Bon plan : Amazon explose le prix de ses Redmi Note 9 Pro 🔥

Alors que le gĂ©ant Amazon a lancĂ© depuis lundi son Black Friday, on retrouve dĂ©jĂ des excellentes rĂ©fĂ©rences en promotion. Parmi eux, il y a le Redmi Note 9 Pro, un smartphone entrĂ©e / milieu de gamme qui Ă©tait dĂ©jĂ connu pour son rapport qualitĂ© prix irrĂ©sistible. Sorti en avril dernier, il bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ d’une rĂ©duction de -25% ce dimanche, passant Ă 225€ au lieu de 299€.

Si vous cherchez un tĂ©lĂ©phone performant Ă un prix raisonnable, le Redmi Note 9 Pro est un excellent choix. Depuis sa sortie en avril, en plein milieu du premier confinement, le smartphone se positionne dans le Top 3 des ventes de smartphones sur Amazon. Avec la chute de prix que l’on observe en ce dimanche, c’est un achat encore plus Ă©vident.

Le Redmi Note 9 Pro est le plus premium de la nouvelle gĂ©nĂ©ration de Redmi Note 9 du fabricant Xiaomi. On retrouve Ă ses cotĂ©s le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9S, deux modèles un peu moins performants. Ils sont aussi moins onĂ©reux puisqu’ils sont disponibles Ă respectivement 179€ et 199€ chez Amazon. Le site e-commerce applique une remise de 20€ sur chacun de ces deux modèles en question.

Parmi les grandes diffĂ©rences entre le Redmi Note 9 Pro et les deux autres, on note la partie photo qui est meilleure (avec un capteur photo principal de 64 MP). Si vous voulez prendre de belles photos, il vaut donc mieux sortir quelques euros en plus pour avoir la version « Pro » de cette gamme. Par ailleurs, l’Ă©cran est aussi plus grand sur cette Ă© si on la compare aux deux autres modèles.

Le Redmi Note 9 Pro, excellent produit

La critique est assez unanime sur ce Redmi Note 9 Pro. En matière de rapport qualitĂ© prix, vous pourrez difficilement faire mieux. Certes, ce n’est pas un iPhone 12 ou un Galaxy S20 (mais ça n’est pas le mĂŞme prix non plus), mais c’est un très bon produit. Il rĂ©pond Ă une rĂ©elle attente pour le grand public, bien plus que ses homologues premium. Au final, pour un prix de 225€ actuellement, vous aurez un bon produit qui durera dans le temps.

Au niveau des performances, le Redmi Note 9 Pro vient avec un Ă©cran LCD de 6,67″. On retrouve un petit poinçon sur l’avant de l’Ă©cran qui vient cacher la camĂ©ra avant (pour les selfies). Cela dit, l’Ă©cran prend une archi majoritĂ© de la surface avant du boitier (84%), ce qui est très apprĂ©ciĂ©. Le chinois Xiaomi a fait appel Ă du verre Gorilla Glass 5 pour rĂ©duire un maximum le risque de rayure ou de choc.

Sur la partie photo, le Redmi Note 9 Pro en promo chez Amazon est plutĂ´t convaincant. Son offre photo est d’ailleurs bien plus proche des smartphones milieu de gamme (autour de 300 / 400€) alors que son tarif est plus bas. Vous avez donc un capteur principal, un ultra grand-angle, un capteur macro et un capteur de profondeur. Certes, le smartphone ne possède que 64 Go d’espace de stockage, mais vous pouvez facilement rajouter des cartes microSD/nanon-SIM pour gonfler la capacitĂ© de stockage.

On apprĂ©cie enfin l’autonomie du produit, grâce Ă une batterie de 5 020 mAh (l’une des plus grosses du marchĂ©). Vous pouvez donc facilement tenir 2 jours sans avoir besoin de recharger, ce qui est un vrai confort. Le Redmi Note 9 Pro vient avec un processeur Qualcomm Snapdragon 720G – qui n’est pas le plus performant du moment, mais qui vous permettra de faire tourner toutes les applications classiques sans aucun souci.

Cela dit, compte tenu du prix, on ne pouvait pas demander un processeur de dernière gĂ©nĂ©ration. Au final, ce Redmi Note 9 Pro rĂ©pond Ă tous les besoins du grand public. Le smartphone Android possède un bel Ă©cran, une bonne offre photo ainsi qu’une très bonne autonomie. Si vous ĂŞtes accro aux jeux sur mobile très Ă©nergivores, passez votre tour. En revanche, si vous avez une utilisation assez classique du tĂ©lĂ©phone, c’est vraiment un très bon choix.

Le smartphone Xiaomi au top des ventes

Alors qu’il est sorti il y a quelques mois, le Redmi Note 9 Pro bĂ©nĂ©ficie d’une très belle remise en ce dimanche. Clairement, alors que son prix de dĂ©part est dĂ©jĂ très sĂ©duisant, cette rĂ©duction supplĂ©mentaire tombe Ă pic. Si vous aviez envie de l’acheter moins cher en cette fin d’annĂ©e 2020, c’est une vraie belle opportunitĂ©. Attention, le stock est limitĂ©.

Pour la fin d’annĂ©e, Amazon fait preuve d’une souplesse inĂ©dite. En effet, si vous achetez un Redmi Note 9 Pro (ou tout autre produit), vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour le renvoyer. C’est donc bien davantage que les 30 jours de retour qu’il propose en temps habituel. C’est aussi bien mieux que ses concurrents directs (Fnac, Cdiscount…) qui ne proposent que 14 jours de retour.

Amazon propose ces retours Ă©tendus pour faciliter les achats de NoĂ«l. En effet, si vous achetez le Redmi Note 9 Pro pour en faire un cadeau de NoĂ«l, vous pourrez donc toujours le retourner après la fĂŞte si le destinataire ne l’apprĂ©cie pas. C’est une bonne manière de ne prendre aucun risque, sans avoir Ă le revendre sur un site comme eBay ou Leboncoin.

Outre le Redmi Note 9 Pro, Amazon a vraiment commencĂ© ses promotions cette semaine. Si vous voulez profiter du Black Friday avant l’heure, c’est une opportunitĂ© de faire ses achats Ă prix plus bas ce dimanche. On retrouve des marques aussi demandĂ©es que Aukey, Anker, Apple, Samsung ou encore Microsoft. Les remises sont dignes du Black Friday, vous pouvez faire 20 Ă 30% d’Ă©conomie sur les plus grandes marques. Sur les marques moins connues, cela peut monter jusqu’Ă 60%.

