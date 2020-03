Bon plan : alternatives aux AirPods, ces écouteurs sont à prix cassé 🔥

Sur le marché des écouteurs sans fil, il y a beaucoup de concurrence. Entre Apple, Sony et Sennheiser, les fabricants premium se livrent une guerre sans pitié. Entre tous ceux-là, on retrouve des marques un peu plus abordables qui restent très qualitatives.

C’est le cas par exemple du chinois Anker, qui a officialisé l’an dernier ses Soundcore Liberty Neo. Ils sont actuellement en promotion à seulement 32€ sur AliExpress contre 54€ en temps normal (-40%). Cette promo flash est limitée par le stock, il faudra se dépêcher pour en profiter.

Que ce soit pour ses batteries, ses câbles ou encore ses écouteurs, Anker a prouvé au fil du temps qu’il était un acteur très sérieux sur tous les accessoires. La marque qui est déjà présente depuis des années sur tous les continents offre un rapport qualité prix très souvent incroyable. Avec cette remise sur les écouteurs Soundcore Liberty Neo, ce rapport qualité prix est tout simplement imbattable.

Difficile de trouver de bons écouteurs sans fil

Si vous ne voulez pas dépenser ces centaines d’euros pour des écouteurs sans fil, ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Très souvent, on voit des marchands diffuser des offres à prix cassé sur des produits sans marque – qui ont tendance à mettre le doute (à raison) sur la qualité de ces derniers.

Ce n’est pas le cas d’Anker qui est une marque reconnue pour ses produits, y compris dans l’audio avec les écouteurs Soundcore Liberty Neo. Quant à la version plus premium, les Soundcore Liberty Air (qui incluent un système de réduction de bruit), ils oscillent autour des 90€. Si vous n’avez pas autant à consacrer, les Soundcore Liberty Neo à seulement 32€ sont un excellent choix. A titre de comparaison, le site Amazon les propose en ce moment au prix de 54,99€.

Pourquoi choisir les Soundcore Liberty Neo ?

Au delà du prix de ces écouteurs Bluetooth, il y a plusieurs arguments qui jouent en la faveur de ces Anker Soundcore Liberty Neo. Tout d’abord, les finitions du produit. Les écouteurs sont en graphène – un matériau qui s’avère très résistant aux chocs et qui permet une bonne diffusion du son. Le fabricant a aussi rendu ses écouteurs résistant à la sueur (et au robinet) pour le bonheur des sportifs.

Les Soundcore Liberty Neo offrent une autonomie de 5 heures d’autonomie après quoi il faudra les recharger directement dans leur boitier. Le principe est le même que pour des AirPods Apple, avec un boitier de rangement qui sert également de base de chargement. Une fois que vous les sortez de ce dernier, les écouteurs détectent immédiatement les appareils (smartphones) aux alentours pour offrir une connexion Bluetooth 5.0.

Les retours sur ces écouteurs sont dithyrambiques : sur AliExpress, ils ont une moyenne de 4,8/5 sur plus de 2 000 notes (86% de 5/5). Sur un autre site marchand américain, ce sont 60% des utilisateurs qui lui ont accordé la note ultime. En rajoutant un tarif imbattable de 32€ seulement, les écouteurs Anker Soundcore Liberty Neo sont un très bon choix. Mais encore une fois, il faudra être très réactif car le stock est restreint.

Pour découvrir l’offre spéciale sur ces écouteurs, c’est ici :

