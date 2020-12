Bon plan : Boursorama Banque offre jusqu’à 130€ au Black Friday

Boursorama Banque termine l’année en fanfare. La première banque en ligne française vient d’annoncer un Pink Week-End exceptionnel qui permettra aux clients de toucher jusqu’à 130€ de prime pour toute première ouverture de compte.

Alors que tous les autres établissements sur internet ont suspendu leurs offres de bienvenue, la banque marque des points. Ce Pink Week-End permet de toucher une prime supplémentaire grâce au code « BFD130 » qu’il faudra entrer au moment de la souscription. Déjà réputée pour être la banque la moins chère de France depuis 12 ans, Boursorama Banque renforce encore sa position.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ? 1️⃣ La banque la moins chère de France

2️⃣ Un choix de quatre cartes bancaires

Boursorama Banque se différencie de ses rivaux en proposant une prime de bienvenue généreuse. Par défaut, elle offre 80€ à tous ses nouveaux clients. Pour ce week-end de Black Friday, elle améliore encore son offre avec un bonus qui grimpe jusqu'à 130€. Boursorama Banque est la solution idéale pour souscrire à une banque en ligne proposant l'intégralité des services que peut offrir une banque solide. De la carte aux livrets d'épargne, en passant par les chèques, le crédit, et un bon service client.

Comment obtenir la prime ultime ?

Boursorama Banque offre une prime de bienvenue à tous ses nouveaux clients. Cela dit, selon le type de formule que choisira ce dernier, le bonus oscillera entre 80€ et 130€ au total. Il y a quatre grandes offres chez la banque en ligne, et seulement trois d’entre elles permettent de toucher la prime maximale de 130€. Voici comment faire pour en profiter.

Une première prime de 50€ est versée à tous les clients au moment de l’activation de leur compte. Ils devront donc valider leur identité et réaliser un premier virement sur leur compte pour que celui-ci soit officiellement actif. Dès lors, Boursorama Banque leur versera un bonus de 50€ sur ce dernier. Le client devra rester au moins une année, sans quoi la banque se réserve le droit de le reprendre.

Une seconde prime oscille entre 30 et 80€ selon le type de compte que choisira le client. La seule formule qui limite la prime à 30€ (soit 80€ au total) est la version Boursorama Welcome. C’est le compte le plus basique qui vient sans condition (et il est gratuit) et qui limite forcément les plafonds. Toutes les autres formules sont éligibles à la prime dans son intégralité.

En l’occurrence, si vous souscrivez à la formule standard avec la Visa Classic, vous aurez le bonus intégral – soit 130€. Il faudra toutefois justifier 1 000€ de revenus net par mois pour être éligible à cette offre. Si vous souscrivez à la formule standard avec une Visa Premier, il faudra justifier 1 800€ de revenus par mois – et la prime de 130€ est également à vous. Ces deux comptes sont gratuits, vous n’aurez aucun frais pour une utilisation standard.

Enfin, la formule qui semble la plus alléchante est la carte Boursorama Ultim. Cette dernière est une réponse directe aux néo-banques (N26 ou Revolut), en beaucoup plus souple et moins chère. Elle vous donne toute la flexibilité de ces néo-banques, sans aucune limite de paiement (à l’étranger) et 100% gratuit. Vous n’avez aucune condition de revenus au départ, et elle est gratuite. Elle vous donnera accès à 130€ de prime de bienvenue.

Pourquoi choisir Boursorama Banque ?

Évidemment, la prime qui monte jusqu’à 130€ pour toute première ouverture de compte courant est un argument fort de Boursorama Banque. Cela dit, la banque en ligne n’a pas attiré 2,5 millions de clients grâce à celle-ci. Ce Pink Week-End est tout à fait exceptionnel, et ça n’est pas lui qui a fait le succès de cette dernière.

Si Boursorama Banque est aujourd’hui la plus grande banque en ligne française, c’est parce qu’elle est parvenue à apporter une solution efficace (et peu chère) aux français pour gérer leurs finances. Depuis une interface web ou une application mobile, ils peuvent gérer leur compte, épargne, cartes, crédits ou encore gérer leurs placements financiers.

Boursorama Banque est l’une des banques les plus complètes au niveau de la gamme de produits. Elle est sensiblement similaire à celle d’une banque de réseau traditionnelle. Par ailleurs, elle se veut nettement moins chère que ces dernières. Une étude menée par nos confrères du Monde lui donne le titre de « banque la moins chère » depuis 12 ans maintenant. Il y a quelques temps, l’établissement affirmait que plus de la moitié de ses clients n’avaient payé aucun frais bancaire.

La filiale du groupe Société Générale connait aujourd’hui un vif succès. Si la croissance a été quelque peu ralentie pendant la crise sanitaire, elle semble être repartie pour atteindre les 3 millions de clients en 2021. Si vous aviez l’intention de souscrire à une banque en ligne, cette offre spéciale 130€ de Pink Week-end tombe à pic. Elle tombe au même moment que le Black Friday, un événement très attendu par les français pour faire des économies.

Pour bénéficier de la prime spéciale Pink Week-End, c'est ici :

