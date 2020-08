Bon plan : 50 % en moins sur l’Echo Plus avec une Philips Hue offerte 🔥

Le pack que nous vous avons déniché pour ce bon plan est complètement fou ! Celui-ci vous permettra d’avoir l’Echo plus de deuxième génération d’Amazon ainsi qu’une ampoule Philips Hue en supplément. Un très beau pack, car vous pourrez profiter d’une enceinte connectée qui pourra contrôler l’ampoule. Cela n’est pas tout ! L’Echo Plus d’Amazon possède l’assistant vocal Alexa afin de lui demander ce que vous souhaitez. Le pack est disponible sur Amazon au prix de 74,99 € au lieu de 149,99 € soit 75 € moins (-50 %).

L’enceinte connectée d’Amazon

Le fabricant possède plusieurs gammes d’enceintes connectées. La plus haut de gamme d’entre elles est l’Echo Plus. Celle-ci est assez imposante et permet de restituer un très bon son grâce aux différents haut-parleurs qu’elle possède. D’ailleurs, ces haut-parleurs sont de très bonne qualité et propose un son Dolby à 360°. Ainsi, vous pourrez profiter d’un son qualitatif avec une très bonne restitution des aigus, médiums et des graves. L’Echo Plus possède sept microphones autour. Ils permettent de vous entendre clairement même avec la musique à fond.

Alexa, joue Nirvana sur Amazon Music

C’est l’une des fonctionnalités que nous aimons sur l’Echo Plus d’Amazon. Dites à Alexa la musique que vous souhaitez et celle-ci s’exécutera. Cependant, pour que cela soit possible, vous devrez avoir un abonnement sur au moins une des plateformes de streaming musicales. Alexa peut également effectuer d’autres tâches comme allumer les lumières, une recette de cuisine, etc. Vous pourrez également profiter d’un son stéréo si vous avez deux Echo Plus connectés dans la pièce. Le multiroom est réalisable sur les autres enceintes connectées d’Amazon, quelle que soit la pièce dans laquelle elle se trouve.

En bref, cette Echo Plus deuxième génération restitue un très bon son grâce ses nouveaux haut-parleurs. Vous pourrez vous faire obéir au doigt et à l’œil grâce à l’assistant vocal Amazon Alexa. Écouter de la musique, écouter les actualités ou même connaître la météo n’aura jamais été aussi simple. Retrouvez l’enceinte connectée sur Amazon au tarif de 74,99 € au lieu de 149,99 € soit 50 % de réduction !

