Bon plan : Amazon sacrifie le prix de la Microsoft Surface Pro 7 🔥

Le Black Friday nous a réservé toutes ses promesses avec des deals sur les produits phares. Parmi eux, il y a la Microsoft Surface Pro 7, un PC hybride qui connait un énorme succès. On retrouve également des promotions sur les Surface Pro X ou le Surface Laptop. Les offres mises en avant par Amazon sont très limitées, il faut se dépêcher pour ne rien louper.

Microsoft Surface Pro 7 :

Microsoft Surface Laptop 3 :

Microsoft Surface Go 2 :

Surface Go 2 10" Pentium Gold 8 Go RAM 128 Go à 599€ au lieu de 839€

Surface Go 2 10" Intel Core M3 8 Go RAM 128 Go à 699€ au lieu de 866€

Microsoft Surface Pro X :

Surface Pro X 13" SQ1 8 Go RAM 128 Go à 939€ au lieu de 1169€

Surface Pro X 13" SQ2 16 Go RAM 256 Go à 1359€ au lieu de 1699€

Les deux offres mises en avant par Amazon sont des packs complet qui comprennent les accessoires. De base, la Microsoft Surface Pro 7 est vendue seule. Ce sont ces accessoires fournis avec les packs dans ces deals qui vous permettent de transformer la tablette en un ordinateur portable. La Surface Pro X est assez similaire et aussi en promo mais elle est moins populaire.

La Microsoft Surface Pro 7, un PC hybride premium

La Microsoft Surface Pro 7 se prĂ©sente comme un PC hybride dont le succès n’est plus Ă faire. Elle a tout l’avantage d’une tablette, que ce soit le design ou la lĂ©gèretĂ©, mais elle se dote de la puissance d’un ordinateur. Grâce aux accessoires fournis —le clavier, la souris ainsi que le stylet, vous pouvez en profiter comme d’un PC standard. L’un de ses arguments de poids de l’appareil tient dans le fait qu’il se transporte et s’utilise facilement lors de vos dĂ©placements. Elle remporte donc un franc succès auprès du marchĂ© professionnel, mais elle convient tout aussi bien Ă un usage personnel.

L’iPad Pro tente d’emprunter quelques caractĂ©ristiques Ă la Microsoft Surface Pro 7, mais il est encore loin d’obtenir le mĂŞme rĂ©sultat. La sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine règne encore en maĂ®tre sur le marchĂ© professionnel avec ce PC hybride. Outre les accessoires, ce dernier a droit Ă tous les logiciels de Microsoft (Word, Excel…). L’appareil est parfait pour un usage mixte tandis que la tablette de la marque Ă la pomme se concentre encore sur des utilisations plus spĂ©cifiques.

Actuellement Ă l’honneur chez Amazon, la Microsoft Surface Pro 7 saura faire le bonheur de toutes les personnes qui prĂ©voient de l’utiliser Ă des fins professionnelles. Elle peut s’utiliser aussi bien au bureau que chez soi, dans les transports comme le train ou en extĂ©rieur. Elle reste assez lĂ©gère pour se ranger facilement dans un sac sans que son poids ne soit trop imposant.

Il existe diffĂ©rentes dĂ©clinaisons en fonction de la capacitĂ© de stockage et de la puissance dont vous avez besoin. Si vous avez une activitĂ© assez classique, le modèle standard vous conviendra très bien. Si vous travaillez dans le domaine de l’image, vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă monter un peu en gamme pour ĂŞtre certain de ne pas manquer.

En plus de ces avantages qui justifient son succès, on note que la Microsoft Surface Pro 7 bĂ©nĂ©ficie d’une batterie robuste. Elle peut tenir jusqu’Ă 7 heures de suite en utilisation standard, c’est la moyenne haute pour les ordinateurs prĂ©sents sur le marchĂ©. En somme, ce PC hybride s’adapte Ă des finalitĂ©s professionnelles comme personnelles, vous pouvez très bien accĂ©der Ă Internet et regarder des vidĂ©os en streaming. Ă€ ce prix-lĂ , elle revient au tarif de tablettes basiques, mais avec de meilleures performances. Si vous prenez la tablette sur Amazon, les avantages sont les mĂŞmes et vous avez droit Ă la garantie constructeur de deux ans.

Amazon donne tout pour Black Friday

Plus globalement, la Microsoft Surface Pro 7 possède de nombreux arguments qui expliquent pourquoi sa rĂ©putation n’est plus Ă faire. Les deals mis en avant sur Amazon vont ĂŞtre pris d’assaut, car ils sont monstrueux. Les promotions sont des offres flash, ce qui veut dire qu’elles sont limitĂ©es par le temps autant que par les stocks. En somme, les ruptures peuvent avoir lieu Ă tout moment, pensez Ă ĂŞtre rapide pour profiter de ces remises premium.

En plus, Amazon offre plus de souplesse Ă ses clients en cette fin d’annĂ©e. Son dĂ©lai de retour s’allonge dĂ©sormais jusqu’au 31 janvier 2021. C’est loin d’ĂŞtre un hasard, car cela vous laisse tout le loisir de commencer vos cadeaux de NoĂ«l de suite. Vous pouvez prendre la Microsoft Surface Pro 7 Ă prix barrĂ© maintenant —ou d’autres produits, l’offrir pour les fĂŞtes et la renvoyer tranquillement en janvier. C’est parfait et cela vous Ă©vite de devoir revendre l’appareil sur une plateforme en perdant de l’argent au passage.

Amazon se limite habituellement Ă 30 jours, un dĂ©lai qu’il a rallongĂ© spĂ©cialement pour les fĂŞtes. Ce n’est pas le cas des autres marchands en ligne. Avec Cdiscount, Fnac, Darty et les autres, la pĂ©riode pour faire des retours après la livraison est de 14 jours. On note aussi que la plateforme amĂ©ricaine affiche actuellement les meilleurs prix sur la Microsoft Surface Pro 7, aucun concurrent n’est capable de faire mieux lors de cette fin d’annĂ©e.

Cette annĂ©e, Amazon donne tout pour Black Friday. On retrouve dĂ©jĂ des offres premium sur des produits qui le sont tout autant. Les grandes marques sont mises Ă l’honneur, Ă l’exemple de Microsoft, mais aussi de Samsung, Apple, Sony, Bose et autres. Certaines rĂ©fĂ©rences rĂ©centes sont concernĂ©es par des remises immĂ©diates qui peuvent aller jusqu’Ă -20% ou -30%. C’est le moment parfait pour se faire plaisir ou prendre de l’avance sur les fĂŞtes de fin d’annĂ©e. Le tout Ă prix mini grâce aux deals avancĂ©s par les marchands.

