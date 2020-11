Black Friday : découvrez les 10 deals fous à ne pas rater ce samedi 🔥

Black Friday chez Amazon, Cdiscount, Fnac et les autres retailers c’est pour bientôt. S’il n’a pas encore officiellement débuté, toutes les plateformes prennent de l’avance cette année en dévoilant des offres de choix. Aucune d’entre elles ne mentionne directement l’opération, mais elles affichent toutes des deals à la hauteur de l’événement, c’est déjà le moment de faire des économies. Notre liste répertorie les meilleurs bons plans en cours. Voici les offres flash disponibles ce samedi.

Le Black Friday sur Amazon a beau ne pas encore avoir commencé, on sait déjà que la barre sera placée très haute cette année. En plus du marchand américain, Cdiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger seront aussi de la partie lors de cette opération annuelle. En tout cas, tous ont déjà mis en ligne des deals de folie qui concernent des produits très appréciés du public.

Si Black Friday sur Amazon et ailleurs doit bien se tenir, il y a encore quelques doutes. En conséquence, il vaut mieux profiter au plus tôt des promotions qui pourraient vous intéresser, car elles pourraient bien ne plus revenir. Depuis le début du mois en cours, des tonnes d’offres ont été partagées par les marchands. Ces bons plans peuvent s’écouler très vite, les ruptures de stock sont rapides. Notre liste de bons plans devrait vous aider à voir plus facilement les offres de la catégorie high-tech.

Le Black Friday Amazon semble confirmé

Black Friday sur Amazon devrait bel et bien avoir lieu —malgré le fait que la question se soit posée. La plateforme n’a pas prévu d’annuler ou de décaler l’événement. Lors de l’opération, tous les clients auront l’opportunité de faire des économies sur leurs cadeaux de Noël. Depuis des années, les Français profitent de ce moment pour anticiper les fêtes de fin d’année tout en faisant des affaires grâce aux excellents deals affichés par les marchands.

Amazon a démocratisé le Black Friday en France. Tous deux nés aux États-Unis, ils se sont développés dans d’autres pays en quelques années. En France, le marchand a largement contribué au développement de l’opération, mais il n’est pas le seul à être présent lors de cet événement. Dans l’hexagone, il ne cumule que 20% des ventes du ecommerce, soit beaucoup moins que dans les autres pays européens.

Dans sa globalité, le ecommerce, lui, ne représente que 10% des ventes en France. Pour Black Friday, Amazon a donc beaucoup de concurrence —que ce soit les marques ou les autres plateformes. Cdiscount, Fnac ou Darty ont aussi une belle force de frappe et ils prévoient de soutenir les marchands français cette année. Bon nombre d’entre eux ont du arrêter leur activité en cette période de confinement, ils comptent donc beaucoup sur les ventes en ligne.

Black Friday sur Amazon, Cdiscount et les autres marchands débutent toujours le 27 novembre. Mais cette année, tous ont pris de l’avance avec des deals qui ont commencé dès le début du mois de novembre. Ce n’est pas sans rappeler l’an dernier, où les marchands avaient étalé un peu l’événement sous couvert de la Black Friday Week. Les promotions déjà en ligne ne durent pas très longtemps et les stocks sont limités, mais les deals sont déjà nombreux et très compétitifs.

Déjà de super offres

À l’occasion de ce Black Friday anticipé, Amazon a décidé de taper dans toutes les catégories. Toutes les thématiques de la plateforme marchande y passent ce samedi, on retrouve des deals de folie sur la high-tech, mais aussi la culture, la santé ou les jeux vidéo et la mode. Les clients ont tous la possibilité de faire des affaires, mais ils doivent être vifs et un peu patients. En effet, les offres représentent des centaines de pages de bons plans. Notre listing devrait vous aider à y voir plus clair, mais vous pouvez aussi passer directement par la barre de recherche du site marchand de votre choix.

Si vous êtes pressé, notre sélection de bons plans peut vous faire gagner du temps. Elle répertorie les meilleures offres de ce Black Friday sur Amazon, Fnac, Cdiscount. Nous avons aussi évoqué AliExpress, un marchand dont la présence a été très forte lors du Single Days qui s’est tenu le 11/11. Il s’agit d’une plateforme à la grosse force de frappe, c’est le 5ème plus grand marchand en ligne en France.

Notre sélection de bons plans évolue au fur et à mesure de la journée, vous avez dû le voir si vous avez mis cette page web dans vos favoris. Et pour cause, certains deals disparaissent tandis que d’autres apparaissent. Si vous ne voulez pas rater des deals de ce Black Friday sur Amazon et autres, pensez à revenir sur cette liste de temps en temps. Nous avons logiquement concentré les offres sur la catégorie high-tech, mais toutes les thématiques des produits sont visées par les bons plans.

Amazon prêt pour le rush

Lors de ce Black Friday en avance, Amazon ne s’arrête pas aux deals qu’il affiche sur son site marchand. La logistique est aussi de mise, à l’exemple de la livraison en une journée. Vous pouvez aussi retourner un produit très facilement si vous n’êtes pas satisfait, ce qui vous permettra d’être remboursé en intégralité. En temps normal, la période de retour est de 30 jours, mais la plateforme a décidé de faire mieux en cette période un peu spéciale.

En effet, la plateforme a décidé d’offrir la possibilité à ses clients de renvoyer un produit jusqu’au 31 janvier 2021. C’est parfait pour prendre de l’avance sur les fêtes de fin d’année. Vous pouvez tout à fait commencer vos cadeaux de Noël de suite en choisissant certains produits pour vos proches, si l’un d’entre eux n’est pas satisfait, vous aurez tout le temps d’effectuer le renvoi en janvier. C’est parfait et cela vous évite de perdre du temps et de l’argent à revendre l’article ailleurs.

Dès début novembre, Black Friday sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty a commencé fort. Si les offres flash ne restent pas très longtemps en ligne, elles sont très compétitives. On retrouve des produits aussi populaires que premium, c’est la parfaite occasion de faire des économies et de commencer les fêtes sans aucun stress. Par contre, il faut être rapide pour espérer faire des affaires.

