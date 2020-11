Black Friday : TOP 10 des offres jusqu’à -80% ce mardi 🔥

Chez Fnac, Cdiscount ou Amazon, ce Black Friday reprĂ©sentera un enjeu de taille. Après un dĂ©but d’annĂ©e en demi-teinte, les cyber-marchands souhaitent terminer l’annĂ©e en beautĂ©. Si Amazon a dĂ©cidĂ© de suspendre l’expression de « Black Friday avant l’heure », il continue de dĂ©voiler tous les jours des milliers de ventes flash. De mĂŞme chez les autres. Ci-dessous, notre sĂ©lection de bons plans pour ce mardi.

Voir toutes les offres

En France, le Black Friday sur Amazon est un Ă©vĂ©nement en lui-mĂŞme. Le marchand qui possède 22% de parts de marchĂ© (2019) a exportĂ© le concept depuis les États-Unis Ă travers toute l’Europe. Encore aujourd’hui, c’est lui qui dirige l’opĂ©ration aux cĂ´tĂ©s des gĂ©ants français comme Cdiscount, Fnac ou Darty. Toutefois, lui seul a dĂ©marrĂ© l’opĂ©ration avant le dĂ©but, le 26 octobre.

Certes, on ne retrouve plus la mention de Black Friday avant l’heure sur Amazon, mais le concept reste un peu prĂ©sent. La plateforme marchande enchaine des milliers de bons plans tous les jours, comme depuis des mois. On y voit les formats habituels : les « offres du jour » et les « ventes flash ». Comme leur nom le laisse deviner, les premières sont des promotions valables sur 24 heures. Elles sont donc renouvelĂ©es chaque jour, ce qui force les français Ă venir sur Amazon pour ce Black Friday.

Au Black Friday, Amazon table sur les ventes Ă©clair

Ensuite, il y a les ventes flash. Ce sont les plus populaires et une page leur est dĂ©diĂ©e sur le site. Pour ce Black Friday Amazon, ce sont les ventes Ă©clair qui sont les plus attrayantes. Elles concernent les plus grandes marques telles qu’Apple ou Samsung dans la technologie. Elles ne durent que quelques heures. Pour vous simplifier le suivi, elles sont rĂ©fĂ©rencĂ©es dans notre sĂ©lection plus haut.

Si notre liste spĂ©ciale Black Friday sur Amazon se focalise principalement sur l’Ă©lectronique, la majoritĂ© des catĂ©gories sont Ă©ligibles aux promotions. Amazon couvre des dizaines de milliers de rĂ©fĂ©rences, vous trouverez assurĂ©ment votre bonheur. On peut Ă©voquer le bricolage, l’Ă©lectromĂ©nager, la mode ou la beautĂ©. En utilisant le menu du haut sur le site e-commerce, vous pouvez dĂ©couvrir toutes les catĂ©gories disponibles.

Pour cette nouvelle Ă©dition du Black Friday sur Amazon, on remarque une pĂ©riode qui s’est sensiblement rallongĂ©e. En 2020, le Black Friday s’Ă©tale du 26 octobre au 30 novembre. Le vendredi noir se tiendra le 27 novembre, et l’opĂ©ration se finira par le Cyber Monday. D’ici lĂ , chaque jour, ce sont de nouvelles offres qui seront publiĂ©es. Il faut donc ĂŞtre vi, le stock peut partir Ă tout instant.

Évidemment, le Black Friday sur Amazon n’est pas le seul point de promotions. Outre les e-commerçants, Black Friday se tient aussi dans les boutiques physiques. Cela dit, les boutiques attendent la semaine avant le « vendredi noir » pour dĂ©buter leurs offres. Quant Ă Amazon, il a dĂ©cidĂ© d’offrir tout un mois de bons plans pour rattraper son retard.

Pour voir le Black Friday Amazon, c’est par ici :

Les meilleures offres en ce mardi

Si le « Black Friday avant l’heure » ne s’appelle plus officiellement comme ça chez Amazon, vous retrouverez tous les deals dans la section « Ventes Flash ». Cette dernière est accessible directement via le menu situĂ© en haut des pages du site marchand. Vous pouvez aussi taper directement le produit qui vous intĂ©resse dans la barre de recherche.

Parmi les offres qui se distinguent ce mardi prĂ© Black Friday chez Amazon, on retrouve par exemple les AirPods Pro. Ces Ă©couteurs sans fil Apple avec rĂ©duction de bruit active voient leur prix chuter de 25%, moins d’une annĂ©e après leur sortie. Il en va de mĂŞme pour les Ă©couteurs AirPods 2 qui tombent Ă 139€ seulement. Ce sont des Ă©couteurs qui ne sont pas intra-auriculaires et qui sont toujours aussi demandĂ©s.

Black Friday sur Amazon met aussi Ă l’honneur les Microsoft Surface Pro, les aspi-robots Roomba ou encore les excellents Redmi Note 9 Pro. Ce ne sont que quelques exemple parmi des dizaines de milliers de bonnes affaires. Comme vous pouvez le voir, les remises atteignent jusqu’Ă 40% par rapport au prix d’origine. C’est vraiment très gĂ©nĂ©reux quand on sait que ces produits n’ont mĂŞme pas un an.

Pour cette longue opĂ©ration de Black Friday sur Amazon, il faudra ĂŞtre très rapide. Ce week-end, on a dĂ©jĂ vu arriver quelques ruptures de stock. Si vous ne voulez pas en manquer un morceau, mettez cette page dans vos favoris. De cette façon, vous pourrez accĂ©der Ă tout instant aux bons plans disponibles sur Amazon. Nous relayons Ă©galement les offres d’autres marchands, selon la qualitĂ© de ces dernières.

Amazon anticipe les achats pour Noël

Avec le confinement, on se retrouve Ă avoir beaucoup plus de temps le soir. Alors pourquoi ne pas prĂ©parer les achats de NoĂ«l ? Avec ce Black Friday, Amazon vous donne une opportunitĂ© unique de vous poser et de trouver les bons cadeaux. Il abat Ă©galement une carte hautement importante : la pĂ©riode de retour est prolongĂ©e. Pour tout achat rĂ©alisĂ© en novembre pour Black Friday Amazon, vous pouvez le retourner jusqu’au 31 janvier 2021. Vous pouvez donc l’offrir Ă NoĂ«l – et le retourner après s’il ne plait pas.

Avec cet argument, Amazon fait très fort. Aucun rival n’est capable de le concurrencer rĂ©ellement. Cdiscount, Fnac ou Darty se limitent Ă 15 jours. Autrement dit, mĂŞme si vous achetez Ă la fin novembre lors du vrai Black Friday, vous ne pourrez pas le rendre après les fĂŞtes de NoĂ«l. Cela dit, vous pouvez toujours le revendre sur des plateformes comme eBay Ă ce moment-lĂ , mais c’est moins confortable.

Avec Amazon, pour Black Friday, vous avez donc toute la flexibilitĂ© qui s’offre Ă vous. Le plus compliquĂ© sera de trouver le meilleur prix pour un article donnĂ©, sans vous faire passer devant. Les ventes Ă©clair peuvent partir très vite, il faut savoir se montrer rĂ©actif pour ne pas rater les meilleures promotions.

Pour faire le Black Friday, c’est par ici :

