Bon plan : les aspirateurs iRobot Roomba à -50% au Black Friday 🔥

Avant mĂŞme le Black Friday, Amazon propose dĂ©jĂ des remises excellentes sur les aspirateurs robots. La marque iRobot est l’une des rĂ©fĂ©rences mondiales avec ses dĂ©clinaisons Roomba. Si le modèle Roomba 981 est le plus puissant et nouveau, d’autres modèles plus anciens (mais efficaces) sont en forte promo. Attention, ces offres peuvent partir vite.

Si Black Friday est dĂ©finitivement dĂ©calĂ©, Amazon propose tous les jours des milliers de promotions. On ne s’attendait pas vraiment Ă voir les aspirateurs robots iRobot Roomba dĂ©jĂ en forte promotion. Ce sont des modèles qui pour certains sont très rarement en rĂ©duction, c’est une vraie opportunitĂ©.

Les trois modèles en promotion combinent robustesse, puissance et efficacitĂ©. Aujourd’hui, ils font partie des rĂ©fĂ©rences du secteur pour toutes ces raisons ainsi que pour leur simplicitĂ© d’utilisation. Attention, le stock disponible devrait partir Ă toute vitesse. Si vous voulez acheter un aspi-robot Roomba Ă prix cassĂ©, c’est chez Amazon qu’il faut aller.

Pourquoi prendre un aspirateur Roomba ?

Sur Amazon, plusieurs aspirateurs iRobot Roomba profitent de remises. Comme Ă chaque fois, il s’agit d’offres flash, ce qui veut dire que ces prix barrĂ©s n’ont pas vocation Ă durer dans le temps. En gĂ©nĂ©ral, elles ont tendance Ă durer quelques heures au maximum, car les stocks sont limitĂ©s et très demandĂ©s par les clients —surtout avec de tels tarifs.

Parmi les diffĂ©rentes promotions sur Amazon, on retrouve une belle rĂ©duction sur l’aspirateur robot iRobot Roomba 981. C’est un des modèles les plus prisĂ©s de la marque premium. Il compte plusieurs arguments de choix, dont le fait qu’il se pilote directement depuis une application mobile ou sur l’appareil en direct. Il peut aussi ĂŞtre contrĂ´lĂ© par la voix via l’assistant intelligent Amazon Alexa.

Les systèmes de détection installés sur cet aspi-robot iRobot peuvent prendre en compte plus de 240 000 données par seconde afin de cartographier avec précision les différentes pièces de votre logement. Ainsi, il éviter les collisions avec les objets présents sur le sol tout en passant dans tous les coins et recoins. Ce modèle est capable de nettoyer une surface de 185m² en une seule fois.

L’aspirateur iRobot Roomba 981 peut Ă©galement compter sur une belle autonomie de 120 minutes qui lui permet de nettoyer tranquillement la totalitĂ© de votre logement. Il a aussi l’avantage de profiter d’une forte puissance d’aspiration, ce qui n’est pas le cas de tous les appareils autonomes similaire —certains laissent parfois une très fine couche de poussière sur le sol. S’il va partout, il aspire parfaitement bien pour que vous soyez tranquille et que vous n’ayez pas besoin de repasser derrière.

CĂ´tĂ© design, les aspirateurs iRobot Roomba sont principalement ronds, mais ils sont Ă©quipĂ©s de petites brosses capables d’attraper les saletĂ©s mĂŞme dans les coins et les angles de vos pièces. Le système d’aspiration AeroForce utilise une brosse latĂ©rale et deux brosses contrarotatives qui se chargent de ramasser et stocker les dĂ©chets dans un rĂ©servoir Ă poussière. On note que ce dernier est dotĂ© d’un filtre HEPA, si bien que l’air rejetĂ© ne contient ni particules fines, ni allergènes. En somme, vous avez la certitude d’avoir un logement propre.

Amazon fait le show cette année

Tous les aspirateurs iRobot Roomba sont rĂ©putĂ©s pour leur fiabilitĂ© et pour leur robustesse. Si vous prenez l’un de ces modèles, vous ĂŞtes certain de gagner du temps ainsi que de l’Ă©nergie. Vous n’aurez plus Ă faire une partie de votre mĂ©nage, qui prend du temps.

Selon les dĂ©clinaisons, vous pouvez lancer des dĂ©parts diffĂ©rĂ©s et tout gĂ©rer depuis l’application dĂ©diĂ©e (iOS et Android). La fiabilitĂ© de ces appareils leur permet de tenir longtemps dans le temps, vous faites un bel investissement en plus de faire des Ă©conomies grâce Ă ces deals mis en avant sur Amazon, c’est parfait en cette pĂ©riode de fin d’annĂ©e.

En effet, Amazon a rĂ©servĂ© une petite surprise Ă ses clients. Il allonge son dĂ©lai de retour jusqu’au 31 janvier 2021 plutĂ´t que pendant les 30 jours habituels suivant une commande. Autant dire que la dĂ©cision du marchand amĂ©ricain n’est pas anodine, car elle vous permet de prendre de l’avance sur les cadeaux de NoĂ«l.

Que ce soit l’aspirateur iRobot Roomba ou un autre produit, vous pouvez très bien anticiper les fĂŞtes de fin d’annĂ©e dès maintenant et renvoyer le produit en janvier s’il ne convient pas Ă son destinataire. Vous ĂŞtes serein et vous profitez des prix cassĂ©s, autant dire que c’est un double avantage parfait pour la pĂ©riode.

Si le dĂ©lai a Ă©tĂ© repoussĂ© chez Amazon, ce n’est pas le cas chez ses rivaux. Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et les autres marchands français restent toujours Ă 14 jours, soit le dĂ©lai minimum en France. C’est parfait le reste de l’annĂ©e, mais limitĂ© Ă l’approche des fĂŞtes. En plus, ils n’offrent pas de telles remises sur les aspirateurs iRobot Roomba.

Avant mĂŞme le Black Friday, Amazon s’attaque Ă iRobot, mais il ne laisse aucune grande marque de cĂ´tĂ© lors de cette Ă©dition. En effet, de nombreux produits premium ont droit Ă des remises de folie, que ce soit chez Apple, Sony, Samsung, Huawei ou autre. Certains affichent des remises pouvant aller jusqu’Ă -20% ou -30% alors qu’ils sont très rĂ©cents sur le marchĂ©. C’est l’heure de se faire plaisir tout en faisant de belles Ă©conomies.

