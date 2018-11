Black Friday Week : Amazon, Fnac, Cdiscount entament les promotions 🔥

La Black Friday Week dĂ©bute ce lundi 19 novembre 2018 dès minuit. Des dizaines de milliers de produits seront immĂ©diatement en promotion chez les grands marchands en ligne : Amazon, Fnac, Cdiscount, Boulanger, Gearbest et Darty ont d’ores et dĂ©jĂ annoncĂ© qu’ils commenceront leurs rĂ©ductions dès minuit – sans attendre le « vendredi noir » prochain.

Origine de cette Black Friday Week

Comme vous le savez très certainement, la Black Friday Week est une consĂ©quence Ă©vidente du cĂ©lèbre Black Friday (« vendredi noir » en français) qui se tiendra vendredi prochain. Cette tradition a tout d’abord Ă©tĂ© lancĂ©e aux Etats-Unis : le lendemain de la fĂŞte de Thanksgiving (dernier jeudi de novembre), les marchands amĂ©ricains vont offrir des milliers de promotions sur tous types de produits. Cette frĂ©nĂ©sie des achats, Ă seulement quelques semaines des fĂŞtes de NoĂ«l et de fĂŞtes de fin d’annĂ©e, s’est rapidement dĂ©veloppĂ©e outre Atlantique et notamment en France oĂą le Black Friday s’est imposĂ© comme un Ă©vĂ©nement incontournable. Cela rappelle aussi le Singles Day en Asie (ou « jour des cĂ©libataires ») oĂą les locaux profitent de gĂ©nĂ©reuses promotions.

La Black Friday Week est donc une extension du vendredi oĂą l’on peut voir des centaines de milliers de promotions. Les marchands français veulent ainsi donner la possibilitĂ© Ă leur clientèle de trouver des bons plans pendant plusieurs jours plutĂ´t que de les presser Ă choisir pendant les 24 heures du vendredi. C’est ainsi que cette annĂ©e, comme l’an dernier, de nombreux marchands en ligne ont dĂ©cidĂ© de commencer leur Black Friday Week dès le lundi 19 novembre Ă minuit.

Si c’est Amazon qui a officiellement lancĂ© le concept de Black Friday Week, les marchands français ont repris l’opĂ©ration et n’hĂ©sitent pas Ă proposer de très belles remises sur tous leurs produits. Ci-dessous, vous trouverez la liste des principaux e-commerçants en France ainsi que les dates Ă laquelle ils souhaitent dĂ©buter leur Black Friday Week :

Amazon : promotions du 19 au 26 novembre 2018

Cdiscount promotions du 19 au 26 novembre 2018

Fnac : promotions du 19 au 26 novembre 2018

Darty : promotions du 19 au 26 novembre 2018

Boulanger : promotions du 19 au 26 novembre 2018

Gearbest : promotions du 19 au 26 novembre 2018

Voir toutes les promotions

Quelles promotions lors de la Black Friday Week ?

La Black Friday Week est avant tout une opĂ©ration qui a lieu sur internet – contrairement au Black Friday en lui-mĂŞme qui voit la domination des boutiques physiques au niveau du chiffre d’affaires gĂ©nĂ©rĂ©s. Pour ne prendre qu’un exemple, le jour du vendredi noir, ce seront 5,7 milliards d’euros qui devraient ĂŞtre dĂ©pensĂ©s en France en 2018 – dont 4,8 milliards dans les boutiques physiques. Le reste se passe donc en ligne, ce qui reprĂ©sente donc moins d’un milliard d’euros. NĂ©anmoins, la plupart des bons plans high-tech seront quand mĂŞme disponibles sur internet.

Mais pendant la Black Friday Week, ce sont principalement les marchands en ligne qui assurent des promotions en continu. Il faut savoir que les e-commerçants s’appuient sur deux types de promotions pour cette semaine exceptionnelle : les ventes flash, qui sont limitĂ©es dans le temps, et les ventes promotionnelles classiques – qui sont limitĂ©es par le stock. Cela oblige donc les internautes Ă revenir rĂ©gulièrement sur le site internet de tous ces marchands afin de consulter et voir si les produits qu’ils souhaitent acheter est en promotion.

Amazon, leader incontestĂ© de l’opĂ©ration ?

Amazon est le marchand amĂ©ricain qui domine l’opĂ©ration du Black Friday – et de la Black Friday Week de manière gĂ©nĂ©rale. Une Ă©tude vient tout juste de sortir et montre qu’il devrait reprĂ©senter 48% de tout le e-commerce amĂ©ricain en 2018. En France, la domination du gĂ©ant Amazon est aussi incontestĂ©e, et c’est lui qui devrait tirer les promotions.

A titre d’exemple, sur la seule journĂ©e du vendredi Black Friday de l’an dernier, Amazon France avait gĂ©nĂ©rĂ© 1400 commandes par minute, et il a expĂ©diĂ© plus de 2 millions de produits sur la journĂ©e. Au total, il affirme avoir proposĂ© pas moins de 800 000 produits en promotion. Cette annĂ©e, la croissance devrait encore ĂŞtre intense, et il est probable que le gĂ©ant offre plus d’un million de produits en promotion.

Voir toutes les promotions

Faut-il attendre le vendredi pour acheter ?

Doit-on attendre le vendredi de la Black Friday Week pour bĂ©nĂ©ficier des meilleures promotions ? Non, ce n’est pas le cas. En effet, il est possible de trouver de très belles affaires avant cette date. Si vous voyez un bon plan sur un produit que vous apprĂ©ciez, nous vous conseillons de l’acheter au plus vite. On n’est jamais sĂ»r de trouver une meilleure promotion par la suite, et les stocks peuvent ĂŞtre limitĂ©s.

Parmi les stars de la Black Friday Week, on retrouvera certains incontournables lors d’opĂ©rations flash. Les consoles de jeux tels que la Xbox One, la PS4 ou encore la Nintendo Switch font toujours partie des meilleures ventes de l’opĂ©ration. Amazon a d’ailleurs publiĂ© après la Black Friday Week le top de ses produits les mieux vendus, et les consoles en faisaient partie.

Sans grande surprise, ce seront tous les produits high-tech, parfois onĂ©reux, qui seront en promotion pendant la Black Friday Week. Ainsi, vous trouverez des remises jusqu’Ă parfois -50% Ă -70% sur les tĂ©lĂ©viseurs, smartphones, drones, trottinettes, ordinateurs et autres tablettes. Attention, il faut quand mĂŞme savoir que les marques les plus populaires ne sont pas aussi gĂ©nĂ©reuses sur les promotions. Mais il est tout Ă fait possible de trouver une remise de 30% sur un iPhone ou sur les derniers smartphones de Samsung, Huawei, Honor ou Xiaomi.

Comment s’en sortir dans les rĂ©ductions ?

Il faut le reconnaĂ®tre, il n’est pas facile de s’en sortir avec ces milliers (voire millions) de produits en promotion pendant la Black Friday Week 2018. Pour cela, l’Ă©quipe de Presse-citron sera lĂ Ă veiller pour vous sur toutes les promotions en cours chez les marchands prĂ©sents en France : Amazon, Fnac, Cdiscount, Darty, Boulanger ou encore Gearbest. Nous relayerons pendant toute la durĂ©e de l’opĂ©ration les meilleures promotions disponibles, ce qui vous permettra de vous faire plaisir – ou de faire vos cadeaux de NoĂ«l Ă un prix prĂ©fĂ©rentiel.

A noter que la Black Friday Week se clĂ´turera le lundi 26 novembre 2018, qui est mieux connu sous le nom de Cyber Monday, et qui aura lieu uniquement en ligne. Il se concentre sur les produits high-tech et offre encore quelques belles promotions pour les derniers retardataires. Dès Ă prĂ©sent, nous vous conseillons d’aller faire un tour chez les diffĂ©rents marchands pour vous faire une idĂ©e de tous les produits en promotion pour cette Black Friday Week :

Voir toutes les promotions