Bon plan : 47% de réduction sur une microSD de chez SanDisk

Les photos, les applications, les jeux ou même les vidéos prennent de plus en plus de place sur nos appareils. Si vous vous approchez de la capacité maximale, vous devrez alors étendre la capacité de stockage interne pour prolonger l’utilisation. C’est pour ça que les microSD de chez SanDisk sont superbes. Elles possèdent de très bonnes caractéristiques et vous permettront d’augmenter votre stockage par la même occasion. D’ailleurs, nous en avons trouvé une de 256 Go sur Amazon au prix de 43,29 € au lieu de 81,99 € soit 47 % de réduction. C’est peut-être l’occasion pour vous, de faire une bonne affaire.

Profiter de l’offre

Une vitesse de transfert accrue

La qualité du contenu (photo ou vidéo) est liée à la carte microSD que vous utiliserez. En effet, pour un créateur de contenu, il est important qu’une carte microSD possède une vitesse de lecture et surtout d’écriture conséquente. Si celle-ci est élevée, vous pourrez prendre rapidement une photo au format RAW afin de capturer le plus d’informations possible. Pour un vidéaste, cette vitesse d’écriture sera importante si vous capturez des vidéos en 4K. Le débit vidéo est beaucoup plus important qu’une vidéo Full HD. C’est pour ça que les microSD Ultra de chez SanDisk sont parfaites pour réaliser du contenu 4K. La gamme Ultra permet d’accompagner les créateurs de contenus dans leur quotidien. La qualité des photos ou vidéos réalisées depuis votre téléphone est également dépendante de la microSD.

Pour les joueurs sur téléphones

Outre l’utilisation recommandée des cartes microSD Ultra de chez SanDisk pour les créateurs de contenus, celles-ci sont tout aussi pratiques pour les téléphones ou consoles. Grâce aux 256 Go de stockage, cette microSD pourra aisément accueillir les applications et les jeux sur votre téléphone. Les 100 Mo/s en vitesse de lecture de la microSD vous permettront de démarrer une application ou un jeu rapidement. D’ailleurs, les chargements entre deux mondes de Sky : children of the light seront beaucoup plus rapide même si la connexion entre en compte. Les consoles de jeux tels que les DS ou même la Nintendo Switch sont également compatibles avec la microSD de chez SanDisk. Les chargements ou démarrages des jeux seront plus rapides.

En bref, il est peut-être temps d’acheter cette microSD de 256 Go pour étendre la capacité de stockage de vos appareils. Les vitesses d’écriture et de lecture vous apporteront à coup sûr du confort dans votre utilisation quotidienne. Elle est disponible chez Amazon au prix de 43,29 € au lieu de 81,99 € soit 38,70 € de réduction.

