Bon plan : le Mi Note 10 est en chute libre chez Amazon 🔥

Si le Prime Day dĂ©bute la semaine prochaine, Amazon prend de l’avance ce samedi. Le marchand en ligne a dĂ©cidĂ© de dĂ©voiler quelques belles offres flash, dont un excellent deal sur le Mi Note 10 de Xiaomi. PrĂ©sentĂ© au milieu du printemps, le smartphone se prĂ©sente comme un milieu de gamme qui excelle dans sa catĂ©gorie.

Grâce Ă cette offre flash, le rapport qualitĂ©-prix du smartphone s’amĂ©liore encore et passe de 549 euros Ă 438 euros. Avec ce deal, vous avez la possibilitĂ© d’Ă©conomiser presque 30% sur un nouveau tĂ©lĂ©phone officialisĂ© il y a quelques mois Ă peine.

Comme Ă son habitude, Xiaomi propose des smartphones Ă l’excellent rapport qualitĂ©-prix, le Mi Note 10 n’Ă©tant pas Ă©pargnĂ© par ce positionnement de la marque. L’un des points forts du smartphone tient dans le fait qu’il possède plusieurs caractĂ©ristiques techniques habituellement propres aux modèles plus hauts de gamme. DĂ©jĂ assez accessible mĂŞme sans promo, il devient encore plus compĂ©titif avec la promotion en cours. C’est une belle opportunitĂ© de faire des Ă©conomies sans lĂ©siner sur la qualitĂ© de votre prochain appareil.

DĂ©voilĂ© au mois d’avril dernier, le Mi Note 10 de Xiaomi est un des smartphones les plus rĂ©cents prĂ©sentĂ©s par la marque. Cela explique aussi pourquoi c’est un plaisir de le retrouver Ă prix barrĂ© sur Amazon, il n’a que quelques mois d’existence sur le marchĂ©. Si vous avez fixĂ© votre budget Ă 450 euros, ce modèle saura satisfaire votre portefeuille et vos attentes. Il se place au top de son segment tout en survolant la concurrence reprĂ©sentĂ©e par d’autres marques.

Le Mi Note 10, le nouveau fleuron de Xiaomi

Le Prime Day prĂ©sentĂ© par Amazon aura lieu dès la semaine prochaine. Pendant quelques jours, le marchand en ligne dĂ©voilera de belles promotions. Toutefois, ce deal flash sur le Mi Note 10 suggère qu’il prend de l’avance avec un deal assez remarquable. OfficialisĂ© durant le confinement, le tĂ©lĂ©phone n’a pas mis longtemps Ă se positionner dans le Top 3 des meilleures ventes sur la plateforme en ligne. Il fait partie des meilleurs smartphones de la catĂ©gorie des milieux de gamme, ce qui atteste de son succès tout autant que de ses compĂ©tences.

PrĂ©sentĂ© en avril dernier, le Mi Note 10 n’a jamais vu son prix chuter de la sorte sur Amazon ou sur les plateformes d’autres marchands en ligne. Grâce Ă la promotion dĂ©voilĂ©e par le spĂ©cialiste des deals, le smartphone perd 120 euros de son tarif initial, des Ă©conomies que vous pouvez faire en choisissant ce tĂ©lĂ©phone. Autant dire qu’il est assez rare de pouvoir Ă©conomiser autant que vous prenez un nouveau smartphone sur internet ou en boutique. Assez accessible mĂŞme sans promo, il concerne un plus grand nombre avec ce deal.

Le Mi Note 10 bĂ©nĂ©ficie d’une belle fiche technique, ce qui justifie pourquoi il est parmi les meilleurs smartphones milieux de gamme du marchĂ©. Il a droit Ă un bel Ă©cran OLED incurvĂ© de 6,7 pouces, car Xiaomi a fait le choix de l’OLED plutĂ´t que du LCD, ce qui reste encore assez rare pour les tĂ©lĂ©phones de cette catĂ©gorie. Il en est de mĂŞme pour la dalle incurvĂ©e qu’on retrouve souvent sur les gammes de Samsung par exemple. Sinon, il a droit Ă un SoC Qualcomm Snapdragon 730G, une puce qui n’est pas la plus puissante, mais qui est largement suffisante pour un usage de l’appareil au quotidien.

L’offre photo du Mi Note 10 de Xiaomi surpasse aisĂ©ment celle de ses concurrents du mĂŞme segment pour aller se frotter aux tĂ©lĂ©phones plus premium. Le tĂ©lĂ©phone embarque un quintuple capteur photo avec un capteur photo principal de 108 Mpx, 2 capteurs tĂ©lĂ©objectifs (12 et 5 Mpx), un grand-angle et un capteur ToF de 2 Mpx. De quoi rĂ©aliser de beaux clichĂ©s sans trop dĂ©penser.

Le Mi Note 10 est plus qu’Ă la hauteur, surtout avec un tel tarif affichĂ© sur Amazon. C’est un plaisir de le retrouver Ă moins de 400 euros, sachant qu’il est tout simplement au top de sa catĂ©gorie. Évidemment, le traitement des images n’est pas la hauteur des derniers iPhone 11 ou Samsung Galaxy S20, mais c’est bien normal puisque les diffĂ©rences des prix avec ces smartphones premium sont Ă©normes. Avec ce tĂ©lĂ©phone, vous serez plus que satisfait au quotidien, que ce soit cĂ´tĂ© spĂ©cificitĂ©s techniques ou cĂ´tĂ© photo.

Amazon Ă fond avant le Prime Day

Le Mi Note 10 de Xiaomi a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e par la marque il y a quelques mois Ă peine. Le deal affichĂ© Ă -30% surprend autant qu’il fait plaisir puisque le tĂ©lĂ©phone est très rĂ©cent. Vous ĂŞtes certain de faire des Ă©conomies de choix sans laisser de cĂ´tĂ© les spĂ©cificitĂ©s techniques de votre futur smartphone. Cette promo est un deal flash, cela veut dire qu’elle a vocation Ă durer quelques heures avant Ă©coulement complet du stock sur Amazon.

Dans le cas oĂą vous craquez pour le Mi Note 10 sur Amazon, sachez que le marchand vous fait bĂ©nĂ©ficier de quelques petits avantages supplĂ©mentaires. Vous pouvez tester tranquillement le tĂ©lĂ©phone pendant un dĂ©lai de 30 jours, une pĂ©riode de rĂ©traction durant laquelle vous avez la possibilitĂ© de vous approprier le smartphone avant de prendre une dĂ©cision plus dĂ©finitive. Vous pouvez très bien choisir de le retourner avant la fin de ce dĂ©lai, auquel cas vous serez remboursĂ© en intĂ©gralitĂ© par le marchand dans les jours qui suivent. De quoi avoir l’esprit calme lors de votre achat en ligne.

L’autre argument du marchand Amazon tient dans le fait que la garantie constructeur du Mi Note 10 de Xiaomi est la mĂŞme que si vous achetiez le tĂ©lĂ©phone directement auprès de la marque. Pour rĂ©sumer, vous avez droit aux mĂŞmes avantages que chez la marque chinoise elle-mĂŞme… Ă un prix barrĂ© avec une remise de -30%. Amazon propose actuellement le meilleur prix pour ce smartphone.

Cette promotion dĂ©voilĂ©e par Amazon sur le Mi Note 10 va rameuter beaucoup de monde, c’est une certitude. Elle est assez compĂ©titive, car le smartphone n’a jamais connu une telle chute de prix. De plus, ce type de deals n’a pas pour but de durer très longtemps. On le sait, le marchand restreint les stocks des tĂ©lĂ©phones concernĂ©s par le deal, ce qui veut dire que les ruptures sont très rapides. Souvent, ce type de deals ne passe pas les quelques heures avant de disparaĂ®tre. Nous ne pouvons que vous conseiller d’ĂŞtre rapide.

Si vous trouvez que 450 euros est un montant encore assez onĂ©reux pour un smartphone, Mi Note 10 ou autre, pas de panique. Vous pouvez choisir le Redmi Note 9 Pro, c’est aussi un tĂ©lĂ©phone prĂ©sentĂ© par Xiaomi et il est Ă©galement en promotion chez Amazon aujourd’hui. Ce modèle entrĂ©e de gamme saura convenir Ă vos attentes autant qu’Ă votre portefeuille.

