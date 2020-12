Bon plan : à Noël, La Poste Mobile offre des smartphones à 1€ (et c’est tout)

Si vous cherchez LA bonne affaire pour cette fin d’année, La Poste Mobile pourrait bien vous convaincre. L’opérateur propose pendant quelques jours une offre avantageuse sur une gamme de 7 smartphones. Si vous vous engagez sur un forfait illimité 30 ou 60 Go pendant 24 mois, vous aurez la possibilité d’obtenir l’un de ces téléphones pour 1€.

Voir l’offre de La Poste Mobile

Si de nombreux opérateurs affichent des smartphones « à partir de 1 euro », la majorité d’entre eux exigent ensuite un échelonnement du prix de l’appareil dans la durée. Le coût du téléphone est alors largement financé par les mensualités versées par les clients.

Chez La Poste Mobile, les smartphones éligibles à cette offre spéciale pour Noël ne vous coûteront qu’un euro – et pas un centime de plus. En contrepartie, il faudra toutefois à souscrire sur une période de 24 mois à l’un des forfaits éligibles à cette offre.

Quel forfait et quel téléphone associé ?

La Poste Mobile met en avant deux forfaits dans le cadre de cette opération. Selon la formule que vous prendrez, vous aurez alors la possibilité de choisir parmi une sélection de smartphones plus ou moins premium.

Le forfait illimité 30 Go

Le premier forfait disponible est celui qui comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go de data (en 4G) au prix de 19,99€ par mois. Si vous engagez sur une période de 24 mois, vous aurez alors le droit à l’un de ces trois smartphones au prix d’un seul euro : Samsung Galaxy A20E, le OPPO A5 2020 ou encore le Alcatel 1S.

Il faut savoir que les trois téléphones éligibles garantis 2 ans et qu’ils vous seront livrés sous 5 jours ouvrés. Vous pouvez donc encore le commander aujourd’hui pour l’offrir au moment de Noël en guise de cadeau. Cette offre de La Poste Mobile se terminera le 14 janvier 2021.

En optant pour l’offre spéciale de La Poste Mobile, vous pouvez toujours conserver votre numéro de téléphone actuel. Sachez par ailleurs que la nouvelle SIM vous sera livrée en 5 jours.

Le forfait illimité 60 Go

Le second forfait qui permet d’obtenir un smartphone à un euro est celui qui comprend les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data. Il faudra alors compter 29,99€ par mois pour cet abonnement. Il vous donnera alors accès à une sélection de 4 smartphones plus premium que les précédents : Samsung Galaxy A21S, OPPO A72, Samsung Galaxy A41 ou encore le populaire Redmi Note 9S.

Les conditions sont strictement les mêmes que pour le forfait à 30 Go. Vous avez donc une période d’engagement de 24 mois sur cet abonnement. En revanche, vous n’aurez aucunement besoin de financer l’appareil par un étalement du paiement dans la durée. Il faut donc simplement payer un euro au départ ainsi que le coût de l’abonnement dans la durée. Au delà des 24 mois, vous ne serez plus engagé.

Voir l’offre de La Poste Mobile

La Poste Mobile est un opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur le réseau SFR pour son offre. En optant pour un forfait mobile (et éventuellement un smartphone associé) chez lui, vous aurez alors accès à un abonnement en 4G/4G+ sur le réseau SFR. Si vous êtes déjà un client de La Poste Mobile, vous êtes également éligibles à cette offre spéciale pour Noël.