Bon plan : les AirPods Pro en (re)chute drastique sur Amazon 🔥

Les AirPods Pro seront certainement LE cadeau de NoĂ«l phare de cette annĂ©e. Pour cet avant Black Friday, Amazon casse le prix de ces derniers. Après une première rupture de stock ces derniers jours, ces Ă©couteurs sans fil reviennent sur le site marchand ce mercredi… avec une forte rĂ©duction. Attention, le stock peut disparaitre Ă toute vitesse.

Pour voir l’offre sur les AirPods Pro, c’est ici :

Voir les offres sur Amazon

DĂ©voilĂ©s par Apple il y a un an, les AirPods Pro sont les Ă©couteurs sans fil les plus rĂ©cents du fabricant. C’est avec ce modèle que la marque a introduit la rĂ©duction de bruit active, une fonctionnalitĂ© utile pour rester dans sa bulle et se focaliser uniquement sur sa musique. Cette version des Ă©couteurs est aussi intra-auriculaire, ce qui veut dire qu’elle a droit avec des embouts en silicone.

Sur Amazon, les AirPods Pro sont en baisse

Les AirPods Pro et les AirPods 2 sont deux modèles premium. De la part d’Apple, on pouvait difficilement s’attendre Ă autre chose puisque la marque est spĂ©cialisĂ©e sur le segment haut de gamme. Comme tous ses produits, les Ă©couteurs sans fil sont très sĂ©duisants, mais ils sont aussi onĂ©reux Ă leur prix de base. Grâce Ă ce deal, vous pouvez rĂ©aliser plusieurs dizaines d’euros d’Ă©conomies sur chacun.

Les AirPods 2 ont droit Ă deux dĂ©clinaisons, mĂŞme si les Ă©couteurs en eux-mĂŞmes ne changent pas. La première version s’accompagne d’un boĂ®tier filaire alors que celui de la seconde version est sans fil. Dans le cadre du deal sur Amazon, c’est la première version qui bĂ©nĂ©ficie d’une remise, coup de chance, c’est aussi la moins chère des deux. Ce modèle saura vous plaire, surtout si vous n’ĂŞtes pas fan des embouts en silicone qui s’avèrent inconfortables pour certains utilisateurs.

Grâce Ă cette offre Amazon, vous avez une belle opportunitĂ© sur ces Ă©couteurs en sachant que la marque Ă la pomme ne fait jamais de remise. Peu importe l’occasion, il faut forcĂ©ment se rendre chez un revendeur pour avoir une rĂ©duction. Quand c’est le cas, les remises vont rarement au-delĂ de -10%, mĂŞme sur Amazon. Quand c’est le cas, les offres ne restent jamais disponibles plus de quelques heures, vous ĂŞtes prĂ©venus.

Les AirPods Pro, une référence en 2021

Les AirPods Pro d’Apple sont une rĂ©fĂ©rence. Les Ă©couteurs sans fil de la prĂ©cĂ©dente gĂ©nĂ©ration s’Ă©taient dĂ©jĂ imposĂ©s sur le marchĂ©, c’est encore le cas de ce rĂ©cent modèle. Et pour cause, ils embarquent des fonctionnalitĂ©s de choix qui justifient très largement leur succès. C’est le cas de la rĂ©duction de bruit active, un système qui fonctionne avec deux micros : le premier est inclinĂ© vers l’extĂ©rieur, il repère les bruits puis crĂ©Ă©e un signal opposĂ©, le second est orientĂ© vers l’intĂ©rieur et supprime les derniers bruits.

En plus de la rĂ©duction de bruit active, les AirPods Pro ont une adaptation sonore dont la frĂ©quence est de 200 fois par seconde ainsi qu’un système d’égalisation adaptative. Ce dernier adapte les frĂ©quences basses et moyennes Ă la forme du conduit auriculaire de son utilisateur pour qu’il profite au mieux du confort des Ă©couteurs sans fil. Apple a mis la barre haute avec ces modèles et le succès est au rendez-vous, encore plus quand il y a des promotions de ce type chez Amazon.

Les AirPods Pro ou les AirPods 2 affichent une autonomie de 24 heures pour l’Ă©coute de la musique et 18 heures pour les appels. Cette durĂ©e est possible grâce au boĂ®tier sans fil qui recharge les utilisateurs automatiquement dès qu’ils sont rangĂ©s, c’est bien pratique et vous n’avez pas y penser. L’Ă©tui est fourni Ă l’achat avec la paire d’Ă©couteurs sans fil.

Les AirPods Pro fonctionnent Ă l’aide la puce H1, un système dĂ©veloppĂ© par Apple qui assure aux Ă©couteurs sans fil la puissance nĂ©cessaire Ă leur bon fonctionnement. Cette puce donne aussi accès Ă l’assistant vocal maison Siri, une fonctionnalitĂ© pratique que les utilisateurs peuvent dĂ©clencher en disant « Dis Siri ».

Si vous hĂ©sitez entre les AirPods Pro et les AirPods 2, on rappelle que les deux modèles sont en promo sur Amazon. La dĂ©clinaison Pro est intra-auriculaire, elle a droit Ă la rĂ©duction de bruit active. Les AirPods 2 sont plus basiques, tant dans le design que les fonctionnalitĂ©s, cela vous plaira si vous n’aimez pas les embouts en silicone.

Amazon réserve une autre petite surprise

Grâce au deal en cours, les AirPods Pro et les AirPods 2 profitent d’une belle remise de -25%, c’est une belle offre. Les AirPods 2 sont plus accessibles que la version Pro, cela peut ĂŞtre un argument pour vous dĂ©cider. Dans tous les cas, il faudra ĂŞtre rapide avant les ruptures de stock. C’est le moment parfait pour vous faire plaisir avec de nouveaux Ă©couteurs sans fil premium ou faire des Ă©conomies tout en anticipant sur les cadeaux de NoĂ«l.

Et pour cause, Amazon a une petite surprise qui peut vous permettre de prendre de l’avance sur les cadeaux de fin d’annĂ©e dès maintenant. Le marchand en ligne repousse ses dĂ©lais de retour jusqu’au 31 janvier 2021. D’habitude, vous avez 30 jours pour rendre un produit. Avec ce changement, vous pouvez très bien prendre les AirPods Pro pour un proche dans le cadre de cette vente flash et lui offrir Ă NoĂ«l. S’il n’est pas satisfait, vous avez largement le temps de faire le retour en janvier et d’ĂŞtre remboursĂ©.

En plus d’Apple et de ses AirPods Pro et AirPods 2, Amazon fait le show pour cette prĂ©paration au Black Friday. Il casse les prix des produits de grandes marques comme Samsung, Huawei, Sony, Bose et autres. MĂŞme les produits rĂ©cents sont visĂ©s et les deals peuvent aller jusqu’Ă parfois 50%, c’est parfait pour se faire plaisir ou faire ses cadeaux de NoĂ«l maintenant plutĂ´t que dans le rush.

Pour voir le deal sur les AirPods Pro, c’est par ici :

Voir les offres sur Amazon