Bon plan : les AirPods (continuent) leur chute brutale chez Amazon

C’est une surprise ce lundi matin. Amazon casse le prix des AirPods 2 et des AirPods Pro. Ces écouteurs sans fil Apple ont connu un énorme succès depuis leur sortie, il y a environ un an. Si vous voulez faire entre 40 et 60€ de réduction sur ces (excellents) écouteurs, c’est maintenant qu’il faut y aller. Ces offres sont limitées par le stock et par le temps :

Annoncés en 2019, les AirPods 2 sont les dignes successeurs des premiers AirPods présentés il y a quelques années plus tôt. Plus récent, ce modèle dispose d’une qualité sonore appréciable tout en offrant un vrai confort à l’utilisateur lorsqu’ils sont portés. Les écouteurs Bluetooth peuvent se vanter d’offrir 6 heures d’autonomie, un chiffre qui augmente même jusqu’à 24 heures grâce au boîtier de charge.

En cinq minutes, vous pouvez récupérer une heure d’autonomie sur les AirPods 2, de quoi être tranquille avant d’arriver à la fin de la batterie. De leur côté, les AirPods Pro aussi en forte promo pour les French Days sur Amazon ont droit à un système de réduction de bruit active. C’est ce qui justifie la différence de prix assez importante versus les AirPods 2. Ils ont été annoncés en novembre dernier, pour rivaliser face à une concurrence accrue.

Quels avantages pour ces AirPods 2 ?

On l’a dit, le design des AirPods 2 d’Apple était considéré comme assez surprenant il y a quelques années encore. Peu à peu, ces écouteurs sans fil ont inondé le marché afin de hisser dans le top des ventes de leur segment face à une concurrence devenue mondiale. Ils sont compatibles avec tous les smartphones —pas seulement les iPhone, mais aussi les téléphones sous l’OS Android. Il vous suffit d’avoir un smartphone équipé du Bluetooth pour profiter des AirPods 2 ou des AirPods Pro actuellement en promo pour les French Days.

Côté installation, vous pouvez avoir la certitude qu’elle ne durera pas plus de quelques minutes. Pour connecter les AirPods 2 ou les AirPods Pro à votre appareil, il suffit de les mettre dans leur boîtier de rangement et de rapprocher ce dernier de votre téléphone. Ce dernier notera la présence des écouteurs sans fil et proposera de les connecter. Dès que la connexion est établie, vous pouvez bénéficier de votre musique en toute tranquillité avec les écouteurs d’Apple en réduction pour les French Days. Il faut le préciser, les AirPods 2 se dotent d’un boîtier qui se recharge avec un fil, là où vous avez le choix avec les AirPods Pro (sans ou avec fil).

Sans la promotion dévoilée par Amazon aux French Days, les écouteurs AirPods 2 reviennent à 179 euros. Même à ce tarif, ils revendiquent un fort succès auprès du grand public. Avec cette vente flash, leur prix chute de 179 euros à 139 euros, ce qui représente une belle remise de 22%. Compte tenu du fait qu’Apple lui-même ne fait jamais de promo, c’est un plaisir de retrouver une promotion autre part. Vous avez la possibilité de faire 40 euros d’économies sur un produit qui affiche peu de réduction ou de vente flash.

Dans le cas où vous préférez les dispositifs intra-auriculaires, les AirPods Pro pourront vous satisfaire. Dévoilés fin 2019, ils embarquent la réduction de bruit active, une technologie qui permet de couvrir le bruit environnant pour se focaliser uniquement sur le son qui sort de vos écouteurs Bluetooth. On note la présence d’embouts en silicone, une configuration qui peut ne pas plaire à tous les usagers, au même titre que la réduction de bruit active lors des appels.

Les AirPods 2 sont populaires chez Amazon

Choisir les AirPods 2 ou les AirPods Pro sur Amazon pendant les French Days, c’est profiter de quelques avantages supplémentaires. On note logiquement le prix, surtout sachant que le modèle classique tombe de 179 euros à 139 euros lors de cette opération. La déclinaison Pro n’est pas épargnée par cette vente flash, ce qui vous assure de faire de belles économies en optant pour une paire d’écouteurs sans fil durable et reconnue. Sur Amazon, vous profitez aussi de la même garantie constructeur que si vous achetiez les écouteurs directement auprès d’Apple —qui ne fait jamais de promotions.

Que ce soit les French Days ou non, Amazon permet de tester les AirPods 2 ou les AirPods Pro. Le marchand en ligne propose toujours un délai de rétraction de 30 jours, une période durant laquelle vous avez tout le loisir de bénéficier des écouteurs sans fil du géant américain. S’ils ne vous plaisent pas, il vous suffit de les renvoyer —sans frais, à la plateforme américaine. Dans ce cas, vous n’avez rien à justifier et vous êtes remboursé complètement dans les jours qui suivent.

Pour choisir les AirPods 2 ou les AirPods Pro lors des French Days, il faut être vif. En effet, le marchand en ligne limite toujours le nombre d’exemplaires à être impactés par les promotions. Compte tenu du succès remporté par les écouteurs sans fil de la marque à la pomme, on est déjà certain que ces offres ne mettront pas plus de quelques heures à disparaître faute de stock disponible. Soyez vif pour en profiter pleinement.

Encore une fois, les French Days se finissent déjà ce lundi soir à minuit. Si vous voulez acheter des produits moins chers, c’est maintenant qu’il faut foncer. Les acteurs du e-commerce arrêteront ensuite toutes leurs offres jusqu’au Black Friday, fin novembre prochain. Ce lundi, vous pouvez donc acheter « intelligent » et moins cher.

