Black Friday : Samsung Galaxy S10e, S10 S10 Plus à -43% de réduction

Comme chez Huawei, la dernière génération des Samsung Galaxy S10 est bradée au Black Friday. Les trois modèles qui composent la gamme – S10e, S10 et S10+ – bénéficient de très fortes remises qui assurent des économies supérieures à 200€ dans tous les cas – et même jusqu’à 430€ au maximum. Il ne faut pas s’attendre à ce que ces offres restent très longtemps ce mardi, faites-vite avant qu’il ne soit trop tard.

Les Samsung Galaxy S10 qui sont au Black Friday en très forte réduction ont été officialisés en février dernier, à l’occasion du Mobile World Congress. Ce sont les téléphones les plus haut de gamme du fabricant coréen, et ils ont très peu de concurrence. Si le Galaxy S10e est le meilleur rapport qualité prix, il est toutefois moins puissant que les Galaxy S10 et S10+. Samsung a mis en place une gamme assez similaire à celle que l’on retrouve chez Apple, qui présente aussi trois modèles chaque année.

Les Galaxy S10 sabrés au Black Friday

Pour ce Black Friday, les Samsung Galaxy S10e, S10 et S10+ voient donc leur prix chuter – au même titre que de nombreuses autres marques premium qui doivent se faire à la dure loi des revendeurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac ou encore eBay. Pendant ces quelques jours, ils n’hésitent pas à casser les prix sur des produits phares pour attirer le public sur leur plateforme. S’ils ne font plus de marge sur ces références, ils peuvent toujours en faire sur d’autres.

Avec des économies qui grimpent jusqu’à plus de 400€ lors du Black Friday sur les Galaxy S10 de Samsung, c’est vraiment le moment de foncer sur ces téléphones sous Android. Pour rappel, même si vous achetez sur le site d’un revendeur officiel, vous recevez une garantie constructeur similaire à celle dont vous pourriez bénéficier dans une boutique ou sur le site Samsung. Mais en plus de cela, vous profitez d’un prix cassé au Black Friday sur Amazon par exemple.

Voici notre avis sur le Galaxy S10 en vidéo :

Sans rentrer dans le détail des Galaxy S10 et S10+ qui sont en promotion au Black Friday, venons en principalement au Samsung Galaxy S10e. Il est équipé d’un écran AMOLED de 5,8 pouces avec un double capteur photo sur le dos, et une puce Exynos 9820. Cette dernière appartient à la dernière génération des processeurs développés par le fabricant coréen. L’expérience utilisateur est incroyable, et le design est probablement le meilleur pour un téléphone Android en ce moment.

Black Friday, razzia sur les smartphones

Pendant ce Black Friday, si les Samsung Galaxy S10e et consorts sont en promotion, c’est aussi le cas des autres téléphones dans d’autres marques. Par exemple, les Huawei P30 et P30 Pro qui rivalisent directement les appareils Samsung connaissent aussi des baisses de prix du même ordre pour ce mardi. Si on ne voit que très peu de ventes flash sur les iPhone 11, on peut retrouver d’autres smartphones Android en promotion : les Redmi Note 7 par exemple, les Honor 20 ou encore quelques OnePlus 7 Pro.

Dans tous les cas, que ce soit pour le Samsung Galaxy S10 au Black Friday ou n’importe quel autre produit, il faut se dépêcher pour ne pas passer à côté d’une vente flash qui peut se terminer à tout moment. En l’espace de 24 heures, depuis le début de la Black Friday Week, plusieurs ruptures de stock sur des produits à la mode ont été constatées. Amazon, Cdiscount, eBay ou Fnac restreignent volontairement des bons plans, il faut donc être très vif.

Quel que soit le marchand où vous achetiez votre Samsung Galaxy S10 au Black Friday, il faut savoir que vous avez toujours le droit à une période pendant laquelle vous pouvez changer d’avis et retourner le produit pour obtenir un remboursement. Si vous n’êtes finalement plus satisfait de votre smartphone Samsung, même si vous l’avez acheté en promotion au Black Friday, vous pouvez le renvoyer et vous faire rembourser s’il est neuf. C’est un bon moyen de ne prendre aucun risque, y compris sur ces Samsung Galaxy S10 premium.

Pour voir les offres du Black Friday sur Amazon :

Voir toutes les offres