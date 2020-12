Black Friday : voici 10 offres FOLLES à saisir ce mardi 🔥

La semaine de Black Friday s’est terminée, mais les marchands poursuivent les offres de Noël. Il reste encore quelques produits très populaires à saisir en promotion. Ci-dessous, nous avons fait la dernière liste des deals à ne pas rater en ce mardi.

Pour cette édition, Black Friday a eu lieu le 4 décembre. C’est une semaine plus tard que le reste du monde, où l’événement s’est tenu le vendredi précédent comme toutes les années. Cdiscount, Fnac et Darty ont aussi fait fort lors de cette opération, ils continuent eux aussi de s’illustrer en ce début de semaine avec des offres sur des produits de marques premium.

Si vous ne savez pas comment dénicher les meilleures offres qui font suite au Black Friday sur Amazon ou Cdiscount, notre sélection devrait vous aider. Nous avons listé les offres encore en cours à quelques semaines à peine des fêtes de fin d’année. On rappelle que Cyber Monday a eu lieu hier mais il est tout de même moins connu que l’opération précédente.

Que reste-t-il en ce mardi post Black Friday ?

Nous le disions, Black Friday sur Amazon et ailleurs a bien eu lieu à la date prévue dans de nombreux pays du monde. C’est en France seulement que l’opération a été repoussée d’une semaine. Ce délai a laissé le temps aux commerces physiques de rouvrir leurs portes et de participer à cette édition pour compenser le manque à gagner lors du confinement. Les cyber-marchands continuent l’opération avec des offres de Noël.

Cette année, les marchands n’ont pas forcément mentionné « Black Friday » sur leur site. Mais Amazon, Cdiscount ou Fnac ont tout de même dévoilé le meilleur de leurs promos à cette occasion. En ce mardi, vous avez un prolongement des offres de Black Friday. Elles sont baptisées pour la plupart « offres de Noël », mais c’est le même concept.

Lors de cette édition de Black Friday, Amazon, Cdiscount et Darty ont visé des tonnes de produits avec leurs deals. On a évidemment pu voir des offres choc sur la thématique high-tech. On peut évoquer par exemple les prix barrés sur les téléviseurs, les smartphones ou les tablettes. Mais les marchands ont aussi ciblé toutes les autres catégories, à l’exemple de la culture, du sport, de la santé ou des jouets.

Les offres mises en avant pour Black Friday sur Amazon, Cdiscount et autres ont attiré plein de monde. Même le Cyber Monday qui clôture l’opération chaque année a été pris d’assaut. Cependant, quelques deals sont encore disponibles en ce mardi à l’approche de ces fêtes de Noël. Vous avez encore l’occasion de réaliser des économies, surtout si vous avez raté les deux événements.

Des deals premium pour boucler l’année 2020

Lors des précédentes éditions de Black Friday, Amazon, Fnac, Darty et les autres plateformes étaient habitués à concentrer la majorité des deals sur le web. Cette année, c’est un peu différent car plusieurs marques ont décidé de publier des offres sur leur propre boutique. Pour cet événement, Dyson et Samsung se sont illustrés avec des remises de haut vol partagées sur leur site officiel.

Durant ce Black Friday, on a pu voir des offres choc sur des produits ultra populaires. Amazon a fait passer le prix des AirPods Pro à 139 euros au lieu de 179 euros tandis que Fnac a fait chuter les tarifs des ordinateurs portables de 30%. Cdiscount n’a pas été en reste avec des deals sur les aspirateurs Dyson et les casques Bose. Certaines références premium ont toujours droit à des offres aujourd’hui, c’est le moment de se laisser tenter.

Durant cette édition du Black Friday sur Amazon et les autres plateformes, on a même pu voir un deal sur les nouveaux iPhone 12. RED by SFR a affiché une réduction immédiate de 50 euros sur chaque modèle alors que cette gamme a été dévoilée il y a quelques semaines à peine. Samsung a aussi fait fort avec une excellente remise sur le Galaxy S20. D’ailleurs, la marque prolonge les Samsung Days, des offres sont encore en cours sur le site officiel.

Les offres du Black Friday sur Amazon et ailleurs ont été folles, c’est encore le cas avec le maintien de certaines promotions de Noël. Par contre, tous les marchands en ligne ont fait face à plusieurs ruptures de stock durant l’opération. Tous ont tenté d’éviter ces situations tout autant que la saturation des entrepôts, mais c’est quand même le cas sur certaines références. Cela justifie aussi les promos de choix encore en cours cette semaine.

De la souplesse chez Amazon

Black Friday sur Amazon est officiellement terminé, mais le marchand continue à maintenir des offres de Noël alors que les fêtes ont lieu dans quelques semaines à peine. Toutes les plateformes font preuve d’agressivité, les grandes marques sont toujours concernées tandis que les stocks continuent à s’amenuiser.

Avant même ce Black Friday, Amazon avait décidé d’offrir plus de souplesse à ses clients lors de cette fin d’année. Le marchand en ligne vous offre la possibilité de faire des retours jusqu’au 31 janvier 2021. C’est valable sur toutes vos commandes dès maintenant. C’est parfait pour choisir vos cadeaux de Noël de suite tout en profitant des prix cassé. C’est le double avantage de cette période.

Cdiscount propose aussi un délai de rétractation jusqu’au 31 janvier 2021 sur une petite partie de son catalogue, pensez à vérifier lors de la validation de votre commande. Sinon, Fnac et Darty ainsi que les autres marchands (ou presque) se restreignent à 14 jours après la livraison. Soyez rapide pour profiter des offres encore en cours et faire des économies.

