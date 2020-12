Bon Plan : Amazon casse les prix des Philips Hue (jusqu’à -50%) 🔥

Pour ce nouveau Black Friday, Amazon affiche des tonnes de nouvelles promotions tous les jours. À chaque fois ou presque, cela concerne des produits de marques premium appréciées du public. Aujourd’hui, c’est le cas des ampoules Philips Hue qui profitent d’une belle vente flash. Considérées comme des références sur le marché, elles deviennent plus accessibles grâce à des promotions qui font baisser leur prix jusqu’à -40%. Voici la liste des deals en cours :

Les ampoules Philips Hue sont des références sur le marché. Si elles sont très prisées des utilisateurs, leur tarif de base reste assez onéreux. Elles profitent parfois de promotions selon les opérations spéciales, mais les deals restent assez exceptionnels. La dernière fois qu’elles ont eu droit à de tels tarifs, c’était il y a un an —hormis une courte promotion pour le Prime Day de cette année. Cependant, les ampoules connectées se vendent très bien même à leur prix de base, ce qui veut dire qu’elles vont être prises d’assaut durant cette offre flash. Quelques deals sont déjà épuisés depuis leur mise en ligne il y a quelques heures, pensez à être rapide.

Les ampoules Philips Hue, un incontournable du marché

Les ampoules Philips Hue séduisent dès qu’elles bénéficient d’un deal aussi impressionnant. C’est normal, car beaucoup d’utilisateurs songent à passer ce système, mais ils hésitent pendant un moment à cause du prix de base. Avec ces promotions, ils sont prêts à franchir le cap et à bénéficier de ce nouveau système connecté au plus vite. Les nouveaux clients se tournent tous vers le kit de démarrage avec le pont de connexion tandis que les utilisateurs qui connaissent déjà ces appareils vont choisir de nouvelles ampoules indépendantes afin de compléter au mieux leur installation.

Grâce à Amazon, les ampoules Philips Hue deviennent plus accessibles — et c’est le cas du kit de démarrage. C’est ce qu’il vous faudra pour commencer une installation connectée, car le pack inclut le pont de connexion, un appareil dont la mission est de faire dialoguer toutes vos ampoules connectées avec l’application. En fait, le pont traduit langage domotique Zigbee en Wi-Fi, ce qui vous permet de contrôler la totalité du système. Pour faire fonctionner toute cette installation, vous n’avez qu’à brancher le pont de connexion et le connecter à votre Wi-Fi, il pourra ensuite gérer jusqu’à 50 ampoules en même temps.

De leur côté, les ampoules Philips Hue en promotion sur Amazon en elles-mêmes sont aussi simples d’utilisation. Vous devez les installer comme des ampoules traditionnelles puis les détecter à l’aide de l’application (iOS ou Android) ou d’un ordinateur. Par la suite, vous pouvez les allumer et les régler selon vos préférences. Toutes les ampoules blanches peuvent changer d’intensité tandis que les ampoules de couleurs changent, logiquement de couleurs (jusqu’à 16 millions).

Outre les modifications manuelles, les ampoules Philips Hue peuvent aussi appliquer des scénarios de lumière. Sur l’application, vous avez accès à des scénarios déjà définis, mais vous pouvez très bien créer vos propres ambiances. Les lumières peuvent changer selon l’heure de la journée, se synchroniser avec votre musique ou votre film. Dans tous les cas, vous pouvez personnaliser votre intérieur comme bon vous semble. Si vous n’avez pas envie d’aller aussi loin, vous pouvez très bien utiliser les interrupteurs Philips comme des boutons traditionnels plutôt que l’application.

Les ampoules Philips Hue sont très appréciées, mais la marque propose d’autres produits qui le sont tout autant. Sur Amazon, on retrouve aussi des deals de choix sur le Hue Lightstrip. Ce ruban peut s’installer directement sous un meuble haut ou derrière une télévision, il change de couleur comme bon vous semble. C’est aussi parfait pour créer l’ambiance de votre choix et renforcer celle déjà imaginée par les ampoules. Philips propose aussi un spot baptisé GU10.

Les ampoules Philips Hue affichent une durée de vie d’une quinzaine d’années, vous êtes tranquille du côté logistique autant qu’écologique, c’est un bon point pour la marque. Vous n’avez pas d’investissement à faire toutes les années ou autre et vous avez largement le temps de voir venir. En plus des interrupteurs ou de l’application, les ampoules peuvent aussi être contrôlées à la voix via les assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant. C’est aussi avec ces derniers que vous pouvez lancer vos scénarios, en disant par exemple « Si je dis ‘Ok Google, bonne nuit’, toutes les lumières s’éteignent ».

Amazon met les ampoules Philips Hue au top

C’est un vrai plaisir de retrouver les ampoules Philips Hue à prix barrés sur Amazon lors de cette opération annuelle de grande ampleur. Le marchand en ligne ne fait pas dans la dentelle, il vous permet de faire de belles économies grâce à des remises immédiates allant jusqu’à -40% sur les appareils. C’est l’occasion parfaite pour passer le cap et ré-imaginer toutes vos ambiances grâce à de nouvelles lumières. C’est parfait pour cette période hivernale (… et de confinement), sachant que vous pouvez très bien vous faire plaisir ou prendre de l’avance sur vos cadeaux de Noël.

Et pour cause, Amazon a pris la décision de repousser son délai de retour jusqu’au 31 janvier 2021. Si vous prenez les ampoules Philips Hue et qu’elles ne sont pas à votre goût, vous avez jusqu’à cette date pour les renvoyer et bénéficier d’un remboursement complet. C’est parfait pour prendre le temps, mais aussi pour anticiper vos cadeaux de Noël, car dans tous les cas vous avez un délai plus que suffisant pour effectuer un retour si besoin. Vous pouvez donc prévoir les fêtes dès maintenant —et à petit prix.

Si Amazon pousse son délai, celui-ci est habituellement de 30 jours. C’est déjà plus que les autres marchands en ligne, car Cdiscount, Fnac, Darty et les autres se limitent à 14 jours, c’est le minimum légal en France. C’est assez long tout le reste de l’année, mais cela ne permet pas de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d’année en avance et, surtout, avec des deals flash comme celui sur les ampoules Philips Hue. En plus, ils ne proposent pas de promos aussi attrayantes que celles affichées par Amazon.

Pour cette Black Week, Amazon fait fort. Sans concession, il casse les prix des produits de grandes marques comme Apple, Sony, Huawei, Samsung et les autres. Même sur des produits récents, on peut trouver des remises immédiates allant jusqu’à -20% ou -30%. C’est parfait pour faire des économies à cette période de l’année bien particulière.

