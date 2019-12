Bon plan Bose : le prix du casque chute subitement sur Amazon 🔥

Ă€ l’occasion des ventes flash de NoĂ«l Amazon, plusieurs produits signĂ©s Bose bĂ©nĂ©ficient de belles promotions. Le casque QuietComfort 35 II ou encore le nouveau Headphones 700 perdent plus d’une centaine d’euros, au mĂŞme titre que l’enceinte Home Speaker 500. Les enceintes SoundLink Revolve profitent aussi de remises. Bose a su s’imposer comme une rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© – et ces quelques rĂ©ductions avant NoĂ«l risquent de partir Ă toute vitesse.

Voici les bons plans Bose du jour :

Que ce soit les ventes flash de NoĂ«l Amazon ou non, les produits Bose sont largement rĂ©putĂ©s auprès du grand public. Ils sont effectivement rĂ©putĂ©s pour avoir un bon rapport qualitĂ©-prix et se positionner comme des rĂ©fĂ©rences haut de gamme. Le casque Bose QC 35 II est devenu un modèle extrĂŞmement populaire au fil des annĂ©es — et il profite aujourd’hui d’une belle remise allant jusqu’Ă -30% en fonction de la couleur que vous choisissez.

Le Bose QC 35 II en promotion lors de ces ventes flash de NoĂ«l sur Amazon (mais Ă©galement sur Cdiscount) est le digne successeur du QC 25 II. Le casque s’est illustrĂ© sur le marchĂ©, car il s’agit du premier modèle sans fil dĂ©voilĂ© par la marque amĂ©ricaine. Le modèle en question propose trois niveaux de rĂ©duction de bruit active pour que vous puissiez Ă©couter votre musique tranquillement en travaillant, en prenant les transports en commun ou simplement en marchant dans la rue. Le casque Bose QC 35 II se dote Ă©galement des assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant.

Avant de prĂ©senter rapidement les enceintes en promotion lors de ces ventes flash de NoĂ«l Amazon, il faut rappeler que le Bose QC 35 II se dote d’une batterie lui permettant de tenir une vingtaine d’heures, ce qui situe le casque dans la tranche haute du marchĂ© consacrĂ© Ă ces dispositifs audio. Ce casque a aussi l’avantage d’ĂŞtre plutĂ´t lĂ©ger, ce qui veut dire que vous pourrez le porter plusieurs heures d’affilĂ©e sans ressentir de gĂŞne. Si vous ne savez pas quel produit choisir, le casque Bose QC 35 II devrait combler vos attentes tout en vous permettant d’Ă©conomiser une centaine d’euros grâce Ă ces ventes flash.

Les enceintes Bose aussi en vente flash

En plus du casque QC 35 II, les enceintes Bose profitent aussi de remises pour ces ventes flash de NoĂ«l Amazon. Comme pour les casques, il faut rappeler que la marque amĂ©ricaine est extrĂŞmement populaire, ce qui veut dire que les remises ne vont pas aller jusqu’Ă -50% ou -60%. Cependant, vous pouvez dĂ©jĂ profiter de promotions de -20% Ă -30%, ce qui est dĂ©jĂ très intĂ©ressant sur ce type de produits. Ă€ quelques jours de NoĂ«l, cela reprĂ©sente de belles Ă©conomies et l’occasion de se faire plaisir ou d’anticiper sur ses cadeaux de fin d’annĂ©e.

Sans entrer dans les dĂ©tails techniques des enceintes Bose en promotion pour ces ventes flash de NoĂ«l Amazon, on rappellera que l’enceinte Home Speaker 500 offre une compatibilitĂ© Wi-Fi, Bluetooth et Apple AirPlay 2. Comme les casques, l’enceinte se dote de l’assistant Amazon Alexa. Cette dernière voit son prix chuter d’une centaine d’euros.

Nul doute que ces casques et ces enceintes Bose profitent d’une belle rĂ©duction lors de ces ventes flash de NoĂ«l. C’est l’occasion parfaite de se faire plaisir ou d’anticiper sur les cadeaux pour vos proches en choisissant une valeur sĂ»re qui les accompagnera au quotidien, que ce soit dans la rue ou dans leur salon.

Rappelons que le marchand Amazon propose un dĂ©lai de rĂ©tractation de 30 jours, ventes flash de NoĂ«l ou non. Si le casque ou les enceintes ne vous conviennent pas ou ne remportent pas de succès auprès de vos proches, vous pouvez les renvoyer durant cette pĂ©riode. Vous serez alors remboursĂ© intĂ©gralement. Le dĂ©lai en question est valable tout au long de l’annĂ©e.

