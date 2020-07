À l’occasion de ces soldes, Darty et Fnac dévoilent quelques belles remises sur les ampoules Philips Hue. Ces appareils vous offrent la possibilité de changer en profondeur l’éclairage de votre intérieur, le tout en s’adaptant à vos habitudes quotidiennes. Rassurez-vous, l’installation se fait en quelques minutes seulement, suite à quoi vous pouvez contrôler vos ampoules depuis votre smartphone.

Bons plans sur les Philips Hue :

Les Philips Hue en soldes sont des produits haut de gamme et on leur reproche souvent d’avoir un prix très élevé. Ces promotions sont donc une belle occasion de s’équiper de ces ampoules connectées tout en payant un prix plus accessible. Ces marchands en ligne baissent d’ailleurs les prix sur plusieurs packs ainsi que sur des accessoires (ponts, télécommande…).

Philips Hue, la référence sur le marché

Les ampoules Philips Hue en soldes ont su se place comme un des incontournables du marché au fil des années, au point de devenir LA référence du marché. Actuellement, la marque n’a d’ailleurs pas de concurrent imposant à qui elle pourrait lui voler des ventes. Il faut savoir que le constructeur compte quelques gammes de plusieurs produits : on vous explique.

Il existe les ampoules traditionnelles à lumière blanche mais aussi des ampoules de couleurs vous permettant d’agrandir les spectres lumineux selon vos préférences. Elles se déclinent avec plusieurs culots : E27, E14, GU10, etc. À cela s’ajoute des formats plus originaux comme le plafonnier ou encore le Philips Hue Lightstrip, un bandeau lumineux que vous pouvez installer derrière votre téléviseur. La gamme Philips Hue en promotion est assez limitée, mais cela vaut le coup d’y jeter un oeil avant le week-end.

Les réductions actuellement en vigueur sur Darty et Fnac lors de ces soldes devraient convaincre ceux qui hésitent encore à se tourner vers les Philips Hue. Les tarifs affichés sont avantageux et vous permettront de personnaliser vos éclairages comme vous voulez afin d’être au mieux chez vous. Si vous n’avez aucun appareil Philips Hue, vous devez nécessairement acheter le pont de connexion, que ce soit à l’unité ou par le biais d’un pack, sachant que bon nombre d’entre eux profitent de fortes promotions.

C’est grâce à ce point de connexion que vous aurez la possibilité de connecter et de contrôler la totalité de vos ampoules Philips Hue. Lorsque la connexion est établie, vous n’avez plus qu’à vous rendre sur l’application mobile pour gérer votre nouvel éclairage. Il est aussi possible de commander les ampoules connectées avec une télécommande ou tout simplement votre voix. Les appareils Philips Hue sont compatibles avec les assistants intelligents Amazon Alexa et Google Assistant. Les ampoules en soldes peuvent aussi être contrôlés HomeKit et Siri pour ceux qui ont un iPhone.

Les soldes pour les amateurs de domotique

Si l’installation des Philips Hue ne prend que quelques minutes, la gestion des ampoules connectées au quotidien est également très simple. Cela signifie que vous n’aurez pas besoin de prendre du temps avec de longues configurations chaque jour et que vous n’aurez qu’à allumer ou éteindre les luminaires de votre choix. En somme, les ampoules connectées en soldes ce jour sur Darty (et Fnac) se fondent dans le décor de votre intérieur tout en lui apportant une vraie valeur ajoutée.

Plutôt que d’être cantonné à une seule teinte de lumière, vous pouvez choisir celle de votre choix selon l’ambiance, l’humeur, la saison ou encore l’heure de votre choix. Plusieurs promotions sont actuellement disponibles pour ces soldes, dont des packs qui vous aideront à obtenir plusieurs ampoules en même temps pour moins cher.

Les ampoules connectées Philips Hue en promo pour ces soldes se vantent aussi d’avoir une longue durée de vie. Selon la marque, ses luminaires durent au moins 15 ans, soit aussi longtemps qu’une ampoule traditionnelle —qui est loin d’offrir les possibilités des appareils de Philips. On notera que ces derniers n’ont pas d’impact sur votre facture d’électricité, un argument de choix pour ces dispositifs connectés.

Les soldes débutent à peine et les Philips Hue font déjà partie des produits phares de l’événement. Toutefois, cela signifie aussi que les stocks sont très restreints et que les promotions ne durent pas longtemps, voir quelques heures à peine. N’hésitez pas à profiter très vite de ces belles remises pour vous tourner vers les ampoules connectées sans risquer de rater cette occasion.

