Bon plan Bose : le casque et la barre Solo 5 jusqu’à -50% sur Amazon 🔥

Avant mĂŞme le dĂ©but du Black Friday, la gamme de produits Bose est en forte chute sur Amazon. On retrouve par exemple l’excellent casque QC 35 II, la barre de son Solo 5 ou encore les enceintes sans fil SoundLink Mini II. Mais attention, le stock part Ă toute vitesse en ce dimanche.

Ces produits Bose ne vont pas rester en ligne sur Amazon longtemps Ă ce prix lĂ . Il est clair que cette offre flash sera probablement terminĂ©es d’ici ce soir. C’est une belle occasion pour espĂ©rer bĂ©nĂ©ficier de ces offres de qualitĂ© sur le casque sans fil Bose QuietComfort 35 II ou la barre de son Bose Solo 5. Les deux produits ont de multiples atouts solides qui expliquent leur succès sur le marchĂ©.

Bose fait clairement office de marque de choix sur le marchĂ© de l’audio, mais aussi de la rĂ©duction de bruit active. Comme d’autres, elle ne fait que très peu de rĂ©duction elle-mĂŞme, ce qui explique notre plaisir Ă voir de telles promotions sur Amazon. Avec des produits comme ceux-ci, vous ĂŞtes certain de rĂ©pondre Ă vos attentes et de profiter d’une qualitĂ© sonore au top – en plus d’une expĂ©rience utilisateur aussi simple qu’efficace.

Le casque QC 35 II toujours excellent

Amazon avait prĂ©vu que cette Ă©dition du Black Friday serait de grande ampleur, et c’est le cas. Depuis le dĂ©but du mois, le marchand amĂ©ricain dĂ©voile de multiples promos sur des marques très premium, un positionnement qui justifie la forte prĂ©sence de Bose parmi les meilleurs bons plans. On retrouve donc une offre de choix sur cet excellent casque Bose QC 35 II.

Le casque Headphones 700 a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ© après le casque Bose QC 35 II, mais le rapport qualitĂ©-prix de ce dernier reste meilleur mĂŞme s’il est moins rĂ©cent. Avec ce deal signĂ© Amazon, il passe Ă 209 euros au lieu de 379 euros, soit une promo gĂ©nĂ©reuse qui promet une grande Ă©conomie. Ce dispositif sans fil se dote d’une technologie de rĂ©duction de bruit active qui vous permet de vous concentrer uniquement sur l’Ă©coute de votre musique prĂ©fĂ©rĂ©e. Vous avez la possibilitĂ© d’en profiter durant toute votre journĂ©e de travail ou durant vos trajets en transport en commun. Il profite d’une vingtaine d’heures d’autonomie, de quoi voir venir avant de devoir le charger.

La barre de son Solo 5 visĂ©e par la promo Amazon saura se faire apprĂ©cier par tous les utilisateurs qui recherchent Ă amĂ©liorer leur expĂ©rience quand ils regardent la tĂ©lĂ©vision. Elle apporte une bien meilleure qualitĂ© sonore et plus d’ĂŞtre facilement transportable. Avec ses 54 centimètres de long pour 1,69 kilo, elle se place facilement sous le tĂ©lĂ©viseur. Vous pouvez Ă©galement connecter ce système avec un autre appareil Bluetooth (comme un smartphone) afin d’en profiter comme une enceinte sonore. Elle saura vous convenir parfaitement en cette pĂ©riode de confinement, lĂ oĂą le casque sera idĂ©al si vous ĂŞtes vouĂ© au tĂ©lĂ©travail comme une bonne partie des français.

Amazon fait honneur au géant Bose

Black Friday est l’occasion pour Amazon de jouer les prolongations sur les retours. En effet, que ce soit le casque Bose QC 35 II, la barre de son Solo 5 ou tout autre produit, vous pouvez les retourner jusqu’au 31 janvier 2021. Le cyber-marchand ne limite donc plus les retours aux 30 premiers jours et c’est une vraie bonne surprise. C’est un avantage supplĂ©mentaire Ă prendre en compte, surtout Ă quelques semaines des fĂŞtes de fin d’annĂ©e.

Cela implique que vous pouvez dĂ©jĂ faire vos cadeaux de NoĂ«l dès ce jour sur Amazon. En effet, la barre de son Bose Solo 5 ou le casque QC 35 II sont deux produits qui sont très populaires lors des fĂŞtes. Dans tous les cas, mĂŞme si les bĂ©nĂ©ficiaires ne les aiment pas, ils pourront toujours le rendre en janvier. C’est une bonne assurance pour prendre de l’avance sur NoĂ«l, ou pour vous faire plaisir pendant cette pĂ©riode de confinement saison 2 en France. La barre de son saura vous apporter une expĂ©rience sonore premium pour regarder vos films et vos sĂ©ries prĂ©fĂ©rĂ©es en toute quiĂ©tude.

La majoritĂ© des concurrents du marchand Amazon ne propose pas des dĂ©lais de rĂ©traction aussi longs. Celui de l’amĂ©ricain est habituellement de 30 jours tandis que celui de ses concurrents plafonne Ă 14 jours. C’est la limite lĂ©gale obligatoire en France et elle est en vigueur chez Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger… Toutes les autres plateformes en somme.

C’est suffisant en temps normal, mais dans le contexte de fĂŞtes de fin d’annĂ©e, cela ne permet aucune marge d’anticipation pour prĂ©parer les cadeaux. De plus, le leader du e-commerce est le seul Ă proposer des deals aussi sĂ©duisants sur ces produits Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes, c’est Ă prendre en compte si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un nouveau casque ou d’une barre de son de Bose.

Amazon ne se limite pas seulement Ă Bose en cette pĂ©riode de fortes promotions. Cette opĂ©ration annuelle est l’occasion de mettre Ă l’honneur de nombreuses marques aussi premium, que ce soit Apple, Sony, Xiaomi, Huawei ou Bose. On voit de nombreux deals flash sur des produits très apprĂ©ciĂ©s du public, mais aussi rĂ©cents sur le marchĂ©. De quoi prendre de l’avance sur les fĂŞtes ou trouver l’objet de votre quĂŞte Ă prix barrĂ©. Les promotions peuvent aller jusqu’Ă -20% ou -30% sur des produits de grandes marques, mais parfois plus comme avec Bose.

