Bon Plan : 37€ de réduction sur la carte microSD Sandisk de 256 Go

Après quelques jours d’utilisations, vous avez déjà rempli la mémoire interne de votre téléphone, tablette ou même Nintendo Switch ? Pas de panique, la carte mémoire microSD Sandisk Extreme est la solution idéale dans ces situations. La bonne nouvelle du jour, c’est ce produit est disponible à moitié prix sur Amazon (-51 %), soit un prix de 69,99 euros au lieu de 106,99 euros.

SanDisk et son savoir-faire

La Sandisk Extreme 128 Go est là pour vous suivre de partout. Compatible avec tous les appareils avec un lecteur de carte microSD, le produit est d’une simplicité à installer et vous donne l’opportunité de profiter encore plus de vos produits multimédias. Prendre plus de photos, ajouter plus de contenu à votre bibliothèque de jeux vidéo, plus d’applications mobiles… La vitesse de lecture de cette carte microSD est de 160 Mo/s pour une écriture de 90 Mo/s. De très bonnes performances justifiées notamment par la certification A2. Cela garantit de haute vitesse d’écriture et de lecture, mais aussi que la carte microSD Sandisk Extreme de 128 Go ne peut pas tomber en dessous des 10 Mo/s en écriture. Cela est notamment nécessaire pour les tâches demandeuses telles que l’enregistrement d’une vidéo en qualité 4K ou la prise d’une photo ultra haute résolution.

Une mention Extreme qui peut vous sauver la vie

Le produit ne dispose cependant pas de la mention Extreme sans raison. En effet, la microSD Sandisk Extreme est fourni avec un logiciel de récupération des données. Une solution utile si vous avez par exemple supprimé par mégarde certains fichiers. Cette mention signifie aussi que le produit est résistant aux chocs, aux rayons X ainsi qu’aux températures chaudes ou froides.

Prêt à sauter le pas et augmenter votre mémoire de stockage ? N’hésitez plus et passez à l’action. Le prix cette carte de stockage est en plus à un prix très attractif de 69,99€ chez Amazon, soit plus de 35% de réduction immédiate.

