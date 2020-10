Bon plan : 37 % (ou plus) de réduction sur la TCL 55EB500

C’est une superbe promotion que nous avons trouvée sur le site de Cdiscount. Le modèle 55EB500 de chez TCL pourra combler vos désirs grâce à ses fonctionnalités et son design raffiné. Venez profiter des 37 % de réduction sur cette télévision vendue 385,99 € au lieu de 610,10 € soit 224 € de moins. Petit avantage pour ceux qui sont abonnés (ou futur abonnés) au service « Cdiscount à volonté » puisque vous bénéficiez de 36 € de réduction supplémentaire soit 43 % de réduction au total.

« Dis Google » sur la TCL

TCL propose dans le modèle 55EB500 de bonnes fonctionnalités ainsi que de bonnes performances. En effet, ce modèle possède une dalle LED 4K de 55 pouces avec la technologie HDR Pro. Certes, vous n’aurez pas de dalle OLED, mais la qualité de la dalle présente sur la TCL 55EB500 est excellente. La technologie HDR apporte un vrai plus sur ce modèle. Vous pourrez donc profiter de noir plus profond et des couleurs plus réalistes sans écran OLED. Un avantage à ne pas négliger, car intégrer la technologie OLED coute beaucoup plus cher.

Grâce au processeur présent sur la télévision, l’OS Android TV sera très fluide. L’OS vous permettra d’accéder aux multiples applications comme Netflix, YouTube ou Amazon Prime Video. De plus, vous pourrez utiliser l’assistant vocal Google Assistant et la fonctionnalité Chromecast. Vous n’aurez plus besoin de télécommande pour mettre Netflix sur la télévision. Vous devrez prendre votre portable et caster le film (ou la série) sur la TCL 55EB500. D’autres applications sont disponibles depuis le Google Play Store.

En bref, une excellente télévision à moins de 400 € ! Elle dispose également de la technologie Bluetooth et de la WIFI. Alors que pensez-vous de la TCL 55EB500 ? Prêt à l’achat ? Elle est disponible sur Cdiscount au prix 385,99 € au lieu de 610,10 € soit 224 € d’économie (37 %).

Cdiscount à volonté

Cette offre vous permet de bénéficier de réduction tout le long de l’année ! Cdiscount à volonté vous permet également d’avoir les livraisons rapidement et gratuitement. En plus de ça, vous pouvez gagner de l’argent grâce à un système de cashback ainsi que toutes la presse en illimité. Les forfaits mobiles, électricités et gaz de Cdiscount sont également assujettis à des promotions exclusives aux abonnés. Alors qu’attendez-vous ? Pour les nouveaux comptes, vous pourrez bénéficier de six jours d’essai. Une fois ce délai passé, vous serez facturé de 29 €/an. Une somme vite rentabilisée si vous commandez régulièrement sur Cdiscount.

D’ailleurs, les personnes qui prendront l’abonnement (ou qui le possèdent déjà), pourront bénéficier d’une promotion supplémentaire sur la TCL 55EB500. Celle-ci descend au prix de 349,99 € au lieu de 610,10 € soit 43 % de réduction.

