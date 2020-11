Bon plan : le Redmi Note 9 Pro en chute de -45% pour Black Friday 🔥

Cette annĂ©e, le Black Friday a dĂ©butĂ© avant l’heure. Parmi les produits qui sont très demandĂ©s, le Redmi Note 9 Pro sera l’une des stars sous le sapin de NoĂ«l. Si vous voulez faire des Ă©conomies, il faut aller du cĂ´tĂ© de chez AliExpress pour l’acheter Ă un prix dĂ©fiant toute concurrence. Il chute Ă 162€ (au lieu de 299€) grâce au code promo BFRAPIDE14. Attention, le stock est ultra limitĂ©, faites vite en ce lundi.

Redmi Note 9 Pro à 162€ au lieu de 299€

Pendant le Singles Day, AliExpress avait montrĂ© son plus beau visage. Cependant, le Redmi Note 9 Pro n’est jamais descendu sous les 180€. Aujourd’hui, on le retrouve au prix le plus bas jamais vu. A 162 euros (grâce au coupon), c’est tout simplement le meilleur rapport qualitĂ© prix de tout le marchĂ©. A noter qu’il est livrĂ© depuis un entrepĂ´t français, vous n’avez aucun souci Ă vous faire sur la TVA.

Si le Redmi Note 9 Pro est le modèle le plus premium de cette gamme, celle-ci se compose de 3 dĂ©clinaisons. On retrouve aussi les Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S, deux autres versions un peu moins performantes, donc aussi un peu moins onĂ©reuses que la dĂ©clinaison Pro. Ils ont Ă©galement droit Ă une remise sur AliExpress en cette pĂ©riode d’offres flash, vous devriez donc trouver le smartphone qui convient le mieux Ă votre budget.

Le Redmi Note 9 Pro a quelques caractĂ©ristiques qui expliquent pourquoi il est meilleur que le reste de la gamme, dont un grand Ă©cran et un capteur principal de 64 Mpx pour une offre photo plus qualitative. Ce sont deux critères Ă prendre en compte pour choisir votre nouveau tĂ©lĂ©phohone, sachant que les diffĂ©rences de prix ne sont que de quelques dizaines d’euros. Si vous souhaitez une bonne qualitĂ© d’images, le modèle Pro saura vous sĂ©duire.

Le Redmi Note 9 Pro, incontournable de la catégorie

Le Redmi Note 9 Pro a su plaire au public dès sa sortie. Il se prĂ©sente comme le digne successeur du Redmi Note 8 Pro dĂ©jĂ très apprĂ©ciĂ© par les utilisateurs (c’est encore le cas aujourd’hui). C’est un smartphone accessible, mais qui inclut quand mĂŞme de belles spĂ©cificitĂ©s techniques. S’il Ă©tait juste sous la barre des 300 euros Ă sa sortie, ce deal reprĂ©sente donc 45% de remise immĂ©diate.

Sans trop entrer dans le dĂ©tail, on rappelle que le Redmi Note 9 Pro a droit Ă un Ă©cran LCD de 6,7 pouces. La camĂ©ra selfie est placĂ©e directement dans la dalle avant grâce Ă un petit poinçon situĂ© au centre de cette dernière, ce qui permet un très bon ratio Ă©cran/corps de 84%. C’est loin d’ĂŞtre mauvais pour un smartphone de cette catĂ©gorie, ce sont plutĂ´t les tĂ©lĂ©phones de milieu de gamme qui ont droit Ă un tel avantage. On note aussi la prĂ©sence du verre Gorilla Glass 5 qui rĂ©duit les risques de rayures sur l’Ă©cran.

C’est sur l’offre photo que le Redmi Note 9 Pro Ă prix cassĂ© sur AliExpress fait fort. Et pour cause, il a droit Ă un quadruple capteur photo composĂ© d’un capteur principal de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle, d’un capteur macro et d’un capteur de profondeur. Ces caractĂ©ristiques sont plutĂ´t celles d’un smartphone dont le prix serait de 300 Ă 400 euros. Sinon, vous avez droit Ă 64 Go de stockage, sachant qu’il est possible d’ajouter du stockage Ă l’aide de cartes microSD ou nano-SIM.

CĂ´tĂ© autonomie, le Redmi Note 9 Pro s’offre une belle batterie de 5 020 mAh, autant dire que vous n’ĂŞtes pas prĂŞt de manquer. Cette batterie est supĂ©rieure Ă la majoritĂ© des modèles de sa catĂ©gorie, mais aussi aussi Ă des appareils du milieu et haut de gamme. L’autonomie affichĂ©e est de 2 jours selon votre utilisation du tĂ©lĂ©phone. Ce modèle s’accompagne d’une puce Qualcomm Snapdragon 720G. Si ce n’est pas le dernier processeur de la marque, il est parfait pour Ă©viter tous les risques de latence.

C’est assez logique que le Redmi Note 9 Pro ne profite pas du processeur le plus rĂ©cent Qualcomm, au vu de son prix affichĂ© —mĂŞme sans promotion. Ce smartphone est parfait pour un usage quotidien, il saura satisfaire tous les utilisateurs qui veulent un tĂ©lĂ©phone dont le prix n’est pas trop onĂ©reux sans pour autant brader les caractĂ©ristiques techniques de l’appareil. L’autonomie est folle, l’offre photo au top dans sa catĂ©gorie et la puissance Ă la hauteur, le tout pour un smartphone dont le tarif reste accessible.

AliExpress cartonne les « Hottes Days »

Certes, il n’est plus question ici de Black Friday. Cela dit, AliExpress a lancĂ© une opĂ©ration alternative qui a lieu de ce lundi 23 jusqu’au vendredi 27 novembre. Sur ces 4 jours, il y a des milliers de promotions comme le Redmi Note 9 Pro Ă 162€. A titre de comparaison, ce tĂ©lĂ©phone est aussi en promotion chez Amazon au prix de 209€. Vous avez donc une remise de 50€ en plus chez AliExpress, c’est dingue.

AliExpress, filiale du numĂ©ro 1 mondial du e-commerce Alibaba, se dĂ©veloppe de manière drastique en France. S’il occupe aujourd’hui la cinquième place du marchĂ©, il pourrait rapidement se hisser sur le podium avec des offres d’aussi bonne qualitĂ©. Sur toutes les marques asiatiques, de la plus premium Ă la moins haut de gamme, il propose des prix qu’aucun marchand français ne peut proposer.

Si vous avez du temps, n’hĂ©sitez pas Ă faire un tour directement sur le site marchand pour dĂ©couvrir toutes les offres. Dans tous les cas, que ce soit le Redmi Note 9 Pro ou tout autre produit, vous avez 15 jours pour tester sans risque le produit chez vous. A tout moment, vous pouvez retourner ce dernier et obtenir un remboursement complet.

