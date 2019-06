Bon Plan : Bose QC 35 II à 237€ + 12€ remboursés au lieu de 349€ 🔥

Alors qu’il était vendu à l’origine 379€, le Bose QuietComfort 35 II a vu son prix tomber sous les 300€ ces derniers mois. Mais l’offre Rakuten du jour est juste imbattable avec un prix de 237,99€ grâce au code RAKUTEN5 avec, en bonus, 12€ remboursés en bons d’achat sur vos prochaines commandes.

Pour profiter du bon d’achat, il suffit d’être ou devenir membre du Club Rakuten, ce qui est gratuit et sans engagement. Ce casque Bluetooth est l’un des tout meilleurs du marché, et il repose sur une très belle combinaison entre le design, la qualité sonore, l’autonomie et la réduction de bruit.

Bose QC35 II : un excellent casque avec assistant vocal

La grande nouveauté de la version II du QC35 est l’intégration d’un bouton permettant d’accéder en un clic à votre assistant vocal (Google Assistant ou Alexa). Pour le reste il garde tous les atouts de la première génération, avec une excellente qualité sonore, une réduction de bruit de qualité (3 modes sont disponibles) et surtout une autonomie au top (20 heures), je travaille toute la journée avec le QC 35 II sur les oreilles, et je ne le recharge que très rarement.

Pour la réduction de bruit active, vous avez le choix entre 3 modes allant de fort à inactive. Autre chose très importante pour un casque, les coussinets sont très confortables et porter le Bose QC35 II pendant plusieurs heures de suite est très agréable. Il est l’un des tout meilleurs casques sans-fil du marché, et avec ce prix de 237€ le rapport qualité-prix du Bose QC35 II est excellent.

Cette vente flash couplée au code promo RAKUTEN5 n’est valable que jusqu’à ce soir 23h59, et dans la limite des stocks disponibles chez le vendeur.

