur les consoles de Sony, car elles sont prises d’assaut chaque année.

La PS4 à l’honneur au Black Friday

Chaque année, les marchands comme Amazon et Cdiscount publient la liste des produits qui se sont plus vendus lors du Black Friday. Et chaque année, la PS4 de Sony est dans le top 10 des meilleures ventes, aux côtés d’autres consoles de jeu comme la Switch. Les accessoires accompagnant la PlayStation sont aussi très appréciés des utilisateurs qui se font plaisir en améliorant leur expérience de jeu. Que ce soient les anciens ou les nouveaux propriétaires de la Sony PS4, bon nombre d’entre eux se tournent donc vers des casques de VR ou des manettes supplémentaires.

Le Black Friday donne naissance à plusieurs offres tournées vers la console PS4. Des packs proposent ainsi de faire l’acquisition de la console de Sony, mais aussi de jeux vidéo très populaires. Vous pouvez également acheter la console seule, sauf que cela ne règle pas le problème des jeux et que ceux-ci peuvent rapidement coûter cher. De plus, les packs bénéficient souvent d’une meilleure réduction, c’est donc plus logique de se tourner vers ce type d’offres durant le Black Friday.

Le Black Friday sera certainement l’occasion pour la PS4 de Sony d’atteindre des nouveaux records de vente, car il est sûr que des milliers de consoles de jeu seront vendus lors de cette opération. Actuellement, la PlayStation de Sony est la deuxième console la plus vendue de l’histoire. Elle dépasse les plus de 102 millions d’exemplaires expédiés dans le monde, là où la Wii dépasse de peu les 100 millions. Pour les curieux, sachez que c’est la PS2 qui se place troisième de ce podium.

Lors du Black Friday, les ventes de la PS4 sont toujours plus conséquentes que celles de la Xbox, bien que la console de jeu de Microsoft ait des bons arguments pour se défendre. Si elles offrent les réductions les plus avantageuses, ce système de packs incluant des jeux plaît aussi aux futurs propriétaires de la PlayStation. Cette dernière offre aussi d’excellents jeux très populaires et récents, dont les fameux The Last of Us Part II et FIFA 2020.

Choisir sa PS4 au Black Friday

Chaque année, un pic de ventes des PS4 est enregistré à cette période de l’année. Comme indiqué, cela s’explique par les réductions très avantageuses du Black Friday et par le fait que Noël se rapproche à grands pas. Une nouvelle console de jeux vidéo signée Sony devrait voir le jour l’an prochain, ce qui permet justement à cette génération de profiter d’une telle remise.

Une fois de plus, la popularité de la PS4 risquerait de vous faire rater les offres flash proposées à l’occasion du Black Friday. Si vous souhaitez vous faire plaisir —ou faire plaisir aux fêtes de fin d’année, n’hésitez pas à bondir sur les deals que vous croisez. Entre Amazon, Cdiscount, Darty et Fnac, ils sont tous assez similaires en termes de tarifs. Évidemment, Amazon et Cdiscount sont des poids lourds de cet édition du Black Friday, ce qui veut dire que ce sont eux qui proposeront certainement les meilleures offres flash de cette édition.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez toujours profiter d’une seconde chance si jamais vous avez acheté votre PS4 trop rapidement lors du Black Friday. Les marchands en ligne proposent tous une période de rétraction, un temps dédié aux renvois de votre achat si vous n’êtes pas satisfait. Chez Amazon, ce délai est de 30 jours, là où il tombe à 15 jours chez Cdiscount, Fnac et Darty.

Afin de vous aider à trouver une PS4 lors du Black Friday, nous mettons régulièrement à jour cet article afin que les bons plans proposés soient le plus frais possible, et à jour. N’hésitez pas à ajouter cette page web à vos favoris afin de voir s’il y a des nouveautés dans les minutes et les heures à venir. Attention tout de même à ne pas manquer le deal qui peut vous faire économiser quelques centaines d’euros.

Voici les offres de PS4 lors du Black Friday :

Voir toutes les offres