Bon plan : -56 % sur la microSD SanDisk de 256 Go

SanDisk frappe encore avec ses microSD vendues chez Amazon. En effet, nous avons pu vous trouver un bon plan diablement intéressant qui vous permettra d’acquérir une nouvelle microSD à un prix très attractif. En plus de ça, elle est livrée avec un adaptateur afin de l’intégrer à un appareil photo par exemple. Il est très utile de posséder plusieurs cartes de stockage pour différencier l’utilisation de chacune. La première peut servir pour vos photos personnelles, la seconde pour votre travail et une dernière pour mettre toutes les vidéos que vous réaliserez. En bref, nous vous recommandons d’utiliser une microSD pour chaque utilisation. Cela s’avère un peu casse-tête a priori néanmoins, vous pourrez facilement vous y retrouver au fil du temps. Notre bon plan est disponible sur Amazon au prix de 35,99 € soit — 56 % de réduction par rapport au prix d’origine.

Micro, mais costaud

La taille ne veut absolument rien dire et ça même dans l’informatique. Cette microSD de 256 Go de chez SanDisk pourra pleinement satisfaire vos besoins qu’ils soient personnels ou professionnels. Vous pourrez ainsi stocker de nombreux fichiers en tout genre même si nous recommandons celle-ci pour les personnes qui réalisent des photos ou des vidéos.

Pourquoi ? Les caractéristiques de la microSD de chez SanDisk permettront de stocker près de 50 000 photos ou 528 vidéos en 4K 30 images par seconde. Des nombres qui vous permettront d’être tranquille lorsque vous l’utiliserez personnellement ou professionnellement. De plus, nous la conseillons pour les vidéastes grâce aux performances qu’elle pourra vous procurer. En effet, la microSD de 256 Go a la certification Classe 10 et A1.

Néanmoins, savez-vous ce que signifient ces certifications ? La classe 10 permet de réaliser des vidéos et des photos de très bonne qualité grâce à une vitesse d’écriture très élevée. L’homologation A1 permet quant à elle d’optimiser la microSD pour lancer les applications très rapidement lorsque celle-ci est mise dans un téléphone. Vous l’aurez compris, la microSD de 256 Go de chez SanDisk est polyvalente, elle s’adaptera à votre utilisation et là où vous l’amènerez grâce à sa résistance aux conditions extrêmes (chaleur, pluie, chocs…). Une fois sur l’ordinateur, vous pourrez les transférer facilement et très rapidement grâce à une vitesse de transfert qui peut monter jusqu’à 100 Mo/s soit 1 200 photos par minutes.

Il n’y en aura pas pour tout le monde alors venez vitre profiter de ce bon plan qui est accessible sur Amazon au prix de 35,99 € au lieu de 81,99 € soit 46 € de réduction !

