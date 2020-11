Bon plan : la boutique officielle explose le prix des Galaxy S20 🔥

Entre les premières offres avant Black Friday chez Amazon et la Samsung Blue Week, les Galaxy S20 sont à la fête. Que ce soit sur la boutique officielle ou sur le site e-commerce américain, vous pouvez économiser entre 20 et 25% sur ces nouveaux smartphones haut de gamme. Ci-dessous, la liste des bons plans disponibles en ce dimanche.

Pour dĂ©couvrir les deals directement sur Samsung, c’est par ici :

Voir l’offre sur Samsung

DĂ©voilĂ©s en mars dernier, les Samsung Galaxy S20 n’ont jamais profitĂ© de prix aussi bas depuis leur sortie. Autant dire que le marchand Amazon voit grand pour cette opĂ©ration, les offres sont excellentes – en plus d’ĂŞtre inĂ©dites. Par contre, il s’agit de bons plans Ă©clair, ce qui veut dire qu’ils n’ont pas vocation Ă rester disponibles longtemps avant Ă©puisement.

Les stocks disponibles partent très vite, mais c’est encore plus le cas quand les promotions atteignent des remises aussi consĂ©quentes. Et que les produits sont aussi populaires que les smartphones de la marque du numĂ©ro 1 mondial du marchĂ©. Il en va de mĂŞme sur le site Samsung, oĂą les offres sont très limitĂ©es.

Pouvoir profiter d’un Samsung Galaxy S20 Ă moins de 700 euros pièce, c’est une belle opportunitĂ©. C’est un excellent smartphone premium qui tourne sous Android et profite de tous les services de Google. La remise affichĂ©e est de plus de 200 euros, autant dire que le rapport qualitĂ©-prix du smartphone s’est encore nettement amĂ©liorĂ©.

Les Galaxy S20, le haut de gamme

C’est une vraie chance de voir que les Samsung Galaxy S20 et S20+ sont tous les deux en promotion sur Amazon. Ils restent très rĂ©cents, ce qui explique pourquoi c’est assez surprenant de voir de telles offres. On le rappelle, la gamme se place sur le crĂ©neau des smartphones premium. Le modèle classique se dote d’un bel Ă©cran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, ce qui est encore loin d’ĂŞtre le cas de tous ses rivaux.

Les deux smartphones diffèrent un peu cĂ´tĂ© photo. Le Samsung Galaxy S20 profite d’un triple capteur photo tandis que le Samsung Galaxy S20+ a droit Ă un quadruple module photo. C’est la diffĂ©rence principale entre les deux modèles, quoiqu’on peut aussi noter que la version de base bĂ©nĂ©ficie d’un Ă©cran de 6,2 pouces contre 6,5 pouces pour le S20+.

Si les Ă©crans sont les points forts de la marque, les Samsung Galaxy S20 ne lĂ©sinent pas sur l’autonomie. Le S20 profite d’une batterie de 4 000 mAh et le S20+ d’une batterie plus grande (4 500 mAh). Ils sont tous les deux compatibles avec la charge rapide et se dotent de la reconnaissance faciale en plus du lecteur d’empreintes digitales. En somme, ils ont toutes les spĂ©cificitĂ©s techniques attendues lors du choix d’un nouveau smartphone haut de gamme tournant sous Android.

Amazon met Ă l’honneur les Samsung Galaxy S20, mais il n’oublie pas les Galaxy A51 et A71. Les ventes flash concernent aussi ces deux modèles moins haut de gamme, mais très populaires. Leur prix Ă©tant moins Ă©levĂ©, ils attirent beaucoup de monde et se vendent comme des petits pains depuis la sortie —au point de tirer les ventes de la marque vers le haut. Ils sont au top dans la catĂ©gorie milieu de gamme.

Amazon propulse Samsung au sommet

Les Samsung Galaxy S20 et S20+ sont des smartphones solides dont la rĂ©putation n’est plus Ă prouver. Avec moins d’un an d’existence sur le marchĂ©, ils rivalisent directement avec les iPhone d’Apple tout en se dĂ©marquant avec une excellente offre photo et une puissante autonomie. Vous ĂŞtes assurĂ© de profiter d’un smartphone haut de gamme sous l’OS Android. La gamme se dĂ©compose en trois modèles, mais le S20 Ultra revient Ă presque 1 260 euros, vous devriez largement trouver votre bonheur avec l’un des deux appareils en promotion sur Amazon ou sur la boutique officielle Samsung.

Autre surprise aussi, Amazon a poussĂ© son dĂ©lai de rĂ©traction. Habituellement, les clients avaient 30 jours pour tester le produit et le renvoyer s’il ne convenait pas Ă leurs attentes. DĂ©sormais, il est possible d’effectuer un retour jusqu’au 31 janvier 2021. Autant dire que vous pouvez vous faire plaisir ou anticiper vos cadeaux de fĂŞtes de fin d’annĂ©e en toute tranquillitĂ©. Sur le site Samsung, vous avez 15 jours pour changer d’avis.

Si le Samsung Galaxy S20 ne plait finalement pas Ă son bĂ©nĂ©ficiaire, il pourra le renvoyer après NoĂ«l plutĂ´t que d’ĂŞtre obligĂ© de le mettre en vente sur une autre plateforme marchande. En comparaison, la majoritĂ© des autres plateformes —comme Cdiscount et Fnac, ne proposent que 15 jours pour effectuer un retour. Avec Amazon, vous ĂŞtes certain d’ĂŞtre tranquille, c’est un vrai confort lors d’un achat sur internet.

On le redit, c’est un plaisir de voir chuter les Samsung Galaxy S20 Ă ce point chez Amazon pour cette opĂ©ration de grande ampleur. On savait que le marchand prĂ©voyait de sortit l’artillerie lourde, sans pour autant avoir anticipĂ© que les deals seraient aussi agressifs. Ces offres flash montrent très bien le positionnement fort de la plateforme durant cette Ă©dition qui s’annonce haute en couleur du cĂ´tĂ© des deals.

Lors de cette Ă©dition du Black Friday avant l’heure, Amazon met la barre très haute. Plusieurs marques premium profite de deals très compĂ©titifs. C’est le cas de Samsung, mais on retrouve aussi tous les autres grands noms populaires comme Apple, Sony, Bose ou Microsoft et Huawei. C’est une parfaite occasion pour anticiper sur les cadeaux de fin d’annĂ©e tout en rĂ©alisant de belles Ă©conomies. Toutes les offres ou presque sont des ventes flash, elles ne durent jamais plus de quelques heures avant Ă©puisement des stocks, pensez Ă ĂŞtre vif pour saisir les meilleures opportunitĂ©s.

Pour voir les deals Samsung sur Amazon, c’est ici :

Voir l’offre sur Amazon