Bon Plan : Google Pixel 3 et 3XL en réduction de 200€ pour Noël

Les Pixel 3 sont les premiers produits de la gamme Google Pixel à débarquer en France, après deux modèles réservés aux marchés américains puis anglais.

Ils sont actuellement en promotion chez tous les marchands en ligne. Le Google Pixel 3 est proposé à 659€ au lieu de 859€, le Pixel 3 XL à 759€ au lieu de 959€. C’est une promotion supérieure à celle que l’on avait vue lors du Black Friday cette année. L’offre n’est pas illimitée et elle est disponible jusqu’à lundi soir uniquement.

Voici les offres chez les différents marchands, à vous de choisir votre préféré (notamment si vous voulez un retrait en magasin ce weekend) :

Ces deux modèles nous ont fait une très belle impression lors de notre test complet.

Le Google Pixel 3 : roi de la photo

Si vous avez lu notre test ou si vous nous suivez sur YouTube vous le savez, le Pixel 3 et le Pixel 3 XL sont des monstres au niveau photo. Google a réussi une prouesse en proposant une qualité photo irréprochable avec un seul capteur photo. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur photophone du marché. Leur autre atout principal est le système d’exploitation. Le smartphone étant estampillé Google il propose une version pure d’Android Pie 9.0 et c’est une vraie réussite.

Si le prix public des deux smartphones semblait un peu élevé, le prix de ces deux promotions en fait des excellents rapports qualité-prix. Le Google Pixel 3 a aussi un autre avantage, c’est un smartphone compact avec son écran de 5,5 pouces (contre 6,3 pour le XL), ce qui est assez rare aujourd’hui sur le marché. Pour le reste, ils embarquent au minimum 64 Go de stockage, un SoC Qualcomm Snapdragon 845 et 4 Go de RAM. Ils sont compatibles avec la recharge sans-fil et leur recharge rapide fonctionne grâce à un port USB-C.