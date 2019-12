Bon plan : 3 box internet en promo, dont la fibre à 18€ / mois 🔥

Le temps des bonnes résolutions s’approche, et réduire ses dépenses est toujours une bonne idée. Changer de box internet pourrait vous aider à atteindre ce but : en effet, ce produit est généralement assez cher et opaque – et les opportunités pour réduire ses frais sont nombreuses. Il suffit juste un peu de prendre le temps, et considérer les offres promotionnelles du moment. Chez SFR par exemple, vous pouvez obtenir la fibre à partir de 18€ par mois seulement.

Pour la fin d’année, les fournisseurs d’accès internet sont plutôt timides en promotion. Cela n’empêche pas SFR de prendre tout le monde à contre-courant avec de très belles offres spéciales sur toutes ses formules de box internet. En optant pour ce FAI, vous bénéficiez d’une assistance premium et d’une qualité de réseau qu’on ne peut pas négliger : l’ARCEP le positionne dans le Top 3 des meilleurs réseaux en France.

SFR et ses promotions spéciales Noël

Pendant quelques jours encore, SFR poursuit ses offres de Noël sur la box internet. Ce sont les mêmes que l’on a pu voir pendant le Black Friday : elles sont parmi les plus généreuses de l’année, ce serait dommage de passer à côté d’une telle opportunité de réduire ses frais. Ci-dessous, nous sommes rentrés dans le détail de chacune des trois formules mises en avant par l’opérateur.

Avant de conclure ce détail des trois offres de box internet SFR, il est important de rappeler plusieurs choses : contrairement aux autres opérateurs, SFR inclut dans sa box la moins chère l’option triple-play : internet, téléphone et TV – ce qui n’est pas le cas de ses rivaux. La plupart d’entre eux ne fournissent pas d’accès à la TV dans leur option la plus accessible.

Ensuite, il faut savoir que tous les foyers ne sont malheureusement pas encore reliés à la fibre, ce à quoi SFR répond avec des offres ADSL aussi très compétitives – et en réduction pendant la première année. Dans tous les cas, il y a une solution qui sera toujours disponible pour vous chez cet excellent fournisseur d’accès internet. A noter que vous pouvez toujours résilier au bout de la première année si vous n’êtes pas d’accord avec l’augmentation des prix.

La SFR Box 8, gage de puissance et qualité

A la fin de l’été, SFR annonçait un nouveau boitier, la Box 8, qui offre davantage que le boitier inclut dans les offres ci-dessus par défaut. Évidemment, qui dit plus de puissance, dit également un prix plus élevé. C’est pourquoi le fournisseur d’accès internet ne propose pas la SFR Box 8 par défaut dans sa gamme – et elle laisse ainsi le choix à tout le monde.

Avant d’en venir au prix de ce boitier qui permet d’offrir à la box internet des performances décuplées, voyons d’abord ce qu’il propose comme avantages. En l’occurrence, il permet d’avoir un Wi-Fi 3x plus puissant qu’avec un boitier classique, il supporte la 4K HDR pour le boitier TV, et il rajoute aussi un assistant vocal intégré dans le boitier TV. Autrement dit, les contrôles peuvent se faire par la voix, sans avoir à toucher la télécommande. Au final, toutes ces options sont disponibles dans la SFR Box 8 moyennant un supplément de 5€ par mois sur chacune des formules plus haut.

