Bon plan : les Apple Watch sont (encore) en chute sur Amazon 🔥

Les Apple Watch Series 4 bĂ©nĂ©ficient d’excellentes promotions Ă l’occasion des Ventes Flash de NoĂ«l sur Amazon. Ă€ cette occasion, c’est plus d’une centaine d’euros que vous pourrez Ă©conomiser sur les cĂ©lèbres montres connectĂ©es de la marque Ă la pomme. Mais attention, ces prix bas ne vont pas rester en ligne bien longtemps et les ruptures de stock ont dĂ©jĂ nombreuses.

Apple Watch 4, 40 mm 4G Sport à 529€ au lieu de 699€

Apple Watch 4, 44 mm 4G Sport à 569€ au lieu de 749€

Apple Watch 4, 40 mm 4G Milanais à 599€ au lieu de 799€

Apple Watch 4, 44 mm 4G Milanais à 649€ au lieu de 849€

Les Apple Watch Series 4 sont considĂ©rĂ©es comme l’un des meilleurs compromis sur le marchĂ© des montres connectĂ©es, sachant qu’ils s’agit des modèles que la marque Ă la pomme a dĂ©voilĂ©e l’an dernier. Ces smartwatches bĂ©nĂ©ficient d’un excellent rapport qualitĂ©-prix et se prĂ©sentent comme un très bon choix pour ceux qui voudraient dĂ©couvrir toutes les fonctionnalitĂ©s et les avantages d’une montre connectĂ©e (sans pour autant prendre le tout dernier modèle, plus cher). Il n’y a d’ailleurs pas de grande diffĂ©rence entre ces Apple Watch Series 4 en promotion lors de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon et les nouvelles Series 5 – si ce n’est le fait que l’Ă©cran est dĂ©sormais allumĂ© en continu.

Les Apple Watch avec 4G en promotion

Amazon avait dĂ©jĂ profitĂ© du Black Friday pour nous faire des surprises en cassant les prix sur des produits très populaires comme ceux d’Apple ou de marques tout aussi populaires. Nul doute que le marchand en ligne continue Ă faire de mĂŞme lors de ces ventes flash de NoĂ«l et ces -25% sur les Apple Watch Series 4. Par contre, cela veut aussi dire que les stocks sont très limitĂ©s et que ces rĂ©ductions ne vont pas durer plus de quelques heures.

Il faudra donc ĂŞtre le plus rapide possible pour pouvoir profiter de ces belles promotions sur les Apple Watch Series 4. Vous pouvez vous faire plaisir en Ă©conomisant jusqu’Ă 150 euros sur certaines versions, de quoi vous offrir un beau cadeau lors de cette fin d’annĂ©e. C’est aussi l’occasion de faire plaisir Ă vos proches en leur choisissant une montre connectĂ©e qui a fait son trou auprès d’une grande communautĂ© d’utilisateurs, sportifs ou non.

Les Apple Watch Series 4 en promotion pour ces ventes flash de NoĂ«l Amazon sont des modèles profitant Ă la fois du Wi-Fi et de la 4G. Cela veut dire que vous avez la possibilitĂ© de les utiliser de façon totalement autonome, sans avoir nĂ©cessairement votre smartphone Ă proximitĂ©. Les diffĂ©rences de prix en vigueur sur Amazon s’expliquent par les types de boĂ®tier ou de bracelet. Ils peuvent ĂŞtre en aluminium ou en acier inoxydable, tandis que les bracelets existent en version milanais ou sport.

Amazon fait son show avec ses ventes flash de Noël

Du 9 au 22 novembre, Amazon lance les ventes flash de NoĂ«l sur sa plateforme en ligne. Les promotions pratiquĂ©es Ă cette occasion sont parfois aussi intĂ©ressantes que celles mises en ligne lors du Black Friday qui a eu lieu fin novembre. Si les Apple Watch Series 4 sont en rĂ©duction aujourd’hui, l’opĂ©ration signĂ©e Amazon ne concerne pas que les appareils Ă©lectroniques, loin de lĂ . Vous pourrez trouver des promotions sur une multitude de produits issus de diverses catĂ©gories comme la mode, le bricolage, la dĂ©coration ou autre.

Vous pouvez profiter de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon pour vous faire plaisir avec l’Apple Watch Series 4, mais c’est aussi une belle occasion pour prendre un peu d’avance sur les cadeaux de fin d’annĂ©e. Les fĂŞtes ont lieu dans une dizaine de jours et cela peut vous Ă©viter de devoir tout choisir au dernier moment dans la prĂ©cipitation. Si vous avez peur de faire de mĂŞme lors de ces ventes flash, sachez que le marchand Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours. Durant toute cette pĂ©riode, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer votre produit et de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Si vous choisissez d’offrir l’Apple Watch Ă un proche et qu’elle ne lui convient finalement pas, il pourra donc s’en sĂ©parer en toute simplicitĂ©.

Le plus difficile de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon est certainement d’ĂŞtre assez rapide pour bĂ©nĂ©ficier des promotions — que ce soit celles sur les Apple Watch Series 4 ou d’autres produits. Comme pour le Black Friday, les offres flash peuvent durer quelques heures Ă peine, ce qui veut dire qu’il faut ĂŞtre très rapide pour se saisir du produit qui vous plaĂ®t et espĂ©rer rĂ©aliser de belles Ă©conomies sur vos cadeaux de NoĂ«l.

