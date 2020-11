Bon plan : 120€ de réduction sur le Mi Note 10 sur Cdiscount

Cdiscount n’attend donc pas le Black Friday pour faire d’excellente promotion, notamment celle-ci sur le Mi Note 10. Dévoilé par le géant Xiaomi il y a quelques mois, Cdiscount offre déjà une grosse remise sur le téléphone. Le Mi Note 10 est donc disponible au prix de 429 € au lieu de 549 € normalement, une remise de 120 €.

Xiaomi est un constructeur connu pour l’excellent rapport qualité-prix de ses téléphones. Le Mi Note 10 en est la preuve vivante. Le téléphone fait, sans aucun doute, parmi des meilleurs modèles dans le milieu de gamme.

Le téléphone est l’un des derniers sortis par Xiaomi. Il a été présenté au public lors de l’événement d’avril dernier organisé par la marque chinoise. Pour moins de 500 €, le téléphone propose pourtant de nombreuses qualités dignes des modèles plus haut de gamme. C’est l’un des tout meilleurs de sa catégorie et le Mi Note 10 concurrence sans mal des téléphones pourtant affichés comme plus perforant, et donc plus cher. Il est un excellent choix d’achat pour qui cherche un téléphone Android à moindre coût qui proposera malgré tout de très bonnes capacités. C’est pour cette raison qu’il est l’un des téléphones les plus vendus par la marque chinoise sur cette année 2020.

Le Mi Note 10 à prix cassé

Le site de e-commerce français, Cdiscount commence à préparer son Black Friday. Il propose de nombreuses remises notamment sur des smartphones haut de gamme et milieux de gamme comme ce Xiaomi Mi Note 10.

Le téléphone est sorti en avril dernier il y a moins d’un an. C’est rare de trouver des promotions de plus de 20 % comme celle-ci sur des téléphones aussi récents. Aujourd’hui, le Mi Note 10 est présenté comme le troisième meilleur smartphone de la marque derrière le Mi 10 et le Mi 9T Pro, deux smartphones haut de gamme voir très haut de gamme. L’offre de Cdiscount devrait ainsi attirer un assez grand public, si elle n’est pas limitée dans le temps, les stocks ne seront certainement pas éternels.

Sans rentrer dans le détail du téléphone, il faut malgré tout parler de ses principales caractéristiques. Il propose un écran OLED de 6,47 pouces (c’est plus grand que l’iPhone 12). À l’intérieur, il embarque un processeur Snapdragon 730G, si ce modèle n’est pas le dernier proposé par Qualcomm il reste très performant et il est quasiment impossible de trouver un meilleur processeur dans cette gamme de prix.

Mais le vrai point fort du téléphone, c’est son appareil photo. Il n’arrive pas avec trois objectifs, ni même quatre, mais bien cinq capteurs à l’arrière un téléphone. Une prouesse que seul Xiaomi a réussi à mettre en place aujourd’hui. Avec sa tonne d’objectifs, le téléphone sur classe aisément ses concurrents du milieu de gamme et il fait mieux que certains modèles pourtant haut de gamme.

Plus dans le détail le téléphone arrive avec un capteur principal de 108 Mpx, 2 téléobjectifs, de 12 et 5 Mpx, mais aussi un capteur un grand-angle et un capteur ToF de 2 Mpx. Tous les aspects de la photographie ont un objectif dédié, de quoi parfaire vos photos.

Si le traitement de la photo en interne est moins réussite que sur les modèles très haut de gamme, ce dernier reste très correct du moment que l’on garde en tête le prix de l’appareil.

Dernière caractéristique technique intéressante sur ce Mi Note 10, c’est sa batterie. Le téléphone a été pensé par le constructeur chinois comme un outil de tous les jours, il lui fallait donc une batterie capable de facilement tenir une journée entière. Pari réussi avec cette batterie de 5260 mAh. autre avantage, la charge de ce modèle est assez rapide grâce à l’USB-C, environ une heure pour un 0 à 100.

Grosse promo sur Cdiscount

Sorti il y a à peine six mois le Mi Note 10 est un téléphone récent qui ne sera pas dépassé avant encore deux ans. Une réduction de 20 % comme celle proposée aujourd’hui par Cdiscount est une aubaine pour changer de smartphone à moindres frais. De plus, cette offre est faite quelques jours à peine avant le Black Friday, pas certain donc que le site de e-commerce français propose une nouvelle réduction sur le téléphone chinois dans quelques jours.

Autre avantage de cette offre, le téléphone provient directement des usines de Xiaomi, étant neuf il bénéficie donc d’une garantie constructeur de deux ans, comme c’est le cas pour tout les modèles neuf de la marque.

Si aujourd’hui l’offre de Cdiscount ne semble pas être limitée dans le temps comme c’est parfois le cas avec le site de e-commerce français, il est évident que les stocks ne sont pas illimités et qu’ils devraient très vite s’épuiser. Il faudra donc être vif pour profiter de la remise.

Pour voir le détail de l’offre sur le Mi Note 10, c’est par ici :

