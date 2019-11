Black Friday Xiaomi : Mi 9, Mi 9T Pro et Mi Laser jusqu’à -37% 🔥

On a vu beaucoup de marques au Black Friday, et Xiaomi en fait partie. Pendant quelques heures, ce sont plusieurs appareils du constructeur qui sont en vente flash. Parmi le top des ventes, on retrouve Ă©videmment le Xiaomi Mi 9, le Mi 9T Pro ou encore le Mi A3 qui sont 3 tĂ©lĂ©phones sous l’OS Android avec un excellent rapport qualitĂ© prix. Ci-dessous, nous avons listĂ© les bonnes affaires en cours, y compris le vidĂ©o-projecteur Mi Laser de Xiaomi qui bĂ©nĂ©ficie d’une belle remise pour le Black Friday.

Black Friday : Xiaomi Mi 9 et consorts en réduction

Au MWC en fĂ©vrier dernier, Xiaomi dĂ©voilait le fameux Mi 9, qui est en promotion Ă Black Friday. Celui-ci n’est autre que son flagsghip pour l’annĂ©e 2019 avec un condensĂ© de puissance (notamment avec la puce Snapdragon 855, 3 capteurs photo sur le dos, la recharge rapide sans fil etc) alliĂ©e Ă un design qui s’est nettement amĂ©liorĂ©e chez la marque chinoise. Par la suite, en aoĂ»t dernier, on a pu dĂ©couvrir le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro, aussi au Black Friday en rĂ©duction, qui s’est une dĂ©clinaison avec la mĂŞme puissance mais sans la charge sans fil, et un capteur photo selfie qui « pop-up ».

Voir toutes les offres

Quant au Mi A3 que nous avons listĂ© ci-dessus, c’est un tĂ©lĂ©phone qui est moins puissant mais qui possède le système d’exploitation Android One (similaire Ă celui qu’on trouve dans les Pixel) et qui est très apprĂ©ciĂ© par les puristes en la matière. Pour cette Ă©dition du Black Friday, le Mi 9, Mi 9T Pro et Mi A3 sont trois excellents produits qui figurent parmi les meilleures ventes sur les sites comme Amazon.

Moins 300€ sur le vidéo-projecteur Mi Laser

Dernier produit de la gamme du chinois Xiaomi qui est en rĂ©duction au Black Friday : le vidĂ©o-projecteur Mi Laser. Pour l’utiliser de manière quotidienne, c’est un appareil qui permet de projeter une image jusqu’Ă 150 pouces en Full HD sur un mur (alors qu’il est placĂ© Ă une distance de 50 cm) et c’est Ă couper le souffle. En temps normal, il se vend pour 1590€ mais il est en vente flash Ă 1290€.

Pour ceux qui ne veulent pas de tĂ©lĂ©viseur dans leur salon, mais qui privilĂ©gient la discrĂ©tion d’un vidĂ©o-projecteur avec une image en Full HD, c’est cette solution qu’il faut prendre. Avec la rĂ©duction qui est appliquĂ©e pour le Black Friday, le Mi Laser de Xiaomi est un excellent choix. Il vient ainsi complĂ©ter les offres de Black Friday sur les Mi 9, Mi 9T Pro ou encore Mi A3 qui sont dĂ©jĂ vraiment excellentes.

Voir l’offre Mi Laser

Pourquoi acheter chez Amazon ou Fnac ?

Que ce soit les Xiaomi Mi 9, Mi 9T Pro ou Mi A3, ils sont tous disponibles avec une très sérieuse promotion sur Amazon pour ce Black Friday. Les remises oscillent entre -20% et -38% sur ces excellents smartphones qui ont permis au géant chinois de se positionner dans le top 5 des plus grands fabricants du monde. Hormis ces appareils, il a également une filiale Redmi qui propose des téléphones entrée de gamme à des prix intéressants.

Pour le Black Friday, que vous achetiez sur Amazon ou Fnac ces appareils Xiaomi, il faut savoir que la garantie du constructeur chinois est toujours valable. A cela, vous avez la possibilitĂ© de retourner le produit dans une certaine pĂ©riode de temps si vous n’ĂŞtes plus satisfait de ce dernier. Dans le cas du marchand en ligne Amazon par exemple, vous pouvez renvoyer sous 30 jours vos Xiaomi Mi 9 ou Mi 9T Pro après le Black Friday si vous n’ĂŞtes plus convaincus. Chez Fnac, la durĂ©e n’est que de 15 jours, mais elle vous permettra de renvoyer le Mi Laser après Black Friday sans difficultĂ©.

Pour voir le Black Friday Xiaomi sur Amazon :

Voir toutes les offres