Bon Plan : aspirateur balai Dreame V11 à prix cassé pour son lancement en France 🔥

AliExpress continue son expansion en France et propose aujourd’hui un lancement exclusif, couplé à une offre promotionnelle très intéressante. Si vous cherchez un aspirateur-balai, vous avez certainement vu des modèles chez Dyson, dont le prix est très élevé. Spin-off de Xiaomi, la société Dreame propose depuis plusieurs années des alternatives très performantes, avec un prix bien inférieur.

Aujourd’hui sur AliExpress, le nouveau Dreame V11 est proposé à 251€ au lieu de 384€ grâce à la multiplication des codes promos. Avec cette promotion, le Dreame V11 est trois fois moins cher que son équivalent chez Dyson !

Comment profiter de cette offre exclusive ?

Première étape pour profiter des multi coupons, cliquer sur la case orange sur le panier pour récupérer plus de 10,80€ de réduction à partir de 90,48€ dépensés. Ensuite, rendez-vous sur la page officielle du store Dreame et cliquez sur le bouton « Suivre » cette action va ajouter un autre coupon de réduction dans votre panier.

La dernière étape est au moment du panier, avant le paiement, où vous pouvez une quinzaine d’euros supplémentaires en indiquant le code DREAMEV11FR. Cerise sur le gâteau, une serpillère électrique d’une valeur de 80€ vous est offerte si vous commandez le 9 ou 10 juillet.

Ces coupons ne sont disponibles que jusqu’au 10 juillet pour fêter le lancement, et dans la limite des stocks disponibles, soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Cette promotion de lancement est la solution idéale si vous voulez obtenir cet aspirateur balai à prix cassé. Si vous n’êtes pas satisfait du Dreame V11, AliExpress propose un retour gratuit pendant 15 jours. La livraison rapide a lieu depuis les entrepôts en France et en Europe (en fonction de la disponibilité du produit). C’est une vente exclusive de Dreame, et les anciens produits sont également en réduction, comme vous pouvez le voir plus bas dans cet article.

Pourquoi le Dreame V11 est le choix idéal ?

Les modèles précédents (les Dreame V9 et V10) ont déjà été salués par la critique pour leur rapport qualité-prix excellent. Le V11 apporte un lot de nouveautés bienvenues. La première est l’autonomie, qui monte à 90 minutes. Sa puissance d’aspiration est de 150AW, soit autant que le Dyson V10, dont le prix est bien supérieur. Son nouveau système de filtration lui permet de gérer efficacement les particules, jusqu’à 0,3 micron.

Dans la boîte vous avez tout le nécessaire, avec 4 brosses différentes, en plus du dock de chargement, d’un tube souple et un long tube pour aspirer facilement le sol. Vous pourrez donc changer de tête en fonction de la surface, que ce soit un sol dur, un tapis, un matelas, ou même des rideaux ou votre voiture.

Nouveauté pratique, un écran OLED est présent sur la partie supérieure du Dreame V11, et permet de switcher entre les modes, connaître l’autonomie restante, mais aussi les besoins de maintenance.

Lancé aux alentours des 400€ en France, avoir droit à cette offre spéciale AliExpress est une aubaine. En plus de cela, le marchand expédie le produit depuis les entrepôts français, vous bénéficiez donc de toutes les garanties en vigueur, ainsi que la livraison rapide. Il est en plus vendu par la boutique officielle de Dreame. La promo n’est disponible que pendant 2 jours, du 9 au 10 juillet. Soyez donc rapides si vous voulez en profiter.

Les autres modèles Dreame aussi en promotion

Pour cet événement Dreame chez AliExpress, d’autres modèles sont disponibles à prix cassés. Ils bénéficient des réductions les plus hautes (jusqu’à -40%) jamais vues à ce jour sur le web. En suivant les mêmes étapes, vous pouvez retrouver :

Chacun de ses modèles propose des fonctionnalités différentes, et la réduction est encore plus importante comme ils sont disponibles depuis plusieurs mois.