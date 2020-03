Bon Plan : Amazon Prime Vidéo rend OCS gratuit pendant 30 jours

Amazon vient tout juste d’ajouter OCS parmi les chaînes disponibles dans son offre Prime Video. Pour vous abonner à OCS, le tarif est fixé à 11,99 euros par mois en passant par le service, mais Amazon propose en ce moment de profiter de 30 jours d’essai gratuits, et sans engagement. En période de confinement, c’est une très bonne nouvelle.

Appartenant au groupe Orange, on retrouve sur OCS des séries tout juste sorties aux USA comme Westworld (dont la troisième saison est diffusée en ce moment), Watchmen, The Walking Dead ou encore l’intégrale de Game of Thrones. Mais OCS ce ne sont pas que des séries, et vous pouvez de films récents comme Spider–Man Far From Home, Men in Black International ou encore des classiques comme Hook.



Pour accéder à cette offre, vous devez être membre Amazon Prime (49€ par an ou 5,99€ par mois) ou le devenir. Si vous ne l’êtes pas, vous bénéficiez aussi de 30 jours d’essai gratuit à Amazon Prime, donc cette offre est pour tout le monde, et très accessible. Des blockbusters seront disponibles sur OCS dans les prochains jours comme One Upon a Time in Hollywood.

Le contenu OCS vient s’ajouter à celui déjà proposé par Amazon Prime, avec des exclusivités comme Star Trek Picard, Good Omens ou Hunters. Le catalogue est conséquent, et Amazon propose cette offre spéciale à quelques jours de l’arrivée de Disney+ en France, qui devrait redistribuer les cartes dans l’hexagone.

Une fois abonné, vous pouvez profiter de votre contenu sur smartphone, tablettes, mais aussi les box Android TV, Fire TV (forcement), l’Apple TV, toutes les Smart TV proposant l’application, et votre navigateur web. Pour profiter de l’offre d’essai gratuite de 30 jours sur OCS, c’est par là que ça se passe :

Bénéficier de l’essai gratuit

Amazon n’a pas indiqué de date de fin pour cette offre de 30 jours offerts sur les contenus OCS sur Prime Video.