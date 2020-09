Bon plan : -32 % sur le Seagate Expansion de 10 To

Les disques durs de bureau sont parfois délaissés, mais représentent un sérieux atout. Le volume de ce Seagate Expansion n’est pas le plus pratique à déplacer néanmoins, il vous proposera de belles performances afin de vous faciliter la vie. En effet, les gros disques durs comme celui de notre bon plan utilisent ses propres ressources pour fonctionner. Un avantage indéniable qui vous permettra de profiter à 100 % des performances de votre ordinateur. En plus de ça, il est indépendant de toute énergie électrique de votre ordinateur étant donné qu’il devra être branché à une prise secteur. Notre bon plan est disponible chez Darty au prix de 219,99 € au lieu de 319,99 € soit 32 % de réduction immédiate.

Grande taille et grosse capacité de stockage

Nous vous accordons que ce disque dur de bureau est assez volumineux avec 176 x 120,6 x 36,6 mm. Cependant, sa grande taille joue en sa faveur en intégrant un disque dur colossal de 10 To et des composants pour qu’il fonctionne indépendamment de l’ordinateur. De ce fait, vous pourrez stocker vos logiciels, documents, images, vidéos ou tout autre fichier directement dessus sans que cela n’ait aucun impact sur les performances de votre ordinateur. En plus de ça, cela s’avère très utile pour laisser le disque dur de votre ordinateur libre afin qu’il démarre rapidement.

Le Seagate Expansion de 10 To s’utilise presque comme un disque dur classique. Vous devrez connecter le disque dur sur un port USB 3.0 de votre ordinateur et vous servir du cordon d’alimentation pour le brancher sur une prise secteur. Cette alimentation externe est un atout majeur pour les performances du disque dur de bureau. Une fois sur l’ordinateur, vous pourrez l’utiliser comme tout disque dur, déplacer vos fichiers directement dessus ou même installer de gros logiciels afin qu’ils puisent sur les ressources du disque dur et non de votre ordinateur. Il est disponible sur Darty au tarif de 219,99 € au lieu de 319,99 € soit 100 € de réduction immédiate.

