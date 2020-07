Bon plan : cette alternative aux AirPods Pro est 8x moins chère 🔥

Apple a officialisĂ© ses AirPods Pro en novembre dernier. Ces derniers se distinguent de tous les prĂ©cĂ©dents Ă©couteurs de la marque du fait qu’ils soient intra-auriculaire. Les embouts en silicone permettent ainsi de rĂ©duire le bruit aux alentours, ce qui est très agrĂ©able dans certains cas.

Cela dit, le prix des AirPods Pro reste Ă©levĂ© puisqu’il faut compter 279€ pour ces derniers. Heureusement, il existe de bonnes alternatives – comme les AUKEY. Ces derniers bĂ©nĂ©ficient d’une remise flash de 51% sur Amazon, ce qui fait passer le prix de 69,99€ Ă seulement 33,99€.

Si vous cherchez des Ă©couteurs intra-auriculaires de qualitĂ©, ces accessoires AUKEY sont la solution. PlutĂ´t que de payer la marque Apple, vous pouvez opter pour cette solution dont le rapport qualitĂ© prix est beaucoup plus convaincant. La marque est connu pour faire des Ă©couteurs sans fil de haut niveau, avec un son de qualitĂ© et un confort irrĂ©prochable. Si vous cherchez des Ă©couteurs avec un système de rĂ©duction de bruit, c’est un très bon choix.

AUKEY, une bonne marque alternative

Outre le fait que les écouteurs AUKEY soient 8x moins cher que les AirPods Pro (33€ contre 279€), la marque chinoise offre des accessoires reconnus de manière unanime par les spécialistes de la tech. Il suffit de regarder la note des écouteurs sans fil sur le site Amazon : 74% des acheteurs ont donné la meilleure note au produit.

Au niveau des caractĂ©ristiques techniques, les Ă©couteurs AUKEY rĂ©pondent Ă toutes les exigences premium du moment : une autonomie de 4h avec les Ă©couteurs, et 16h en plus via le boitier de rangement (qui sert aussi de base de chargement). Ils sont Ă©videmment sans fil, et ils sont Ă©tanches (IPX5). Bref, ils ont tout pour concurrencer les AirPods Pro, les WF-1000XM3 ou encore les Samsung Galaxy Buds – y compris sur la qualitĂ© audio. Bref, vous avez tout Ă y gagner de partir pour ces petits accessoires.

Comme nous l’avons dit plus haut, ces Ă©couteurs AUKEY viennent avec un système de rĂ©duction de bruit. Cela implique donc des embouts en silicone – que tout le monde n’aimera pas forcĂ©ment. C’est aussi le cas sur les alternatives (AirPods Pro etc) que nous avons mentionnĂ© plus haut. Si vous prĂ©fĂ©rez avoir des Ă©couteurs sans silicone, il ne sera pas possible d’avoir la rĂ©duction de bruit. Cela dit, si vous utilisez les transports en commun ou si vous travaillez dans des bureaux partagĂ©s, c’est une solution très efficace pour se concentrer.

Pourquoi acheter ces alternatives aux AirPods Pro sur Amazon ?

Amazon est aujourd’hui la plateforme marchande numĂ©ro un en France. Si elle est aussi populaire, c’est parce qu’elle apporte beaucoup d’avantages au moment de la commande. Au delĂ du fait que l’on puisse commander en un clic et obtenir ses achats en 24 heures, la plateforme propose aussi de très belles rĂ©ductions. Avant mĂŞme les soldes d’Ă©tĂ©, il enchaines les promotions sur les plus belles marques.

C’est le cas de ces alternatives aux AirPods Pro de chez AUKEY, qui sont très populaires dans le milieu de la tech. En parallèle, vous bĂ©nĂ©ficiez de toutes les garanties du constructeur (ces produits sont vendus directement par ce dernier sur Amazon). En guise de bonus, vous avez aussi une garantie de 45 jours de remboursement, si vous n’ĂŞtes pas satisfait de votre achat.

Au final, vous ĂŞtes gagnants sur tous les tableaux avec ces Ă©couteurs sans fil AUKEY. On les a vu plusieurs fois en rĂ©duction ces dernières semaines, mais ils n’ont jamais Ă©tĂ© Ă un prix aussi bas. Si vous voulez Ă©conomiser plus de la moitiĂ© du prix de ces Ă©couteurs, c’est maintenant qu’il faut y aller. En parallèle, vous pouvez aussi vous tourner vers les AirPods Pro, qui sont exceptionnellement Ă 246€ au lieu de 279€ sur Amazon. MĂŞme si la remise n’est pas aussi gĂ©nĂ©reuse, c’est suffisamment rare chez Apple de voir une baisse de prix, il vaut donc mieux s’en saisir très vite.

