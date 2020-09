Bon plan : 120€ de réduction sur le dernier PC ultraportable Lenovo Yoga Slim 7 chez Fnac

Lenovo est revenu sur le marché des PC ultraportable en mettant à jour sa gamme Yoga à l’occasion du CES 2020. Le Slim 7, le dernier en date, fait déjà partie des références du marché grâce à ses caractéristiques techniques, ses connectiques nombreuses et sa recharge rapide en moins d’une heure. Jusqu’au 13 septembre seulement, le Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05 de 14 pouces et 256 Go de stockage est disponible en promotion en exclusivité chez Fnac.

L’offre de -15% permet ainsi d’acheter un PC ultraportable Lenovo pour seulement 679,99 €, contre 799,99 €, son prix conseillé. Cette promotion permet ainsi de profiter d’un produit puissant et parmi les concurrents d’Apple et Huawei, avec un processeur AMD Ryzen dernier cri.

Référence des PC ultraportables milieu de gamme

Lenovo propose toute une gamme de PC ultraportable Yoga, et durant le mois d’août, de nouvelles déclinaisons ont été présentées. Mais lors du CES de Las Vegas, Lenovo dévoilait son modèle le plus important à savoir le Slim 7 14 pouces. Il s’agit d’une véritable alternative aux MacBook d’Apple et le produit est très compétitif grâce à son prix. En plus d’être abordable, il s’agit d’un PC très performant avec la présence d’un processeur AMD Ryzen 5 4500U.

Derrière cet équipement, c’est d’un ordinateur portable très puissant que les utilisateurs pourront profiter. Ses 8 Go de mémoire vive lui permettent de faire tourner les logiciels et la connectivité WiFi 6 garantira une excellente connexion internet. Dans le même temps, en parlant de connectiques, Lenovo régale avec un port HDMI, 2 ports USB Type C, 2 USB A, une prise jack ainsi qu’un port micro-SD.

Pour travailler et l’emmener partout, sa taille de 14 pouces garantit un produit compact (l’écran occupe bien la partie supérieure de l’ordinateur jusque dans ses bords). Le poids de 1,4 kg est convenable lui aussi, et l’épaisseur de 15 mm permettra d’emporter l’ultraportable Yoga Slim 7 dans son sac sans prendre de place. En reste, son autonomie de 14 heures est suffisante pour tenir une journée, d’autant plus que le PC est équipé d’un chargeur ultra-rapide permettant de récupérer 80 % de l’autonomie en seulement une heure.

Le PC ultraportable Yoga Slim 7 à moins de 700 €

Grâce à l’offre exclusive de Fnac pour ses adhérents, les 15 % de promotion sur le Lenovo Yoga Slim permettent d’acheter le PC ultraportable pour seulement 679,99 € au lieu de 799,99 €.

Pour profiter de l’offre, rien de plus simple : il faudra vous abonner à la carte Fnac+, actuellement disponible à 9,99 € la première année. En plus de vous faire économiser plus de 120 €, celle-ci offre des avantages sur le reste de vos commandes : livraison gratuite et illimitée en 1 jour, 5 % de remise sur certains produits, 40 % de remise pendant les ventes privées mais également plus de 18 000 concerts et spectacles à prix réduit.

Alors finalement, pour qui s’adresse cette offre ? En période de rentrée, les étudiants seront les premiers concernés par l’achat d’un PC ultraportable, d’autant plus quand ce dernier est disponible avec un stockage de 256 Go (bien supérieur aux normes chez Apple, qui se limitent à 128 Go sur les MacBook Air. Mais la capacité tout à fait convenable du Lenovo Yoga Slim 7 permettra de répondre à tous les profils. Les travailleurs en déplacement apprécieront sa taille et son autonomie, comme les créateurs pourront faire du montage vidéo sans problème avec la dernière puce AMD.

