Bon plan : -40% de réduction sur la trottinette électrique Go Ride 80 Pro

La trottinette électrique est aujourd’hui devenue le moyen de déplacement le plus prisé des citadins. Compact, rapide, se faufilant de partout… Pourquoi ne pas tenter l’expérience avec ce nouveau moyen de transport ? La Go Ride 80 Pro Night Edition est d’ailleurs disponible en promotion chez Cdiscount. La trottinette électrique dispose en plus de LED puissantes afin d’améliorer votre visibilité lors de vos trajets de nuit. Son prix chute à 209,99 euros au lieu de 349 euros en ce moment, l’occasion de profiter de 139 euros de réduction immédiate.

La visibilité avant tout

Une grande partie des trottinettes électriques se contente malheureusement d’une simple lumière à l’avant disposée sur le guidon ainsi qu’une seconde à l’arrière sur le frein. On se retrouve ainsi avec un problème de visibilité non négligeable pour les autres utilisateurs de la route (voiture, vélo, moto…). Ayant compris ce problème de visibilité, Go Ride a décidé d’y remédier avec sa trottinette électrique. La 80 Pro Night Edition s’équipe en effet d’un panneau LED classique à l’arrière et à l’avant, mais aussi de quatre LED sur les côtés de l’appareil.

Performances, autonomie et confort d’utilisation

Cette édition spéciale de la Go Ride 80 Pro s’arme de nouvelles roues increvables d’une taille de 8 pouces. Le système de freinage a d’ailleurs été amélioré, son efficacité et sa robustesse vous permettront ainsi de vous immobiliser plus rapidement. Côté suspension, un effort a aussi été fait au niveau du système de stabilisation afin d’améliorer la tenue de route.

Les performances de la Go Ride 80 Pro Night Edition sont très intéressantes pour son prix. Grâce à un moteur de 350 Watts, l’appareil peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h sur une distance de 25 km. Bien évidemment, l’autonomie variera en fonction de la route que vous empruntez et des modes de circulation que vous utilisez (Eco, Mid ou Sport). Compacte, celle-ci dispose d’un cadre en aluminium ainsi que de poignées rétractables pour un poids de 11,5 kg. Le prix de cette trottinette électrique est de 299,99 € au lieu de 349 €, soit une réduction attractive de 139 €.

