Bon plan : les ampoules Philips Hue jusqu’à -50% pour Black Friday 🔥

En attendant Black Friday, Amazon n’a pas hésité à baisser les prix sur les ampoules Philips Hue. Si vous voulez un kit de démarrage, des ampoules ou encore des combinaisons avec des accessoires Alexa, il y a des offres très généreuses. Ci-dessous, notre liste de tous les bons plans à saisir ce jour. Attention, le stock est limité et certaines livraisons seront tardives en décembre.

Si vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités d’une ampoule Philips Hue, le kit de démarrage (avec un pont de connexion) est essentiel. Cela dit, aujourd’hui les produits Amazon (Echo Dot 4e gen ou Echo Show) permettent de communiquer en direct avec ces ampoules Philips. Quel que soit le pack que vous prendrez, la remise est généreuses pour ce Black Friday.

Pour ceux qui commencent, on ne peut que recommander de partir sur un kit de démarrage Philips Hue standard. La première offre de la liste est la plus forte promotion, elle permet d’économiser quasiment la moitié du prix total. En prime, vous aurez un assistant vocal (et une enceinte) Echo Dot de 4ème génération. Pour un peu plus de 100€, c’est un très bon cadeau de Noël.

Les Philips Hue sont rarement en promo

Les ampoules Philips Hue partent vite quand il y a des promotions de ce calibre. Et pour cause, un grand nombre d’utilisateurs hésitent à se tourner vers ce système, mais passent le cap dès que les prix baissent —que ce soit un peu ou fortement comme aujourd’hui. Les nouveaux clients profitent alors du kit de démarrage avec le pont de connexion tandis que les adeptes prennent des ampoules indépendantes pour compléter une installation déjà fonctionnelle.

Avec les deals chez Amazon, vous avez la possibilité de commencer votre installation avec les ampoules Philips Hue. Dans ce cas, il faut le pont de connexion compris dans le kit de démarrage, c’est ce boitier qui vous permet de faire dialoguer toutes les ampoules avec l’application mobile. Pour faire simple, ce pont permet la traduction du langage domotique Zigbee en Wi-Fi afin que vous puissiez le contrôler. Le système est simple d’utilisation, il suffit de brancher le pont et de le connecter à votre Wi-Fi, vous pouvez contrôler jusqu’à 50 ampoules simultanément.

Globalement, les ampoules Philips Hue sont faciles à utiliser. Elles s’installent comme des ampoules classiques puis se détectent par le biais de l’application dédiée iOS ou Android, mais aussi depuis votre ordinateur. Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à les allumer comme bon vous semble. Les ampoules blanches vous offrent la possibilité de changer l’intensité tandis que celles de couleurs peuvent diffuser jusqu’à 16 millions de couleurs.

Les ampoules Philips Hue peuvent aussi suivre des scénarios de luminosité lorsqu’elles sont reliées à l’application. La marque propose quelques ambiances de base, mais vous pouvez aussi choisir les vôtres selon vos propres préférences. Les éclairages peuvent changer selon l’heure de la journée, mais aussi se synchroniser le son de la musique ou d’un film. Il est également possible de profiter des interrupteurs Philips plutôt que depuis l’application.

Les ampoules Philips Hue revendiquent une durée de vie de 15 ans, autant dire que vous serez tranquille du côté écologique. Elles sont appréciées par plusieurs rédacteurs de l’équipe Presse-citron depuis quelques années, sans qu’aucun problème n’ait eu lieu depuis l’installation. Elles peuvent être contrôlées à la voix avec les assistants Amazon Alexa et Google Assistant. En créant des scénarios, vous pouvez mettre en place des règles faciles avec les commandes vocales, comme « Si je dis ‘Ok Google, bonne nuit’, toutes les lumières s’éteignent ».

Les ampoules Philips Hue au top chez Amazon

Comme à son habitude, Amazon casse tout avant même le Black Friday. Le marchand n’a de cesse de proposer de nouvelles promotions qui concernent des produits appréciés comme les ampoules Philips Hue. C’est une bonne opportunité que de retrouver ces articles en promotion et cela montre à quel point cette édition débute bien. C’est aussi une belle opportunité pour faire des cadeaux des fêtes de fin d’année ou de vous faire simplement plaisir.

Grâce aux deals en cours sur Amazon, les ampoules Philips Hue voient leur prix baisser fortement. Vous avez la possibilité de faire des économies de plusieurs dizaines d’euros —voir plus selon les modèles qui vous plaisent. Si elles sont plus onéreuses que des ampoules traditionnelles, elles proposent une véritable expérience et un confort non négligeable. En plus de vous permettre de contrôler la consommation d’énergie, vous pouvez simuler votre présence à distance lorsque vous êtes en vacances.

Lors de cette opération, Amazon ne s’occupe pas seulement de baisser les prix des ampoules Philips Hue. Le marchand américain fait le plein de surprise cette année, car les offres flash concernent des marques particulièrement en vogue comme Apple, Sony ou Bose et Samsung. Évidemment, ce sont des deals flash qui n’ont pas vocation à durer, il faut être rapide pour en profiter avant les ruptures de stock.

Si vous hésitez encore à prendre les ampoules Philips Hue, sachez qu’Amazon a rallongé son délai de rétraction au 31 janvier 2021 plutôt que de proposer 30 jours. C’est parfait pour choisir ses cadeaux de Noël dès maintenant et pouvoir les échanger tranquillement par la suite si besoin. Vous avez aussi tout le temps de voir si les ampoules sont à la hauteur de vos attentes, ce qui devrait être le cas.

