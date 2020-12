Bon plan : les aspirateurs robots Roomba à -45% pour le Black Friday 🔥

Amazon n’attend pas le début officiel de Black Friday pour dévoiler des deals choc sur les aspirateurs robots iRobot Roomba. La plateforme marchande propose des offres sur 3 modèles très appréciés par les utilisateurs. Aujourd’hui, les Roomba 671, le 960 ainsi que le 981 ont le droit à des remises compétitives. Les stocks sont limités, l’offre peut se finir à tout moment.

Cette année, Black Friday sur Amazon est décalé d’une semaine. Mais si la date change, le marchand en ligne a décidé de prendre de l’avance en dévoilant ses meilleurs deals avec un peu d’avance. C’est un plaisir autant qu’une surprise de voir les aspirateurs iRobot Roomba à un tel prix sur la plateforme. La marque a rarement droit à des remises et elles n’atteignent que peu de fois ce calibre. C’est une opportunité de faire de belles affaires.

Les aspirateurs robots iRobot Roomba mis en avant par Amazon partagent des performances à la hauteur. Les trois modèles sont robustes et efficaces, leur utilisation reste simple. Cependant, tous les stocks sur ces appareils sont limités, sachant que les tarifs affichés avec ces deals vont attirer du monde. Si vous souhaitez bénéficier des promos, c’est l’heure de franchir un cap.

Quelle qualité pour cet aspirateur Roomba ?

C’est une chance que de voir que certains aspirateurs iRobot Roomba bénéficient de telles remises sur Amazon. Toutefois, ce sont toutes des offres flash, ce qui veut dire qu’elles n’ont pas vocation à rester dans la durée. Le nombre d’exemplaires disponibles à de tels prix est limité, si bien qu’elles ne vont pas rester en ligne plus de quelques heures. Pensez à être vif pour en profiter.

Parmi les modèles mis en avant sur Amazon, on peut retrouver l’aspirateur robot iRobot Roomba 981, un des modèles phares de la gamme. Cet appareil premium remporte un franc succès auprès du public depuis sa sortie. Il est possible de contrôler ce dernier l’application mobile par la voix grâce à l’intégration de l’assistant intelligent Alexa. Sinon, vous pouvez juste gérer les commandes depuis l’aspirateur lui-même.

L’aspirateur robot iRobot Roomba 981 embarque un système de détection de haut vol, il peut prendre en compte plus de 240 000 données par seconde. C’est ce système qui lui permet de cartographier les pièces de votre logement tout en évitant les collisions et en passant partout chez vous. L’appareil est capable de nettoyer une surface de 185m² en une seule fois.

En plus de ces dispositifs haut de gamme, l’aspirateur robot iRobot Roomba 981 profite d’une autonomie de 120 minutes. Vous êtes certain de pouvoir nettoyer la totalité de votre logement tranquillement avant de devoir le charger de nouveau. Ce modèle affiche de belles performances, la qualité d’aspiration vous évitera d’avoir à repasser derrière comme cela peut être le cas avec des appareils rivaux. Il se faufile partout sans oublier d’espace.

Côté design, tous les aspirateurs iRobot Roomba sont ronds —ou presque. Ces modèles sont équipés de petites brosses qui permettent d’attraper la poussière cachée dans les coins et les angles de votre habitation. Le système d’aspiration AeroForce utilise une brosse latérale ainsi que deux brosses contrarotatives pour être certain d’être puissant et efficace.

Amazon affiche ses meilleures offres

Globalement, les aspirateurs iRobot Roomba profitent tous de belles performances. Prendre un de ces modèles vous assure de profiter d’un appareil qui tiendra dans le temps tout en conservant ses performances de base. Cet investissement vous permettra d’économiser un temps non négligeable sur une partie de votre ménage que vous n’aurez plus à faire et que vous pourrez utiliser ailleurs.

Selon le modèle d’aspirateurs iRobot Roomba, sachez que vous pouvez créer des départs en différé depuis l’application dédiée (iOS ou Android). C’est parfait pour ne plus avoir à y penser —en plus de ne plus avoir à faire cette partie du ménage vous-même. Grâce aux offres en cours sur Amazon, cet investissement devient plus accessible et vous êtes sûr d’accéder à un appareil premium.

Amazon a annoncé qu’il rallongeait encore sa période de retours autorisés. Maintenant, vous pouvez renvoyer des produits à la plateforme en ligne jusqu’au 31 janvier 2021 plutôt que pendant les 30 jours après la livraison. C’est parfait, car les fêtes de fin d’année vont arriver vite. Vous pouvez déjà faire les cadeaux de Noël à petit prix.

Avec ce changement, vous pouvez très bien choisir un aspirateur iRobot Roomba ou un autre produit afin de l’offrir lors des fêtes. Si son destinataire n’est pas convaincu, vous pourrez faire le retour durant tout le mois de janvier. Cela vous évite de devoir revendre l’article par la suite – et perdre parfois de l’argent.

Nous le disions, le délai de rétraction du marchand Amazon est de 30 jours d’habitude. De leur côté, il est fixé à 14 jours après la livraison chez la majorité des acteurs français comme Fnac, Darty et autres. C’est le minimum obligatoire en France. Sinon, on rappelle que le cyber-marchand affiche actuellement les meilleurs tarifs sur les aspirateurs iRobot Roomba.

Lors de cette édition avancée du Black Friday, Amazon fait des offres sur des tonnes de produits. Cela concerne beaucoup de marques premium, en plus des aspirateurs iRobot Roomba, à l’exemple de Sony, Apple, Microsoft, Samsung et bien d’autres. Certains articles peuvent être visés par des remises de -20% ou -30%.

