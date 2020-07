Bon Plan : aspirateur iRobot Roomba 865 à 399€ au lieu de 649€ (-38%)

Vous souhaitez déléguer vos tâches ménagères ? Nous vous avons déniché un bon plan qui pourra vous faire gagner un temps précieux. Aujourd’hui, le iRobot Roomba 965 est à un prix très bas pour un modèle haut de gamme. Présent sur Boulanger, vous pourrez acquérir ce robot aspirateur au prix de 399 euros au lieu de 649 euros soit 38 % de réduction.

Le Roomba 965 est l’un des aspirateurs haut de gamme de la marque iRobot. Grâce à sa fonction iAdapt 2.0, le robot pourra aisément aspirer un étage sans souci. Votre domicile ou votre lieu professionnel est grand ? Sachez qu’il dispose de 90 minutes d’autonomie afin d’aspirer facilement votre sol, le tout sans être dérangé. Ce robot aspirateur émet seulement 54 dB, de quoi travailler dans le calme.

Ce iRobot Roomba 965 aspirera facilement les impuretés présentes sur la surface du sol grâce à sa puissance d’aspiration. Pour comparer avec d’anciens modèles ou d’autres aspirateurs concurrents, le Roomba 965 aspire jusqu’à cinq fois plus. N’oubliez pas de vider le réservoir à poussière qui vous permettra de contenir jusqu’à 0,6 litre de poussière. Un réservoir standard en comparaison des autres.

Le iRobot Roomba 965 est programmable et pilotable à distance

Entièrement programmable, vous pourrez choisir le jour et l’heure d’utilisation du Roomba 965 grâce à l’application mobile présente sur iOS et Android. De plus, il pourra éviter les obstacles présents sur son passage et changer automatiquement la force d’aspiration en fonction du sol où il se trouve. Alors courez vite vous le procurer, avec un prix aussi bas cette promotion ne pourrait pas durer dans le temps. Le robot aspirateur sera livré avec la base afin qu’il se recharge tout seul. Vous retrouverez également 2 brosses latérales pour les changer en temps voulu. Ce iRobot Roomba 965 est disponible sur le site Boulanger au tarif de 399 euros soit 649 euros d’économie.

