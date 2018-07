Bon Plan : 15% remboursés sur tout Priceminister (iPhone X à 800€, P20 Pro à 565€…) 🔥

Le Prime Day Amazon est terminé, place au Rakuten Day. Et Priceminister ne fait pas les choses à moitié avec jusqu’à 15% remboursés en bons d’achat, qui viennent s’ajouter à des promotions déjà importantes.

Aujourd’hui, plusieurs tès belles réductions sont proposées sur tous les produits high-tech, allant des smartphones aux tablettes, en passant par la photo. Voici nos trois préférées :

L’iPhone X 64 Go profite d’une très grosse réduction avec un prix soldé de 937€ au lieu de 1159€ + 135€ remboursés en bons d’achat sur la prochaine commande. Au final ça vous fait le haut de gamme à moins de 800€, ce qui est du jamais vu.

Si vous êtes plutôt intéressés par les smartphones Android vous trouverez de très belles remises chez Samsung, Xiaomi, OnePlus mais aussi chez Huawei avec le P20 Pro 128 Go à 664€ au lieu de 899€ + 99€ offerts en bons d’achat.

Enfin, la Microsoft Surface Pro – 12.3″ Core i5 I5-7300U 2.6 GHz 4 Go RAM 128 Go SSD est proposée à 860 € + 172 € offerts en bons d’achat.

Des centaines de très bons plans sont proposés aujourd’hui sur le site, et pour bénéficier des 15% offerts sur le site, il vous suffit de devenir membre du Club Rakuten (gratuit et sans engagement). Vous pouvez retrouver l’intégralité des offres du jour sur le lien ci-dessous, on vous conseille fortement de bien fouiller, vous trouverez certainement votre bonheur :

Voir les offres