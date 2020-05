Bon plan : le bracelet Fitbit Charge 3 est en chute de -45% 🔥

Ă€ l’occasion des ces French Days, Amazon sort le grand jeu en dĂ©voilant une multitude d’offres flash au quotidien. Aujourd’hui, le marchand en ligne fait chuter le prix du bracelet Fitbit Charge 3, si bien qu’il passe sous la barre symbolique des 100€. La fameuse montre connectĂ©e Fitbit Versa est Ă©galement concernĂ©e par la vente flash du jour avec une rĂ©duction importante. Attention, les stocks sont très limitĂ©s et les deals peuvent disparaitre en quelques heures.

Voir toutes les promotions Fitbit sur le site Amazon :

Voir toutes les offres

Les bracelets connectĂ©s de Fitbit Charge 3 en promo sur Amazon pour les French Days se prĂ©sentent comme des incontournables pour tous ceux qui recherchent un tel appareil. En effet, ils sont très polyvalents et leur usage convient aussi bien Ă des utilisateurs sportifs qu’Ă ceux qui le sont moins. La marque fait partie des rares rĂ©fĂ©rences Ă se positionner de la sorte et compte des dizaines de millions de membres. Pour information, elle a Ă©tĂ© rachetĂ©e par Google, ce qui laisse Ă supposer que sa communautĂ© grandira encore et que de nouvelles mises Ă jour pourront faire leur arrivĂ©e sur de tels produits.

Pourquoi un bracelet Fitbit Charge 3 ?

Que ce soit du cĂ´tĂ© du Fitbit Charge 3 ou de la Fitbit Versa Ă petits prix pour ces French Days signĂ©s Amazon, les deux objets connectĂ©s ont su s’imposer sur le marchĂ© avec un rapport qualitĂ©-prix qui se voit encore amĂ©liorĂ© aujourd’hui. Avec de telles promotions ce jeudi, vous avez la possibilitĂ© de faire une cinquantaine d’euros d’Ă©conomies, ce qui est loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable sur de tels produits. Fitbit a travaillĂ© Ă rendre ses produits attractifs tout en proposant un rendu soignĂ© et Ă©purĂ©.

Sur ces dernières annĂ©es, Fitbit a largement amĂ©liorĂ© ses produits, que ce soit son bracelet Charge ou sa montre Versa. Le Fitbit Charge 3 en promo chez Amazon pour les French Days propose de nombreuses fonctionnalitĂ©s utiles liĂ©es Ă l’activitĂ© quotidienne, comme la frĂ©quence cardiaque, du nombre de pas, de la distance parcourue ou encore le nombre d’Ă©tages gravis et le nombre de minutes actives. Toutes ces donnĂ©es sont Ă©galement accessibles facilement sur l’application dĂ©diĂ©e.

Si vous le souhaitez, Fitbit a Ă©galement l’avantage de proposer un dispositif de conseils personnalisĂ©s dĂ©diĂ©s aux dĂ©tenteurs d’un Fitbit Charge 3 ou d’une Fitbit Versa. Si vous choisissez le bracelet Ă petit prix pour les French Days Amazon, vous avez aussi la possibilitĂ© de recevoir vos notifications d’appels, de SMS ou de calendrier directement sur l’appareil que vous portez au poignet. L’autonomie annoncĂ©e est de 7 jours environ, ce qui vous permet de porter tranquillement le bracelet sans avoir Ă penser trop souvent Ă le recharger.

Amazon fait fort pour les French Days

Alors que les French Days devaient se tenir fin avril, ils ont finalement Ă©tĂ© repoussĂ©s du 27 mai au 1er juin Ă cause de la crise sanitaire. Toutefois, la situation est loin d’empĂŞcher Amazon et les autres marchands de dĂ©voiler d’excellentes offres lors de cette opĂ©ration spĂ©ciale made in France. Cela veut aussi dire que les deals partent en quelques heures Ă peine, surtout quand il s’agit de produits populaires tels que le Fitbit Charge 3 ou la Fitbit Versa en vente chez Amazon.

Si vous choisissez le Fitbit Charge 3 Ă l’occasion des French Days, Amazon vous offre un dĂ©lai de rĂ©traction de 30 jours suite Ă votre achat. En somme, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer votre achat et de profiter d’un remboursement complet. En un mois, vous avez amplement le temps de dĂ©terminer si le Fitbit Charge 3 ou la Fitbit Versa convient Ă vos attentes ou non.

Si la promotion sur le Fitbit Charge 3 pendant les French Days chez Amazon est attirante, cela veut aussi dire qu’elle risque de ne pas durer très longtemps. Ce genre d’offres flash profitent de stocks très limitĂ©s, ce qui signifie que les deals peuvent disparaĂ®tre en quelques heures, pas plus.

Voir les offres flash chez Amazon :

Voir toutes les offres