Bon plan : la box internet SFR est en chute (flash) de 75% 🔥

Changer de box Internet peut sembler complexe. Et pourtant, le marchĂ© est devenu un peu plus transparent au fil des annĂ©es, tandis que les tarifs ont baissĂ© pour devenir plus accessibles. Ă€ chaque rentrĂ©e, les FAI dĂ©voilent quelques belles promotions gĂ©nĂ©reuses sur leur formule. Si vous voulez faire des Ă©conomies, c’est le moment idĂ©al pour trouver un nouvel abonnement moins cher.

Nous avons rĂ©alisĂ© une courte sĂ©lection des meilleures box Internet du moment, sachant que les prix ont largement baissĂ© Ă l’occasion de ce week-end de la rentrĂ©e. SFR est largement au-dessus de ses concurrents avec une offre Ă tout juste 10 euros. RED by SFR affiche aussi une excellente rĂ©duction sur sa box Internet toujours aussi populaire.

SFR, une box Internet à prix cassé

Pour fĂŞter la rentrĂ©e, SFR casse les prix de sa box Internet pour faire tomber son prix Ă 10 euros par mois sur un an pour la Fibre en haut dĂ©bit (500 Mb/s en download et upload), les appels illimitĂ©s vers les fixes ainsi que 160 chaines TV. Ce prix est garanti sur 12 mois puis il remonte Ă 38 euros par mois. L’engagement de durĂ©e auprès du fournisseur est d’un an, ce qui veut dire que vous pouvez quitter SFR dès que le prix grimper, après avoir profitĂ© de l’offre sur toute la pĂ©riode.

En plus de son tarif prĂ©fĂ©rentiel sur 12 mois, la box Internet affiche quelques avantages supplĂ©mentaires. Vous tournez vers SFR vous permet de profiter de tous les avantages d’un fournisseur traditionnel, comme la possibilitĂ© de se rendre en boutique en cas de question. Autant dire que c’est le meilleur tarif du marchĂ© pour les box Internet, et aucun concurrent ne fait mieux pour la rentrĂ©e.

Pour dĂ©couvrir la box Internet de SFR plus en dĂ©tail, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Choisir cette box Internet chez SFR, c’est faire des Ă©conomies dès la souscription. Sur 12 mois, le budget Ă©conomisĂ© est de 336 euros (28 euros par mois), ce qui vous laisse la possibilitĂ© de dĂ©penser ce montant autre part. La formule SFR Fibre est dĂ©jĂ la plus populaire sans promotions, alors autant dire que cette remise ne fait que renforcer son attrait auprès du grand public.

Comme la box Internet de RED by SFR dont nous parlerons plus tard, l’abonnement SFR Fibre vient avec quelques options facultatives. Vous pouvez choisir l’option Multi TV pour 3 euros par mois tandis que RMC Sport revient Ă 9 euros par mois et Netflix Ă 7,99 euros par mois. Si vous ĂŞtes un fan de foot ou de sĂ©ries, ces atouts vont achever de vous convaincre —en plus du prix. Vous n’ĂŞtes Ă©videmment pas obligĂ© de choisir ces options et pouvez conserver le meilleur prix.

On note aussi que SFR propose une seconde box Internet (voir notre avis SFR ici) qui peut avoir quelques points forts. Avec cette version, vous avez la possibilitĂ© de profiter d’un tĂ©lĂ©viseur Samsung 43″ Ă 1 euro si vous prenez la formule SFR Fibre Power avec un engagement de 24 mois. La cotisation est de 8 euros par mois sur 24 mois. Si vous voulez changer de TV et Ă©chelonner son paiement tout en profitant de la fibre, cette offre est faite pour vous.

RED by SFR, la box Internet sans engagement

RED by SFR s’est imposĂ© comme un leader sur le marchĂ© du forfait mobile, il a fait la mĂŞme chose avec celui des box Internet en quelques annĂ©es seulement. Il propose une formule unique dotĂ©e d’options facultatives —le tout Ă prix rĂ©duit. En plus du prix, on apprĂ©cie la belle transparence et une absence d’engagement de durĂ©e auprès du fournisseur.

Ă€ l’occasion de cette rentrĂ©e, la box Internet de RED by SFR affiche un prix barrĂ© Ă : 23 euros par mois pour la Fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en download) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles. Si vous n’avez pas la fibre, la dĂ©clinaison ADSL coĂ»te 16 euros par mois seulement, c’est une belle affaire. Cerise sur le gâteau, le fournisseur vous offre le premier mois.

Avec cette box Internet, vous pouvez faire des Ă©conomies intĂ©ressantes dès la souscription, soit 30% puisque la formule revient Ă 33 euros en temps classique. Si la majoritĂ© des options de base sont comprises dans l’abonnement, vous pouvez prendre l’option 35 chaines TV pour 2 euros par mois ou l’option 100 chaines TV au prix de 4 euros par mois. Quand on sait que l’offre est sans engagement de durĂ©e et que son prix ne double pas après un an, les Ă©conomies sont de mise chez RED by SFR.

SFR ou RED by SFR, quelle box Internet prendre ?

Pour la rentrĂ©e, Altice frappe fort en faisant baisser les prix chez SFR autant que chez RED by SFR. Les concurrents de ce poids lourd, reprĂ©sentĂ©s par Orange et Bouygues Telecom n’affichent pas de telles offres ce week-end, lĂ oĂą le groupe affiche des promos chez ses deux filiales tĂ©lĂ©coms. Si vous voulez changer de box Internet, c’est chez lui que vous ferez de vraies affaires.

RED by SFR a chamboulĂ© le marchĂ© avec sa box Internet. Et pour cause, sa formule unique ne subit pas de doublement du prix au bout d’un an en plus d’ĂŞtre sans engagement de durĂ©e. En comparaison, SFR propose un service de meilleure qualitĂ© Ă la manière d’un FAI plus traditionnel. Si vous hĂ©sitez, nous vous conseillons de vous tourner vers l’offre Ă 10 euros afin de profiter d’un tarif et d’un service de choix —sachant que la formule revient deux fois moins chère que chez RED by SFR.

Voir l’offre SFR

Si vous souhaitez changer de fournisseur après un an, le meilleur choix sera la box Internet de RED by SFR. Que ce soit l’un ou l’autre, les acteurs vous offrent jusqu’à 100 euros de frais de rĂ©siliation chez votre opĂ©rateur actuel, un petit plus qui vous permet de casser votre contrat plus facilement.