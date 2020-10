Bon plan : 49 % de réduction sur la microSD SanDisk de 256 Go

Nous ne pouvons pas dire le contraire, SanDisk fabrique des dispositifs de stockage de qualité. Des milliers de cartes microSD sont vendus à travers le monde. Une vente toujours constante étant donné que les besoins ont changé avec le temps. Les dispositifs de stockage tel que les microSD de chez SanDisk possèdent une capacité de plus en plus conséquente. Que feriez-vous avec 256 Go de stockage ? En tout cas, celle-ci est disponible chez Amazon au prix de 41,99 € au lieu de 81,99 € soit 49 % de réduction !

La qualité SanDisk n’a pas de prix

La marque fabrique des microSD ainsi que des disques durs, SSD ou d’autres dispositifs de stockage. Vous retrouverez tout le savoir-faire de SanDisk dans la fabrication des microSD. Celle-ci possède un taux de transfert de 100 Mo/s. Cette vitesse de transfert vous permet de déplacer près de 1 000 photos à la minute, un chiffre qui donne le vertige non ? Vous pourrez ainsi déplacer vos photos ou vidéos rapidement entre un appareil et l’autre.

D’ailleurs, la microSD de chez SanDisk vous permettra de stocker vos applications directement dessus grâce à la certification A1. Nous vous rappelons que seuls les téléphones Android sont compatibles avec cette fonctionnalité.

Optimisée pour les vidéos

En effet, SanDisk a privilégié les vidéos afin de réaliser les meilleurs contenus possibles. La classe de vitesse 10 présente sur cette microSD permet d’enregistrer des vidéos avec un débit assez conséquent. Les vidéos en 4K ne lui feront pas peur. L’application SanDisk Memory Zone vous permet de gérer les fichiers de la microSD directement sur le téléphone. Celle-ci est disponible gratuitement sur le Google Play Store.

En bref, cette microSD propose d'excellentes caractéristiques qui ne pourront pas vous laisser de marbre. Celle-ci est livrée avec un adaptateur SD pour l'intégrer à un ordinateur ou même un appareil photo.

